بورتو «سوبر برتغالي» للمرة الـ25

توج نادي بورتو البرتغالي بأول ألقاب الموسم المحلي بفوزه بلقب كأس السوبر البرتغالي، مساء السبت.

وانتزع بورتو اللقب بالفوز 1-صفر على تورينسي في مباراة أقيمت بمدينة كويمبرا.

وسجل اللاعب الدنماركي فيكتور فروهولدت هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 38 مستفيداً من تمريرة عرضية لزميله بيبي.

وبذلك رفع بورتو رصيده إلى 25 لقباً، ليتصدر قائمة الأكثر تتويجاً بالسوبر البرتغالي متفوقاً بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، غريمه بنفيكا الذي حقق 10 ألقاب آخرها العام الماضي 2025، مقابل 9 ألقاب لسبورتنغ لشبونة آخرها في 2021.

كما احتفل بورتو تحت قيادة مديره الفني الإيطالي فرانشيسكو فاريولي بكونه الأكثر تتويجاً بمختلف البطولات في البرتغال بعدما رفع رصيده إلى 88 لقباً مقابل 87 لقبا لغريمه بنفيكا.