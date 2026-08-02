روما يدرس استعارة إندريك مهاجم ريال مدريد

يسعى نادي روما الإيطالي للتعاقد مع البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد على سبيل الإعارة مع بند يسمح بشرائه نهائيا.

ذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن المهاجم البرازيلي يبدو خارج إطار المشروع الجديد لريال مدريد، ويدرس روما ضمه بسيناريو تعاقد كومو الإيطالي مع الأرجنتيني نيكو باز من النادي المدريدي.

وأشارت إلى أن الهدف الرائع الذي سجله إندريك في ودية فيورنتينا لن يكون كافيا لاستمراره مع الريال، بل سيخضع المهاجم الشاب لتقييم جديد من جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت أن مدرب روما معجب كثيرا بقدرات إندريك وتميزه في أداء مهام مختلف مراكز الهجوم سواء رأس الحربة أو الجناحين.

وقالت أيضا إن سفر داميكو المدير الرياضي لنادي روما إلى العاصمة الإسباني لم يكن صدفة بل لجس نبض مسؤولي ريال مدريد بشأن استعدادهم لإتمام الصفقة، ولكن النادي الإسباني لم يبد رغبة واضحة حتى الآن.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية وشبكة غلوبو، فإن إندريك خارج حسابات مورينيو في ظل سعي المدرب البرتغالي بمهاجم يتسم بقوة بدنية أكبر تناسب خططه، ليكون بجوار الفرنسي كيليان مبابي.

وأوضحت أن مورينيو وجد ضالته في ضم كارلوس إسبي مهاجم ليفانتي بعد منافسة قوية مع عدة أندية.

وتضم حسابات مورينيو لهجوم ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز، ورودريغو، بينما يبقى خارجها الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو الذي تم عرضه على روما، ولكن النادي الإيطالي ليس مهتما بضمه.