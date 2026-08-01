كأس العالم للرياضات الإلكترونية: تيم سبيريت بطلاً لـ«ميد سيزن كب 2026»

توج تيم سبيريت بلقب بطولة «إم إل بي بي ميد سيزن كب 2026» ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بعد تسعة أيام من المنافسات المحتدمة، ليصبح أول فريق من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى يحقق هذا الإنجاز، وذلك إثر فوزه في المباراة النهائية على الفريق البورمي يانغون غالاكتيكوس.

وتشهد منافسات «موبايل ليجندز: بانغ بانغ» عادة هيمنة من فرق جنوب شرق آسيا، إذ تتصدر فرق ماليزيا وإندونيسيا والفلبين المراكز الأولى باستمرار.

فعلى سبيل المثال، أحرز تيم ليكويد بي إتش لقب بطولة «ميد سيزن كب» عام 2025، بينما توج أورورا غيمينغ بي إتش بلقب بطولة العالم إم 7 في وقت سابق من هذا العام.

ويشكل فوز تيم سبيريت محطة مفصلية لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، بعدما جاء ثمرة سنوات من العمل المتواصل، ليشكل تحولاً مهماً في مشهد المنافسات الاحترافية للعبة «موبايل ليجندز: بانغ بانغ».

في حين عزز من قوة المنافسة وجود جوائز مالية تتجاوز ثلاثة ملايين دولار أميركي، إذ واجه تيم سبيريت طريقاً شاقاً نحو اللقب بعد انتقاله إلى منافسات الفئة السفلى إثر خسارته أمام تيم فاموس في دور المجموعات. إلا أن فوزه على غوانغجو غيمينغ ضمن له التأهل إلى الأدوار الإقصائية، قبل أن يواصل مشواره المثالي حتى بلغ المباراة النهائية دون أي خسارة.

ولم يسبق لأي من تيم سبيريت أو يانغون غالاكتيكوس بلوغ نهائي بطولة «ميد سيزن كب»، كما مثلت هذه المباراة النهائي الأول لفريق من ميانمار منذ خمسة أعوام.

وانطلقت المواجهة النهائية، التي أقيمت بنظام الأفضل من سبع مباريات، بقوة مع فوز تيم سبيريت بالمباراة الأولى، إلا أن الإصرار الكبير الذي أبداه يانغون غالاكتيكوس كان مؤشراً على المنافسة المحتدمة.

وتمكن الفريق البورمي من استعادة توازنه في المباراة الثانية بعدما فرض سيطرته منذ بدايتها، ليعادل النتيجة.

وواصل تيم سبيريت تفوقه بحسم المباراتين الثالثة والرابعة، ليتقدم بثلاث مباريات مقابل مباراة واحدة، ويصبح على بعد انتصار واحد فقط من حسم اللقب.

غير أن يانغون غالاكتيكوس عاد بقوة وحقق انتصارين متتاليين أعادا المواجهة إلى التعادل بعد المباراة السادسة، ما فرض الاحتكام إلى مباراة فاصلة، نجح خلالها تيم سبيريت في حسم اللقب بأداء قوي لم يترك مجالاً للفريق البورمي لمجاراة إيقاع المباراة.

وحصد تيم سبيريت مليون دولار من إجمالي الجوائز المالية، إلى جانب ألف نقطة في بطولة الأندية. ومع ترقب مشاركة النادي في منافسات الشطرنج، واستمرار منافسات «كاونتر سترايك 2»، لا يزال المركز النهائي لتيم سبيريت في ترتيب بطولة الأندية مفتوحاً على جميع الاحتمالات.

أما يانغون غالاكتيكوس، فقد حصل على 500 ألف دولار و750 نقطة في بطولة الأندية بعد حلوله في المركز الثاني.

وقبل المباراة النهائية، التقى فريق أونيك مع تيم فالكونز بي إتش في مواجهة تحديد المركز الثالث. ولم تستغرق السلسلة، التي أقيمت بنظام الأفضل من خمس مباريات، وقتاً طويلاً بعدما حسمها أونيك بسهولة بنتيجة 3-0.

وأسهم الأداء الهجومي للاعب كايري إغناسيو رايوسديلسول في فرض أفضلية الفريق الإندونيسي طوال المواجهة، قبل أن يحسم أونيك المركز الثالث عقب الفوز في المباراة الثالثة الحاسمة، وذلك في أقل من 50 دقيقة، ليحصد 250 ألف دولار من إجمالي الجوائز المالية.