نوريس: أنا أفضل من العام الماضي

يعتقد لاندو نوريس، حامل لقب «بطولة العالم لسباقات فورمولا1» للسيارات، أنه يقود بشكل أفضل مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أن سباق «جائزة المجر الكبرى»، الذي أقيم الأحد، شهد أول فوز لـ«مكلارين» هذا الموسم.

ويحتل البريطاني المركز الـ5 في الترتيب العام، متأخراً بفارق هائل يبلغ 91 نقطة عن متصدر البطولة كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس»، الذي فاز بـ6 سباقات من أصل 11، قبل بدء فترة العطلة في شهر أغسطس (آب) المقبل.

وفاز نوريس أيضاً بـ«سباق المجر» في العام الماضي، محققاً فوزه الـ5 في الموسم آنذاك، رغم أن السباق كان رقم 14 في جدول المنافسات، وكان يحتل المركز الـ2 في الترتيب العام بفارق 9 نقاط عن زميله في الفريق أوسكار بياستري، الذي كان قد فاز 6 مرات وبدا الأعلى ترجيحاً للفوز باللقب.

وقال نوريس عقب فوزه بعدما انطلق من المركز الأول على حلبة «هنغارورينغ» بسيارته المطورة، وهو فوزه الأول منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في البرازيل: «أشعر أنني أؤدي عملاً أفضل هذا العام مقارنة بالعام الماضي... لقد كنت أقول ذلك منذ فترة. لكن هذا لا يعني بالضرورة أنك ستفوز بالسباقات. أريد بالتأكيد أن أثق بأننا نستطيع مواصلة هذا الأداء. ربما يكون هذا أفضل ما يمكن أن يبدو عليه الوضع في الوقت الحالي، لكنني أثق بالتأكيد بأننا ما زلنا قادرين على الفوز بالسباقات».

لكن «مكلارين» لا يزال يملك مزيداً من التحديثات التي لم يدخلها بعد، في حين أن «مرسيدس» و«فيراري» حققا انتصارات عدة هذا الموسم، كما أن احتلال ماكس فيرستابن المركز الـ2 يوم الأحد، بعد حلوله ثانياً أيضاً في «سباق النمسا» خلال يونيو (حزيران) الماضي، أظهر أن «رد بول» بات قريباً من العودة إلى دائرة المنافسة على الانتصارات.

وبفوزه الأحد، صعد نوريس إلى المنصة لثالث مرة هذا الموسم، بعدما حل ثانياً في «ميامي» وثالثاً في «برشلونة».

وقال آندريا ستيلا، رئيس فريق «مكلارين»، إن نوريس (26 عاماً) نضج منذ تحقيق اللقب في الموسم الماضي.

وقال ستيلا: «لقد أعجبت كثيراً بما فعله لاندو للتعامل مع الثلث الأول من الموسم الماضي... كانت هناك نقاط واضحة يمكن التعلم منها، وقد تقبل التحدي وواجهه. لذا؛ أعتقد أن ما نراه هنا هو مجرد استمرار لهذا المسار. لاندو أكبر ثقة بكثير. أعتقد أنه أصبح أعمق إدراكاً للأدوات المتاحة له في قيادته، وكيفية استخدام تلك الأدوات. وأعتقد أيضاً، دعني أقل، إنه أصبح أكبر سيطرة على مشاعره».

وأضاف: «عندما كان خلف أوسكار (في سباق يوم الأحد)، قال مرات عدة إنه يمتلك السرعة الكافية، لكنه لم يشعر بإحباط شديد. وأعتقد أن عدم شعوره بالإحباط الشديد سمح له باستخدام السرعة في الوقت المناسب وقاده إلى الفوز. لذا؛ أعتقد أننا شهدنا مساراً رائعاً من التطور بالنسبة إلى لاندو، وهذا ينطبق بكل وضوح على أوسكار أيضاً».