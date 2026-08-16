فيرلين سائق «بورش» يحصد لقب «فورمولا إي» للمرة الثانية

حسم الألماني باسكال فيرلين سائق «بورش» لقب السائقين ببطولة «فورمولا إي» للسيارات الكهربائية رغم أنه جاء في المركز 14 ولم يحصد نقاطاً في سباق جائزة لندن الكبرى الختامي للموسم، والذي فاز به البريطاني تيلور بارنارد الأحد.

وكان فيرلين (31 عاماً) قد حصد لقب «فورمولا إي» لأول مرة مع فريق «بورش» موسم 2023-2024، ليصبح ثاني سائق يفوز باللقب مرتين بعد الفرنسي جان-إريك فيرني.

وانطلق فيرلين من الصف الثاني في لندن، لكنه كان قد اقترب من اللقب بعد أن حقق فوزه 11 في مسيرته بـ«فورمولا إي»، والثالث هذا الموسم، في السباق الافتتاحي السبت، ليتقدم من المركز الثالث في الترتيب إلى صدارة البطولة.

وبعدما انطلق أبرز منافسيه جيك دينيس سائق «أندريتي» من المركز 16 الأحد، كان كل ما يحتاجه سائق «بورش» هو تجنب أي مفاجآت ليضمن التتويج باللقب.

وكانت مساعي فيرلين للفوز في خطر في اللفات الأخيرة عندما تراجع ترتيبه، ثم تورط في حادث في اللفة 31، مما أدى إلى خروجه من المراكز التي تمنح نقاطاً.

ومع ذلك، تراجع دينيس أيضاً في الترتيب في نفس الحادث، وأنهى السباق في المركز 18، في حين لم يتمكن النيوزيلندي ميتش إيفانز سائق «جاغوار» إلا من احتلال المركز الرابع، مما سمح لفيرلين بحسم لقب البطولة. ورغم خروجه خالي الوفاض من السباق الختامي، أنهى فيرلين الموسم برصيد 169 نقطة، متقدماً بخمس نقاط على دينيس، في حين احتل إيفانز المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 160 نقطة. وحصد «جاغوار» لقب بطولة العالم للفرق في «فورمولا إي».