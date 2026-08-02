الأهلي يعيد بناء مشروعه... وخليفة يايسله مفتاح المرحلة الجديدة

يدخل الأهلي مرحلة جديدة تختلف عن المواسم السابقة، بعدما فرضت متغيرات الصيف إعادة ترتيب كثير من الملفات داخل النادي، من الإدارة إلى الجهاز الفني، وصولاً إلى سوق الانتقالات، في وقت تسعى فيه الإدارة إلى المحافظة على استقرار الفريق، واستكمال بناء مشروع قادر على مواصلة المنافسة محلياً وقارياً.

ورغم أن الفريق خرج من الموسم الماضي بإنجاز قاري، فإن الأسابيع الأخيرة حملت تغييرات كبيرة، بدأت باستقالة رئيس مجلس الإدارة خالد الغامدي، ثم رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله، لتجد الإدارة نفسها أمام مهمة إعادة بناء المنظومة، مع اقتراب انطلاق موسم مزدحم بالاستحقاقات.

وتشير مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العمل الإداري داخل النادي يسير بصورة طبيعية، مع تركيز كامل على الملفات الأكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها التعاقد مع المدير الفني الجديد، واستكمال احتياجات الفريق، وإنهاء التجهيزات الخاصة بانطلاقة الموسم، مع الحرص على ألا تؤثر التغييرات الأخيرة في استقرار العمل داخل النادي.

ويبقى ملف المدير الفني أولوية مطلقة خلال المرحلة الحالية، إذ تقود هوية المدرب الجديد بقية الملفات الفنية، سواء المتعلقة بالتعاقدات أو تقييم عناصر الفريق واختيار التشكيلة التي سيعتمد عليها خلال الموسم المقبل.

ووفقاً للمصادر، يقود المدرب الوطني محمد مسعد تدريبات الفريق بصورة مؤقتة، حتى يتم الإعلان عن المدرب الجديد، فيما تتواصل المفاوضات مع أكثر من خيار، أملاً في حسم الملف قبل بداية المنافسات الرسمية.

ورغم نجاح الجهاز الفني المؤقت في تنفيذ البرنامج الإعدادي والمحافظة على سير التحضيرات، فإن الإدارة تدرك أن استمرار التأخير في الإعلان عن المدرب الجديد قد ينعكس على الجوانب الفنية، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد أسلوب اللعب، واختيار العناصر الأساسية، ورسم الاحتياجات النهائية للفريق.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراته الودية أمام الاتفاق في الخامس من أغسطس (آب)، ضمن برنامجه الإعدادي، في مواجهة تمثل محطة مهمة قبل اكتمال الجهاز الفني بصورة رسمية.

وبالتوازي مع ملف المدرب، تواصل الإدارة مراجعة احتياجات الفريق في سوق الانتقالات، سواء عبر استقطاب عناصر جديدة أو إعادة هيكلة القائمة الحالية، بما يتوافق مع رؤية المدير الفني المنتظر. وتفيد المصادر بأن العمل مستمر لتدعيم عدد من المراكز التي تحتاج إلى تعزيز، إلى جانب دراسة عدد من الخيارات المحلية والأجنبية، مع استمرار مراجعة أوضاع بعض اللاعبين، سعياً إلى بناء قائمة أكثر توازناً قادرة على التعامل مع ضغط البطولات خلال الموسم المقبل.

ولا تتوقف التحديات عند التعاقدات فقط، بل تمتد إلى إعادة الانسجام داخل الفريق بعد التغييرات التي شهدتها الفترة الماضية، إذ وصل قائد الفريق السنغالي إدوارد ميندي إلى جدة، والتحق مباشرة بتحضيرات الفريق، في خطوة تعزز اكتمال صفوف الأهلي مع عودة اللاعبين الدوليين، بينما ينتظر أن يكتمل البرنامج الإعدادي خلال الأيام المقبلة. وسيكون المدرب الجديد مطالباً بالتحرك سريعاً لإعادة ترتيب الفريق قبل انطلاق الموسم، في ظل ضيق الوقت وكثرة الاستحقاقات، وهو ما يجعل سرعة الانسجام بين اللاعبين، وحسم الخيارات الفنية، من أبرز التحديات التي ستواجه الجهاز الفني.

وتؤكد المصادر أن طموحات الأهلي لم تتغير رغم المتغيرات التي شهدها الصيف، إذ لا يزال النادي يستهدف المنافسة على جميع البطولات، وفي مقدمتها الدوري السعودي، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وترى الإدارة أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة تأسيس لمشروع يمتد لعدة مواسم، أكثر من كونها مجرد معالجة لظروف طارئة، وهو ما يفسر التركيز على اتخاذ قرارات مدروسة تضمن استقرار المنظومة على المدى البعيد.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في رسم ملامح الموسم الأهلاوي، مع ترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد، واستكمال احتياجات الفريق، وإنهاء الملفات الإدارية، في سباق مع الزمن لتوفير أفضل الظروف قبل بداية المنافسات، حيث سيكون حسم ملف المدرب الخطوة التي ستبنى عليها بقية ملامح المشروع الأهلاوي في الموسم الجديد.