«لا ليغا»: خيتافي يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب ملقا «المتذيل»

لاعبو بوروسيا دورتموند يحتفلون بالفوز على شتوتغارت وضمان الصدارة (إ.ب.أ)

ضمن فريق بوروسيا دورتموند البقاء في صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم لثلاثة أسابيع على الأقل، ويأمل الفريق أن تجعل منه بدايته المثالية للموسم منافساً حقيقياً لحامل اللقب بايرن ميونيخ.

وقال فالديمار أنتون، مدافع الفريق: «نحن نستمتع بهذه اللحظة، لقد عملنا من أجل تحقيق ذلك»، فيما قال زميله المهاجم ماكسيميليان بيير: «الأمر يبدو رائعاً، سوف نتمسك به».

وسجل بيير هدف الفوز لدورتموند في شباك شتوتغارت، ليحقق الفريق فوزه الرابع من أصل أربع مباريات هذا الموسم في بطولة الدوري الألماني، ويخرج بشباك نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي.

ويتصدر دورتموند الترتيب بفارق نقطتين عن حامل اللقب بايرن ميونيخ وفرايبورغ قبل الدخول في فترة التوقف الدولي التي تستمر ثلاثة أسابيع، تليها تسع مباريات خلال 30 يوماً في جميع المسابقات، بما في ذلك رحلة دورتموند إلى ميونيخ في 31 أكتوبر (تشرين الأول).

وحذر أوليه بوك، المدير الرياضي من التعجل والنظر إلى نهاية الموسم، وقال: «لا ينبغي لنا حقاً أن ننظر إلى شهر مايو (أيار)، أعرف فريقاً واحداً على الأقل في ألمانيا لديه طموحات محددة لحصد اللقب» في إشارة إلى بايرن ميونيخ.

وقال لارس ريكن، المدير الرياضي لدورتموند: «نرغب في أن نكون منافسين لفرق مثل شتوتغارت، لكننا نريد أن ننافس بايرن أيضاً».

وكانت آخر مرة تصدر فيها دورتموند الدوري في مايو عام 2023 في الجولة قبل الأخيرة، قبل أن يتعثر في الجولة الأخيرة ليتوج بايرن باللقب مرة أخرى.

ولم يحقق دورتموند لقب الدوري الألماني منذ عام 2012، لكن لديه أسباب للتفاؤل في ظل تحقيقه أفضل بداية له في الدوري منذ عام 2015.

وقال لوتار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع المنتخب الألماني ومحلل قناة «سكاي»: «إن قدرتهم على الفوز بمثل هذه المباريات اليوم في شتوتغارت تجعل الفريق خطيراً على بايرن».

ولم يكن أداء دورتموند مبهراً ليلة السبت، لكنه اتسم بنضج كبير، خصوصاً في خط الدفاع.

وقال ريكن: «أعتقد أننا اجتزنا اختباراً صعباً، في الموسم الماضي، جلسنا هنا في غرفة ملابس شتوتغارت بعد الفوز 2-صفر ولم نكن نعرف حقاً كيف تحقق ذلك، أما اليوم فنحن نعرف السبب».

ووصف المدرب نيكو كوفاتش النتيجة بأنها «بمثابة رسالة قوية»، في حين أشاد ريكن بعمل المدرب منذ توليه المنصب في مارس (آذار) عام 2025.

وأضاف ريكن: «تحت قيادة نيكو كوفاتش أصبحنا أكثر مرونة، وبات الفريق حريصاً حقاً على الدفاع عن مرماه بحماس شديد».

وكان هدف الفوز الذي سجله بيير في الدقيقة 70 بعد تمريرة عرضية من البديل جوب بيلينغهام جديراً بالاهتمام أيضاً، حيث سجل الهدف بعد يومين من استبعاده من قائمة المنتخب الألماني للمباريات المقبلة في دوري الأمم الأوروبية من قبل المدرب الجديد يورغن كلوب.

وقال كوفاتش: «الحياة تكتب أجمل القصص».

وأضاف: «ماكسي بيير ليس مع المنتخب الألماني، لكنه كان الشخص الذي سجل اليوم. أنا سعيد للغاية من أجله، وهذا يظهر في النهاية أننا نمتلك تشكيلة رائعة ولاعباً كبيراً مثل ماكسي، وأنه كافأ نفسه بهذا الهدف اليوم».

وتابع: «الآن يمكنه الحصول على بضعة أيام من الراحة».