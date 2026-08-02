مونديال الرياضات الإلكترونية: زيتا ديفيجن يحقق أول ألقابه الدولية

أسدل الستار على منافسات بطولة منتصف الموسم لسلسلة بطولات أوفرووتش 2، إلى جانب بطولة كول أوف ديوتي: وورزون ريسيرجنس، ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بتتويج زيتا ديفيجن وجي 2 إي سبورتس باللقبين. وجاء تتويج زيتا ديفيجن بعد فوزه في النهائي على تويستد مايندز بنتيجة (4-2)، فيما حسم جي 2 إي سبورتس لقب وورزون ريسيرجنس عقب مواجهة نهائية مثيرة امتدت إلى 11 مباراة.

ويمثل هذا التتويج ثاني ألقاب كيم دونغ هيون «بروبر» في منافسات أوفرووتش ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعدما أحرز اللقب مع فريق تيم فالكونز العام الماضي، ونال آنذاك أيضاً جائزة أفضل لاعب في البطولة. وبعد انتقاله إلى زيتا ديفيجن خلال فترة الانتقالات، عزز «بروبر» مكانته بين أكثر اللاعبين تتويجاً في هذه الحقبة من اللعبة، بعدما لعب دوراً محورياً في قيادة فريقه إلى أول ألقابه الدولية الكبرى، محققاً بذلك لقبه الشخصي الثالث.

ودخل «بروبر» البطولة باعتباره أحد أبرز المرشحين للتألق، مستنداً إلى مستواه اللافت مع تيم فالكونز في النسخة الماضية، ولم تخيب التشكيلة الكورية الجنوبية التوقعات، إذ فرض زيتا ديفيجن هيمنته على منافسات بطولة منتصف الموسم، ولم يخسر سوى خريطة واحدة أمام غيكاي إي سبورتس في طريقه إلى النهائي، مؤكداً مكانته كأحد أقوى الفرق المشاركة.

وشكلت المباراة النهائية أمام تويستد مايندز، الذي يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين السعوديين، اختباراً حقيقياً لقدرات زيتا ديفيجن. واتسمت المواجهة بتكافؤ كبير، إذ تبادل الفريقان الفوز في أول أربع خرائط بعدما نجح كل منهما في حسم الخريطة التي اختارها. وبعد تقدم زيتا ديفيجن بحسم الخريطة الخامسة، أنهى الفريق الياباني المباراة في الخريطة السادسة بعدما فرض سيطرة كاملة على خريطة آيخنفالد التي اختارها تويستد مايندز، ليحسم السلسلة بنتيجة (4-2) ويتوج باللقب.

وعن هذا الإنجاز التاريخي، قال شين سي وون «بيرنار»: «إنه شعور لا يوصف، إذ تكاد تكون المرة الأولى التي أرفع فيها هذا الكأس في بطولة عالمية مباشرة. أمتلك زملاء رائعين في الفريق، وقدمت أداءً أفضل بكثير هذه المرة. هذا هو السبب الذي يدفعني للاستمرار في الاحتراف والمنافسة، وهذا تماماً ما أشعر به الآن».

ومن جانبه، عاد بطل دوري أوفرووتش السابق بارك مين كي «فيوليت» إلى منصات التتويج مع زيتا ديفيجن بعد غياب طويل عن الألقاب، وقال: «بكل صراحة، عندما اجتمعت هذه التشكيلة هذا العام، أدركت مدى قوتها. أعادت إليّ ذكريات عام 2019، بل ربما كانت أقوى من ذلك. كنت على يقين بأنه إذا أدى كل منا دوره على أكمل وجه، فسنرفع هذا الكأس».

وحصل لاعب زيتا ديفيجن كيم جين سيو «شو» على جائزة أفضل لاعب من سوني في البطولة تقديراً لأدائه المميز طوال المنافسات، إلى جانب مكافأة مالية إضافية قدرها 25 ألف دولار أميركي.

وقال عقب تسلمه الجائزة: «أتوجه بخالص الشكر إلى رئيسنا التنفيذي ومديرنا بانغ تونغ على ثقتهما بي، وإلى المدرب كروستي على دعمه المستمر للفريق، إذ أقف هنا اليوم بفضلهم جميعاً».

وبهذا الفوز، حصد زيتا ديفيجن جائزة مالية قدرها 400 ألف دولار أميركي، إضافة إلى 1000 نقطة في بطولة الأندية. ومع اختتام منافسات أوفرووتش، تتجه أنظار النادي إلى منافسات فورتنايت، وهي اللعبة المتبقية التي ستحدد مركزه النهائي في ترتيب بطولة الأندية، حيث يحتل حالياً المركز الثامن.

وفي المقابل، حصل فريق تويستد مايندز على 180 ألف دولار أميركي و750 نقطة في بطولة الأندية بعد حلوله وصيفاً، ليتقدم النادي السعودي إلى المركز التاسع في الترتيب العام.

وقبل انطلاق النهائي، التقى الفريق الكوري الجنوبي تي 1 مع نظيره الصيني وايبو غيمينغ في مباراة تحديد المركز الثالث. وشكلت المواجهة فرصة أمام تي 1 لتعويض إخفاق النسخة الماضية التي أنهاها في المركز الرابع. وبعد خسارته أمام زيتا ديفيجن في نصف النهائي، دخل الفريق اللقاء بعزيمة كبيرة لحجز مكانه على منصة التتويج، ونجح في فرض سيطرته الكاملة، محققاً فوزاً نظيفاً بنتيجة (3-0)، ليحصد 100 ألف دولار أميركي و500 نقطة في بطولة الأندية.