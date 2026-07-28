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إلغاء سباق قطر 1812 كم لسباقات التحمل

إلغاء سباق قطر 1812 كم لسباقات التحمل (أ.ف.ب)
إلغاء سباق قطر 1812 كم لسباقات التحمل (أ.ف.ب)
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إلغاء سباق قطر 1812 كم لسباقات التحمل

إلغاء سباق قطر 1812 كم لسباقات التحمل (أ.ف.ب)
إلغاء سباق قطر 1812 كم لسباقات التحمل (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وحلبة لوسيل الدولية اليوم الثلاثاء، إلغاء سباق قطر 1812 كم ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل، والذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بناء على قرار صادر عن الاتحاد الدولي للسيارات وبطولة العالم لسباقات التحمل.

وقال عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي، رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية ورئيس حلبة لوسيل الدولية: «نحترم القرار الذي اتخذته بطولة العالم لسباقات التحمل والاتحاد الدولي للسيارات بإلغاء سباق قطر 1812 كم لهذا العام، ويظل التزامنا بهذه الشراكة راسخاً كما كان دائماً»، معرباً عن التطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع الجهتين لتنظيم حدث استثنائي عند عودة البطولة إلى حلبة لوسيل الدولية.

وأوضح فريديريك لوكيان، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لسباقات التحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، أن الاتحاد الدولي وبطولة العالم لسباقات التحمل كانا على تواصل مستمر مع حلبة لوسيل الدولية والاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية بشأن هذا القرار، منوهاً بالعلاقات الوثيقة وطويلة الأمد التي تجمع الطرفين.

وشدد لوكيان على أن سباق قطر 1812 كم يعد محطة مهمة وراسخة ضمن رزنامة بطولة العالم لسباقات التحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، مؤكداً أنه سيعود مستقبلاً.

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