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«لا ليغا»: خيتافي يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب ملقا «المتذيل»

إيفان أثون يحتفل مع جماهير خيتافي بهدفه في ملقا (إ.ب.أ)
إيفان أثون يحتفل مع جماهير خيتافي بهدفه في ملقا (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: خيتافي يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب ملقا «المتذيل»

إيفان أثون يحتفل مع جماهير خيتافي بهدفه في ملقا (إ.ب.أ)
إيفان أثون يحتفل مع جماهير خيتافي بهدفه في ملقا (إ.ب.أ)

عاد فريق خيتافي لطريق الانتصارات بفوز صعب على ملقا بنتيجة 1-صفر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

أحرز إيفان أثون الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 85، ليحقق خيتافي فوزه الثاني هذا الموسم.

كما استعاد الفريق المدريدي توازنه بعد خسارتين وتعادلين في الجولات الأربع الماضية، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.

أما ملقا الصاعد حديثاً للدوري الممتاز هذا الموسم فقد تجمد رصيده عند 3 نقاط في ذيل الترتيب بالمركز العشرين، وذلك بعد تلقيه الخسارة الرابعة.

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احتفالية لاعب فروزينوني مع جماهيره بالفوز على كومو (رويترز)
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«الدوري الإيطالي»: سقوط مفاجئ لكومو في فروزينوني

احتفالية لاعب فروزينوني مع جماهيره بالفوز على كومو (رويترز)
احتفالية لاعب فروزينوني مع جماهيره بالفوز على كومو (رويترز)

تلقَّى كومو هزيمته الأولى هذا الموسم ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك أمام الصاعد فروزينوني بنتيجة صفر-2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ورفع فروزينوني رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن كومو صاحب المركز السادس.

وتقدَّم فروزينوني في الدقيقة 14 عن طريق جياكومو كولو، ثم أضاف زميله جيورجي كيفرندازي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

من جانبه، فاز بارما على ضيفه جنوا 2-1، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ورفع بارما رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد جنوا عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم بارما في الدقيقة 38 عن طريق ديفيد روميرو، ثم أدرك جنوا التعادل عن طريق ميلوتين أوسمايتش في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 80 سجل بونتوس ألمكيفست الهدف الثاني لفريق بارما.

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الرياضة رياضة عالمية

سعادة في دورتموند بعد تصدر ترتيب «البوندسليغا»

لاعبو بوروسيا دورتموند يحتفلون بالفوز على شتوتغارت وضمان الصدارة (إ.ب.أ)
لاعبو بوروسيا دورتموند يحتفلون بالفوز على شتوتغارت وضمان الصدارة (إ.ب.أ)
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سعادة في دورتموند بعد تصدر ترتيب «البوندسليغا»

لاعبو بوروسيا دورتموند يحتفلون بالفوز على شتوتغارت وضمان الصدارة (إ.ب.أ)
لاعبو بوروسيا دورتموند يحتفلون بالفوز على شتوتغارت وضمان الصدارة (إ.ب.أ)

ضمن فريق بوروسيا دورتموند البقاء في صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم لثلاثة أسابيع على الأقل، ويأمل الفريق أن تجعل منه بدايته المثالية للموسم منافساً حقيقياً لحامل اللقب بايرن ميونيخ.

وقال فالديمار أنتون، مدافع الفريق: «نحن نستمتع بهذه اللحظة، لقد عملنا من أجل تحقيق ذلك»، فيما قال زميله المهاجم ماكسيميليان بيير: «الأمر يبدو رائعاً، سوف نتمسك به».

وسجل بيير هدف الفوز لدورتموند في شباك شتوتغارت، ليحقق الفريق فوزه الرابع من أصل أربع مباريات هذا الموسم في بطولة الدوري الألماني، ويخرج بشباك نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي.

ويتصدر دورتموند الترتيب بفارق نقطتين عن حامل اللقب بايرن ميونيخ وفرايبورغ قبل الدخول في فترة التوقف الدولي التي تستمر ثلاثة أسابيع، تليها تسع مباريات خلال 30 يوماً في جميع المسابقات، بما في ذلك رحلة دورتموند إلى ميونيخ في 31 أكتوبر (تشرين الأول).

وحذر أوليه بوك، المدير الرياضي من التعجل والنظر إلى نهاية الموسم، وقال: «لا ينبغي لنا حقاً أن ننظر إلى شهر مايو (أيار)، أعرف فريقاً واحداً على الأقل في ألمانيا لديه طموحات محددة لحصد اللقب» في إشارة إلى بايرن ميونيخ.

