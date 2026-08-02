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الرياضة رياضة عالمية

ألكمار يكتسح أيندهوفن ويحسم لقب كأس السوبر الهولندية

ألكمار بطل كأس السوبر الهولندية (إ.ب.أ)
ألكمار بطل كأس السوبر الهولندية (إ.ب.أ)
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ألكمار يكتسح أيندهوفن ويحسم لقب كأس السوبر الهولندية

ألكمار بطل كأس السوبر الهولندية (إ.ب.أ)
ألكمار بطل كأس السوبر الهولندية (إ.ب.أ)

اكتسح ألكمار المنتمي لدوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم منافسه أيندهوفن، الذي لعب بعشرة لاعبين، ليحرز لقب كأس السوبر المحلية (درع يوهان كرويف) الأحد بانتصاره 4 - صفر في المباراة الافتتاحية للموسم في هولندا، التي تقام بين بطلي الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وتعرض جوي فيرمان للطرد بعد تسع دقائق من البداية إثر ضربه ميكس ميردينك لاعب ألكمار في وجهه، ليضع بطل الدوري تحت الضغط على أرضه ويمنح ألكمار أفضلية سارع في الاستفادة منها.

وسجل ميردينك، واضعاً ضمادة على جانب وجهه، الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 25، قبل أن يضيف ويسلي باتاتي وإيليا ديكسترا ورو-زانجيلو دال ثلاثة أهداف أخرى خلال 15 دقيقة في الشوط الثاني.

وحصد ألكمار، بطل كأس هولندا الموسم الماضي، لقب كأس السوبر لأول مرة منذ عام 2010. وتوج أيندهوفن بأربعة ألقاب من بين آخر خمس نسخ للبطولة التي تشكل افتتاح منافسات الموسم.

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