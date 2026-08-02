بعد ميهاي... الفتح يعلن رسمياً التوقيع مع كينيدي

واصل نادي الفتح صفقاته الأجنبية الجديدة بالإعلان عن التعاقد مع اللاعب التوغولي كينيدي بواتينغ بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي بوخارست الروماني.

وجاء الإعلان عن كينيدي بعد ساعات قليلة من الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الروماني ميهاي أليكساندرو حيث تركزت الصفقتان في خطي الدفاع والمحور.

وتشير المصادر إلى أن التعاقد مع كينيدي وميهاي تم منتصف يوليو (تموز) الماضي ووجد اللاعبان في المعسكر الخارجي في إسبانيا، إلا أن الإعلان عن التعاقد معهما تم بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهات الرسمية، حيث تطلب ذلك تنفيذ بعض الالتزامات للموافقة على إتمام الصفقات.

وينتظر أن يتم الإعلان عما لا يقل عن 6 أسماء جديدة على التوالي بعد التوقيع معهم في الأيام الماضية.