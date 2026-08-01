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الرياضة رياضة سعودية

السنغالي باري «شبابي»... والنادي: أسد في المنزل!

منشور بثه نادي الشباب بمناسبة التوقيع مع اللاعب (موقع النادي)
منشور بثه نادي الشباب بمناسبة التوقيع مع اللاعب (موقع النادي)
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السنغالي باري «شبابي»... والنادي: أسد في المنزل!

منشور بثه نادي الشباب بمناسبة التوقيع مع اللاعب (موقع النادي)
منشور بثه نادي الشباب بمناسبة التوقيع مع اللاعب (موقع النادي)

أعلن نادي الشباب تعاقده مع المدافع السنغالي مامادو تييرنو باري قادماً من نادي رويال يونيون سان جيلواز البلجيكي، بعقد إعارة يمتد لموسم واحد، ويتضمن أفضلية الشراء، في إطار تدعيم خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبث نادي الشباب مقطع فيديو بعنوان «أسد في المنزل»، وذلك ترحيباً بقدوم اللاعب.

ويبلغ باري من العمر 21 عاماً، ويشغل مركز قلب الدفاع، ويتميز ببنيته البدنية، إذ يبلغ طوله 1.95 متر، فيما يرتبط بعقد مع سان جيلواز حتى صيف عام 2029. وتُقدَّر قيمته السوقية بنحو 1.1 مليون يورو وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

وكان باري قد انتقل إلى سان جيلواز البلجيكي في يناير (كانون الثاني) 2025 قادماً من ترومسو النرويجي، بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2029، إلا أن محدودية مشاركاته مع الفريق خلال الموسم الماضي فتحت الباب أمام خوض تجربة جديدة، لينضم إلى النادي العاصمي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية الشراء.

وخاض باري مع الفريق البلجيكي خلال الموسم الماضي مباراتين رسميتين، بدأ إحداهما أساسياً، ولعب 67 دقيقة بمتوسط 34 دقيقة في المباراة الواحدة، في ظل المنافسة على مركزه داخل صفوف الفريق، قبل انتقاله إلى الشباب على سبيل الإعارة بحثاً عن فرصة أكبر للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرة.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات «شيخ الأندية» لتعزيز خياراته الدفاعية قبل انطلاق الموسم، مع احتفاظ النادي بأفضلية شراء عقد اللاعب بنهاية فترة الإعارة، في حال الاتفاق على تفعيل البند مع ناديه البلجيكي.

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