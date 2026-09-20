غيمارايش: أداء آرسنال لا يليق «بالبطل»

قال برونو غيمارايش نجم وسط آرسنال إن فريقه قدم أداءً متواضعاً أمام برايتون، لا يليق بفريق يريد أن يكون بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز.

سقط آرسنال بثلاثية دون رد، ليتلقى الفريق اللندني خسارته الأولى، هذا الموسم، بعد انطلاقة مثالية حقق خلالها مدربه ميكيل أرتيتا العلامة الكاملة.

وقبل وصوله إلى معقل برايتون، حقق آرسنال 7 انتصارات متتالية، لكنه قدم أداءً باهتاً للغاية، السبت.

وقال غيمارايش في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «نحن محبطون للغاية، كنا بعيدين للغاية عن مستوانا، يجب أن نتعلم من أخطاء هذه المباراة».

أضاف نجم نيوكاسل السابق: «تعاملنا بتهاون شديد، وخسرنا كثيراً من الكرات المشتركة، وهذا أمر غير مقبول، ولا يليق ببطل الدوري الإنجليزي، ولا مجال لتكراره مستقبلاً».

وشدد اللاعب البرازيلي: «إنه درس لنا بعد سلسلة من النتائج الجيدة، يجب أن ننسى هذه المباراة، ونقدم أداءً أفضل، لقد كان يوماً سيئاً، ونعتذر لجماهيرنا بعد هذا الأداء المتواضع».

من جانبه، طالب إزري كونسا مدافع آرسنال زملائه بضرورة استغلال فترة التوقف الطويلة، قائلاً إن هذه الخسارة أكدت أن آرسنال لن يكون مشواره سهلاً نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف كونسا: «طموحاتنا كبيرة هنا؛ لذا نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هذه الخسارة، واستقبال 3 أهداف في مرمانا، أمر غريب علينا، وبصفتي مدافعاً، فإننا نفتخر دائماً بالخروج بشباك نظيفة بعد أي مباراة».