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الرياضة رياضة سعودية

السبت... ختام تحدي «صعود الهضبة»

من منافسات صعود الهضبة في الطائف (الشرق الأوسط)
من منافسات صعود الهضبة في الطائف (الشرق الأوسط)
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السبت... ختام تحدي «صعود الهضبة»

من منافسات صعود الهضبة في الطائف (الشرق الأوسط)
من منافسات صعود الهضبة في الطائف (الشرق الأوسط)

اختُتمت، الجمعة، منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة والختامية لبطولة السعودية لصعود الهضبة 2026، على عقبة المحمدية بمنطقة الشفا في محافظة الطائف، وسط منافسة قوية بين المشاركين، مع انطلاق الصراع على حسم ألقاب الجولة الأخيرة للموسم.

وانطلقت المنافسات بإقامة التجارب الرسمية التي أتاحت للمتسابقين فرصة التعرف على المسار والتأكد من جاهزية مركباتهم، قبل بدء السباق الأول الذي شهد الانطلاقة الفعلية للتنافس على تسجيل أفضل الأزمنة.

وجاءت المنافسات متقاربة على مسار عقبة المحمدية، الذي يمتد لمسافة 4.2 كيلومتر، ويضم 30 منعطفاً، مع ارتفاع تدريجي من 1900 متر إلى نحو 2150 متراً فوق سطح البحر.

وتصدّر مأمون القباني الترتيب العام للسباق الأول بزمن بلغ دقيقة و42.884 ثانية، متقدماً على فيصل القباني الذي سجل دقيقة و46.738 ثانية، فيما حلّ أحمد القايدي ثالثاً بزمن دقيقة و48.549 ثانية، وجاء محمود عابد رابعاً بزمن دقيقة و48.797 ثانية، وربيع الأعور خامساً بزمن دقيقة و49.755 ثانية.

وتتواصل منافسات الجولة الختامية، السبت، بإقامة ثلاثة سباقات تبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً، ثم الحادية عشرة صباحاً، وتختتم عند الثانية ظهراً، على أن يُقام حفل تتويج الفائزين في الخامسة مساءً.

وستُحسم النتائج النهائية وفق مجموع أفضل زمنين يحققهما كل متسابق من بين السباقات الأربعة، مع اشتراط تسجيل زمنين رسميين على الأقل لاعتماد مشاركته في الترتيب النهائي.

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