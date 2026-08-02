الاتحاد يبدأ الموسم بأكبر اختبار... وفيسينغ مطالب بالإجابة منذ المباراة الأولى

يدخل الاتحاد موسمه الجديد من بوابة لا تحتمل التعثر، حين يحل ضيفاً على الجزيرة الإماراتي في 11 أغسطس (آب) الحالي على «ملعب محمد بن زايد» في أبوظبي، ضمن تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة تمثل أول اختبار رسمي للمدرب الألماني ينز فيسينغ، الذي وجد نفسه منذ مباراته الأولى أمام تحدٍّ كبير يتمثل في قيادة الفريق لتجاوز محطة آسيوية مفصلية، وسط ضغوط جماهيرية متزايدة بسبب بطء تحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفية.

ويخوض فيسينغ المواجهة في وقت لم تكتمل فيه ملامح فريقه بالشكل الذي كان يأمله قبل انطلاق الموسم؛ إذ اكتفت إدارة الاتحاد بتفعيل بند شراء المدافع الكاميروني ستيفان كيلر، الذي لعب مع الفريق معاراً خلال الفترة الشتوية الماضية قادماً من ليماسول، في حين لم تبرم أي صفقة أجنبية جديدة حتى الآن، كما لم تجدد عقد البرازيلي فابينيو بعد نهاية عقده، ونجحت في إعارة ماريو ميتاي، لتفتح بذلك الباب أمام التعاقد مع لاعب جديد في مركز المحور، وهو المركز الذي لا يزال يمثل أولوية فنية قبل انطلاق الموسم.

وتضم قائمة الأجانب الحالية الصربي بريدراغ رايكوفيتش، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والكاميروني ستيفان كيلر، والجزائري حسام عوار، والهولندي ستيفين بيرغوين، والفرنسي موسى ديابي، والمغربي يوسف النصيري، مع بقاء مقعد أجنبي واحد شاغراً بانتظار التعاقد مع لاعب وسط دفاعي يعزز خيارات المدرب الألماني.

ولا تبدو مهمة الإدارة سهلة في ظل محدودية الموارد المالية المخصصة للتعاقدات، إضافة إلى الصعوبات التي واجهتها في حسم عدد من الملفات خلال فترة الانتقالات، وهو ما زاد من حالة الترقب لدى الجماهير الاتحادية مع اقتراب انطلاق الموسم، خصوصاً أن الفريق مقبل على مواجهة لا تقبل التعويض؛ إذ إن تجاوز الجزيرة يعني مواصلة المشوار الآسيوي، في حين سيجعل أي نتيجة أخرى بداية الموسم أكثر تعقيداً.

وعلى الصعيد المحلي، جاء التعاقد مع راكان الكعبي قادماً من الفيحاء ليمنح الجهاز الفني أحد الحلول المؤقتة قبل اكتمال ملف لاعب المحور. وشارك الكعبي بصورة أساسية خلال المباريات الودية في المعسكر الإعدادي، الأمر الذي يعزز فرص وجوده في التشكيلة الأساسية أمام الجزيرة، إلى جانب حسام عوار الذي عاد للمشاركة، في وقت بدأت فيه ملامح التشكيل الأساسي تتضح تدريجياً.

وتشير التحضيرات إلى أن الثنائي دانيلو بيريرا وستيفان كيلر سيكونان الخيار الأول في قلب الدفاع خلال المواجهة المرتقبة، في حين ينتظر الاتحاد إتمام إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر فارس عابدي، بعدما توصل إلى اتفاق أولي مع نادي نيوم، في صفقة يأمل من خلالها سد النقص في هذا المركز قبل الدخول في استحقاقات الموسم.

لاعبو الاتحاد قبل إحدى المباريات التحضيرية في أوروبا (نادي الاتحاد)

وفي الجانب الهجومي، لفت الفرنسي موسى ديابي الأنظار خلال المعسكر الإعدادي، بعدما ظهر بجاهزية بدنية وفنية وذهنية عالية، وسط قناعة داخل النادي بأن اللاعب مقبل على موسم مختلف، بعد الطريقة التي استعد بها خلال فترة التوقف، وهو ما انعكس على مستواه في التدريبات والمباريات التحضيرية.

ومن المنتظر أن يشغل ديابي أحد طرفَي الملعب، إلى جانب روجر في الطرف الآخر، بعدما أظهر الأخير حضوراً جيداً خلال فترة الإعداد، سواء في التدريبات أو المباريات الودية، وهو ما يمنح فيسينغ خيارات هجومية تتناسب مع الأسلوب الذي يسعى إلى تطبيقه، والقائم على الضغط العكسي، الذي يعد أحد أبرز ملامح العمل الفني الذي ركز عليه المدرب الألماني منذ بداية المعسكر.

وحصل فيسينغ على إشادات داخل النادي بعد العمل الذي قدمه خلال فترة الإعداد؛ إذ أظهرت التقارير الخاصة بالمعسكر مستوى عالياً من الحماس والانضباط في التدريبات، كما ينظر المدرب الألماني إلى قيادة الاتحاد بوصفها أكبر محطة في مسيرته التدريبية، بعدما خرج من موسم ناجح مع غامبا أوساكا الياباني، ويأمل أن يشكل نجاحه مع الفريق السعودي خطوة جديدة في مسيرته. وقبل أيام من انطلاق الموسم، وجّه فيسينغ رسالة إلى جماهير الاتحاد، قال فيها: «نعلم أن الموسم الماضي لم يكن سهلاً، بل كان مليئاً بالتحديات، لكن مثل هذه التحديات لا تكسر عزيمة نادٍ كبير مثل الاتحاد، بل تذكّرنا لماذا نقاتل. لم تتوقفوا عن المؤازرة، ولم تتوقفوا عن التشجيع، وجاء دورنا لنمنحكم ما تؤمنون به من جديد»، وهي رسالة يأمل المدرب أن يترجمها فريقه عملياً، بداية من مواجهة الجزيرة، التي ستكون أول اختبار حقيقي لمشروعه مع الاتحاد.