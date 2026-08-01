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الرياضة رياضة عالمية

فوزينيا نجم كأس العالم يغير مساره إلى الدوري المغربي

فوزينيا (رويترز)
فوزينيا (رويترز)
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فوزينيا نجم كأس العالم يغير مساره إلى الدوري المغربي

فوزينيا (رويترز)
فوزينيا (رويترز)

شهدت قصة فوزينيا منعطفاً غير متوقع، فبعد تألقه اللافت مع منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026، بدا أن حارس المرمى في طريقه للانضمام إلى نادي كولو كولو التشيلي الذي أعلن رسمياً عن وصوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي برسالة ترحيب.

لكن بعد تأجيل رحلته إلى سانتياغو ثلاث مرات، غيّر حارس مرمى الرأس الأخضر خططه أخيراً، وهو الآن على وشك الانتقال إلى نادي نهضة بركان المغربي.

ووفقاً لصحيفة «جلوبو سبورت»، أحرز النادي المغربي تقدماً ملحوظاً في هذا الشأن.

وتشير التقارير إلى أن بركان توصل إلى اتفاق مع بوبيستا، مدرب الرأس الأخضر خلال كأس العالم، قبل إعداد عرض رسمي لفوزينيا.

وينتظر الحارس الآن هذا العرض قبل إبداء موافقته النهائية، ما سيضع حداً لهذه القصة التي فاجأت الجميع، بدءا من كولو كولو.

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