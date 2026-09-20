«الدوري الفرنسي»: النيران الصديقة تمنح أوكسير فوزاً ثميناً على بريست

واصل فريق أوكسير صحوته بفوز ثمين على بريست بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد.

لم يحافظ بريست على تقدمه بهدف باثي مبوب في الدقيقة 23.

بل رد أصحاب الأرض بهدف التعادل الذي سجله كاميرون آرتشر في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وخطف أوكسير نقاط المباراة الثلاث بهدف ذاتي سجله رافاييل لي جوين بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 83.

بهذه النتيجة، يحقق أوكسير فوزه الثاني توالياً بعد 3 هزائم في بداية المشوار، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع.

أما بريست تجمد رصيده عند 5 نقاط بعد خسارة ثانية على التوالي، ليتراجع للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب.