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الرياضة رياضة عالمية

ألونسو يبدي ارتياحه لحسم قضية منشطات مودريك

تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
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ألونسو يبدي ارتياحه لحسم قضية منشطات مودريك

تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)
تشابي ألونسو مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)

قال تشابي ألونسو مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه سعيد للغاية بعودة ميخائيلو مودريك للمشاركة في المباريات، بعد أن حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب إثر غياب دام قرابة عامين بسبب ثبوت تعاطيه مادة محظورة في اختبار للمنشطات.

وخاض الجناح الأوكراني آخر مباراة له مع تشيلسي في نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2024، قبل أن يحصل على إذن بالعودة على الفور إلى الملاعب يوم الجمعة بعد أن أنهى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الإجراءات الانضباطية المتعلقة به بالاتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وعقب خسارة تشيلسي 2-1 أمام منافسه اللندني توتنهام هوتسبير وسط حضور جماهيري بلغ 80363 متفرجاً في سيدني السبت، قال ألونسو إن مودريك سينضم إلى معسكر الفريق في هونغ كونغ ليشارك في المرحلة الثانية من استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وقال المدرب الإسباني للصحافيين: «أنا سعيد للغاية من أجله، ومن أجلي أيضاً، لكن في المقام الأول من أجله. نريده أن يشعر بأنه جزء من الفريق؛ لأنه كان يتدرب بمفرده لفترة طويلة. علينا أن نقيم الوضع (بشأن مستقبله)؛ لأنه لم يلعب منذ فترة طويلة».

وأضاف: «بصراحة، لم نكن نتوقع تلقي هذه الأخبار السارة».

كما رحب روبرتو دي زيربي مدرب توتنهام، الذي درب مودريك في شاختار دونيتسك الأوكراني قبل انضمامه إلى تشيلسي، بهذا الخبر. وقال: «إنه شاب لطيف ولاعب رائع... آمل أن يتمكن من إثبات ذلك في الموسم الجديد بعد كل ما عاناه خلال العامين الماضيين».

وأشار دي زيربي إلى أن الفوز في اللحظات الأخيرة على تشيلسي السبت، حتى وإن كان في مباراة ودية، كان مهماً لفريقه، خاصة بعد موسم 2025-2026 المخيب للآمال.

وافتتح ساندرو تونالي، الذي انضم للنادي مقابل مبلغ ضخم في فترة الانتقالات الحالية، التسجيل في الدقيقة 17، قبل أن يسجل البرازيلي إستيفاو هدف التعادل بضربة رأس بعد أربع دقائق.

وبعد مشاركته أثناء الاستراحة، تعرض البديل كيفن دانسو للطرد بعد ثلاث دقائق عقب استئناف اللعب بعد إسقاط جواو بيدرو وحرمان مهاجم تشيلسي من فرصة تسجيل هدف محقق.

وتألق الحارس أنتونين كينسكي في إنقاذ عدة محاولات من لاعبي تشيلسي، والحفاظ على آمال 10 لاعبين من توتنهام في المباراة، قبل أن يحسم ريتشارليسون الفوز لفريقه في الدقيقة الأخيرة؛ إذ سدد الكرة في الشباك بعدما تابع تسديدة زميله جيمي دونلي المرتدة من القائم.

وقال ألونسو: «كنا نريد الفوز، فالخسارة ليست ما نريده».

كما رحب ألونسو بقبول استئناف تشيلسي يوم الجمعة ضد قرار خصم نقاط مع وقف التنفيذ، والذي فُرض على النادي بسبب مخالفات للوائح الانتقالات التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وقال: «أي مسألة يتم تسويتها هي أمر جيد، ويمكن أن تؤثر إيجابياً على الفريق؛ لذا أنا سعيد».

مواضيع
الرياضة كرة القدم تشيلسي المنشطات في الرياضة أستراليا

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