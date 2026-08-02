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الرياضة رياضة سعودية

الكونغولي بونغوندا إلى الفيصلي

الكونغولي ثيو بونغوندا (حساب نادي الفيصلي)
الكونغولي ثيو بونغوندا (حساب نادي الفيصلي)
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الكونغولي بونغوندا إلى الفيصلي

الكونغولي ثيو بونغوندا (حساب نادي الفيصلي)
الكونغولي ثيو بونغوندا (حساب نادي الفيصلي)

وقّعت إدارة الفيصلي، الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، رسمياً مع الجناح الكونغولي ثيو بونغوندا، البالغ من العمر 30 عاماً، الذي يحمل أيضاً الجنسية البلجيكية، حتى نهاية 2027، وذلك بناءً على توصية من مدرب الفريق الإيطالي جيوفاني سولينس. وسيكون اللاعب موجوداً مع عودة تمارين الفريق يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء معسكر الفريق في دولة سلوفينيا، الذي استمر لمدة 18 يوماً.

يذكر أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي، وقد شارك مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم الأخيرة 2026، التي أقيمت في 3 دول بشكل مشترك، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك. وأبدى جاهزيته التامة لتمثيل الفريق وسعادته بخوض تجربته الأولى في منطقة الخليج، وتحديداً في أقوى دوري عربي. ويعدّ الكونغولي صفقة مهمة في تدعيم صفوف العنابي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم. وعلى صعيد مختلف، نجح النادي في استيفاء شروط الكفاءة المالية بنجاح.

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