«فورمولا 1»: فترة الراحة متنفس للسائقين للابتعاد عن الضغوطات

شهدت منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، إثارة كبيرة حتى الآن في الموسم الجاري 2026، حيث شهدت السباقات الخمسة الأخيرة فوز خمسة سائقين مختلفين.

وذكر الموقع الرسمي لفورمولا 1، أن فترة الراحة الحالية بعد نهاية سباق المجر والعودة إلى سباق هولندا بين يومي 21 و23 أغسطس (آب) الجاري، فإن الفترة المعروفة بالتوقف الصيفي والتي تمتد لأسبوعين لجميع الفرق المشاركة ستكون بمثابة التقاط للأنفاس.

وأضاف أن ذلك يعني توقف اختبارات السيارات والعمل على تطويرها، وتوقف التدريبات الليلية على محاكي سيارات فورمولا1-، وستهدف تلك الأسابيع القليلة إلى ضمان حصول جميع المعنيين بالسباقات على قسط من الراحة.

ورغم ذلك، فأن فترة التوقف تعد شيئا مختلفا بالنسبة للسائقين، حيث بات بإمكانهم استعادة نشاطهم بطريقتهم الخاصة، عكس ما تكون عليه الأمور خلال ذروة الموسم، ويأتي ذلك من خلال تنويع أساليب التدريب، وممارسة بعض الهوايات، والتعويض عن قلة النوم، وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

وبعد مرور فترة متقلبة في منتصف الموسم، قال البريطاني جورج راسل، إنه مستعد للحصول على قسط من الراحة مضيفا: «لقد حدثت العديد من الأمور في هذا العام وأنا بحاجة إلى الراحة».

ورغم ذلك اعترف بعض السائقين بأنهم سيشتاقون قريبا لأجواء السباقات، وقال الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر ترتيب السائقين، إنه يرغب في العودة إلى السباقات قريبا.

وأضاف راسل: «بعد أربعة أو خمسة أيام، سأشعر بالملل وأرغب بالعودة إلى السيارة، لكن لحسن الحظ، يوجد في المكان الذي سأذهب إليه حلبة لسباق الكارتينغ، لذا يمكنني التدرب».

ومع اختلاف الطريقة التي يختارها السائقون لقضاء فترة الراحة في منتصف الموسم، فهي تعد مستحقة تماما وستمنحهم الراحة المطلوبة، وهو أمر يوافق عليه البريطاني لويس هاميلتون من خلال منشور له عبر حسابه في منصة الصور «إنستغرام» في فترة توقف الموسم الماضي.

ويختار العديد من السائقين الانقطاع التام عن العالم خلال فترة التوقف، وقلما يجد السائقون مكانا أكثر عزلة من البحر، يبدو أن التوجه إلى البحر هو أفضل طريقة للانفصال عن العالم بالنسبة للكثيرين منهم.

ورغم ذلك فإن التوجه إلى البحر ليس الطريقة الوحيدة للانفصال الذهني عن الرياضة، كما أظهر هاميلتون على مر السنين، ولطالما تحدث السائق البريطاني عن أهمية التواصل مع الطبيعة وزيارة أماكن جديدة خلال فترات توقفه عن السباقات، على مدى السنوات القليلة الماضية، قام هاميلتون بتوثيق أنشطته في ركوب الأمواج، والمشي لمسافات طويلة، والتأمل، أي شيء يبعده عن ضجيج الفورمولا 1.

وتمنح فترة الراحة السائقين أيضا فرصة للغوص في شغفهم خارج حلبة السباق، وكثير منها لا علاقة له بالسرعة. قد تبدو هذه الهوايات وكأنها تشتيت للانتباه عن السباق، لكنها في الواقع تحسن صحتهم النفسية وتمنع الإرهاق، وتمنح عقولهم تركيزا جديدا خلال فترة الراحة.