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الرياضة رياضة عالمية

ويلبيك: جئت إلى تشيلسي بحثاً عن الألقاب

ويلبيك في أول أيامه بنادي تشيلسي (موقع النادي)
ويلبيك في أول أيامه بنادي تشيلسي (موقع النادي)
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ويلبيك: جئت إلى تشيلسي بحثاً عن الألقاب

ويلبيك في أول أيامه بنادي تشيلسي (موقع النادي)
ويلبيك في أول أيامه بنادي تشيلسي (موقع النادي)

أكد المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك أن طموحه في مواصلة حصد الألقاب كان أحد أبرز الأسباب التي دفعته للانضمام إلى تشيلسي، مشيراً إلى أنه لا يزال يحتفظ بنفس الشغف والرغبة في النجاح رغم وصوله إلى المراحل الأخيرة من مسيرته الكروية.

وقال ويلبيك، في أول مقابلة له عقب انتقاله إلى تشيلسي قادماً من برايتون: «عندما أفكر في تشيلسي، أول ما يتبادر إلى ذهني هو البطولات والانتصارات. هذا يتماشى تماماً مع فلسفتي، لأنني أسعى كل يوم إلى الفوز والتطور والتحسن».

وأضاف، في المقابلة عبر الموقع الرسمي للنادي اللندني السبت: «تشيلسي ناد يمتلك تاريخاً عظيماً وحقق الكثير من الألقاب، وهذا ما أطمح إلى المساهمة فيه أيضاً».

واستعاد المهاجم البالغ من العمر 35 عاماً بداياته مع مانشستر يونايتد، عندما كان ضمن الفريق المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2008-2009، مؤكداً أن اللعب إلى جانب مجموعة من النجوم أصحاب الشخصية القيادية ساعده على اكتساب عقلية الانتصارات والالتزام بأعلى المعايير.

وأوضح: «نشأت وسط لاعبين اعتادوا الفوز، وكنت أراقب طريقة استعدادهم للتدريبات واهتمامهم بالتفاصيل اليومية، وهو ما علمني أن النجاح يبدأ بالأشياء الصغيرة التي تصنع الفارق مع مرور الوقت».

وأشار ويلبيك إلى أنه يتطلع الآن لنقل خبراته إلى اللاعبين الأصغر سناً داخل تشيلسي، موضحاً: «أنا في مرحلة متقدمة من مسيرتي، لكنني ما زلت متعطشاً للنجاح. الخبرة التي اكتسبتها طوال سنواتي في الدوري الإنجليزي يمكن أن تساعدني على تطوير نفسي ومساندة زملائي الشباب».

ورغم خبرته الطويلة، شدد المهاجم الإنجليزي على أن تركيزه الأساسي ينصب على ما سيقدمه داخل الملعب، خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه مع برايتون، إذ سجل 13 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز وساهم في تأهل الفريق إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال: «كل محطة جديدة تحمل تحديات مختلفة، وتشيلسي يضم مجموعة استثنائية من اللاعبين الموهوبين. لا أستطيع الانتظار حتى أبدأ العمل مع الفريق».

واختتم ويلبيك تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير تشيلسي قائلاً: «أنا متحمس للغاية لوجودي هنا. إنها فرصة رائعة، وأشعر بالامتنان والفخر بالانضمام إلى هذا النادي الكبير، وأتطلع لبدء هذه المرحلة الجديدة من مسيرتي».

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