نيوم يقترب من ضم الفرنسي شوتارد

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة نادي نيوم دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في نادي بريست الفرنسي من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي جوريس شوتارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب المصادر، فإن المفاوضات بين الطرفين لا تزال جارية، في وقت لم يتم الكشف عن القيمة المالية المحتملة للصفقة.

ويُعد شوتارد، المولود عام 2001، من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الفرنسي خلال المواسم الأخيرة، إذ يتميز بقدراته في الافتكاك، وبناء اللعب، والانضباط التكتيكي، إلى جانب خبرته مع المنتخبات الفرنسية السنية، ما يجعله أحد الأسماء التي تحظى باهتمام عدة أندية في سوق الانتقالات.