وقال لارس ريكن، المدير الرياضي لدورتموند: «نرغب في أن نكون منافسين لفرق مثل شتوتغارت، لكننا نريد أن ننافس بايرن أيضاً».

وكانت آخر مرة تصدر فيها دورتموند الدوري في مايو عام 2023 في الجولة قبل الأخيرة، قبل أن يتعثر في الجولة الأخيرة ليتوج بايرن باللقب مرة أخرى.

ولم يحقق دورتموند لقب الدوري الألماني منذ عام 2012، لكن لديه أسباب للتفاؤل في ظل تحقيقه أفضل بداية له في الدوري منذ عام 2015.

وقال لوتار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع المنتخب الألماني ومحلل قناة «سكاي»: «إن قدرتهم على الفوز بمثل هذه المباريات اليوم في شتوتغارت تجعل الفريق خطيراً على بايرن».

ولم يكن أداء دورتموند مبهراً ليلة السبت، لكنه اتسم بنضج كبير، خصوصاً في خط الدفاع.

وقال ريكن: «أعتقد أننا اجتزنا اختباراً صعباً، في الموسم الماضي، جلسنا هنا في غرفة ملابس شتوتغارت بعد الفوز 2-صفر ولم نكن نعرف حقاً كيف تحقق ذلك، أما اليوم فنحن نعرف السبب».

ووصف المدرب نيكو كوفاتش النتيجة بأنها «بمثابة رسالة قوية»، في حين أشاد ريكن بعمل المدرب منذ توليه المنصب في مارس (آذار) عام 2025.

وأضاف ريكن: «تحت قيادة نيكو كوفاتش أصبحنا أكثر مرونة، وبات الفريق حريصاً حقاً على الدفاع عن مرماه بحماس شديد».

وكان هدف الفوز الذي سجله بيير في الدقيقة 70 بعد تمريرة عرضية من البديل جوب بيلينغهام جديراً بالاهتمام أيضاً، حيث سجل الهدف بعد يومين من استبعاده من قائمة المنتخب الألماني للمباريات المقبلة في دوري الأمم الأوروبية من قبل المدرب الجديد يورغن كلوب.

وقال كوفاتش: «الحياة تكتب أجمل القصص».

وأضاف: «ماكسي بيير ليس مع المنتخب الألماني، لكنه كان الشخص الذي سجل اليوم. أنا سعيد للغاية من أجله، وهذا يظهر في النهاية أننا نمتلك تشكيلة رائعة ولاعباً كبيراً مثل ماكسي، وأنه كافأ نفسه بهذا الهدف اليوم».

وتابع: «الآن يمكنه الحصول على بضعة أيام من الراحة».

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غيمارايش: أداء آرسنال لا يليق «بالبطل»

البرازيلي برونو غيمارايش نجم وسط آرسنال (أ.ب)
البرازيلي برونو غيمارايش نجم وسط آرسنال (أ.ب)
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غيمارايش: أداء آرسنال لا يليق «بالبطل»

البرازيلي برونو غيمارايش نجم وسط آرسنال (أ.ب)
البرازيلي برونو غيمارايش نجم وسط آرسنال (أ.ب)

قال برونو غيمارايش نجم وسط آرسنال إن فريقه قدم أداءً متواضعاً أمام برايتون، لا يليق بفريق يريد أن يكون بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز.

سقط آرسنال بثلاثية دون رد، ليتلقى الفريق اللندني خسارته الأولى، هذا الموسم، بعد انطلاقة مثالية حقق خلالها مدربه ميكيل أرتيتا العلامة الكاملة.

وقبل وصوله إلى معقل برايتون، حقق آرسنال 7 انتصارات متتالية، لكنه قدم أداءً باهتاً للغاية، السبت.

وقال غيمارايش في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «نحن محبطون للغاية، كنا بعيدين للغاية عن مستوانا، يجب أن نتعلم من أخطاء هذه المباراة».

أضاف نجم نيوكاسل السابق: «تعاملنا بتهاون شديد، وخسرنا كثيراً من الكرات المشتركة، وهذا أمر غير مقبول، ولا يليق ببطل الدوري الإنجليزي، ولا مجال لتكراره مستقبلاً».

وشدد اللاعب البرازيلي: «إنه درس لنا بعد سلسلة من النتائج الجيدة، يجب أن ننسى هذه المباراة، ونقدم أداءً أفضل، لقد كان يوماً سيئاً، ونعتذر لجماهيرنا بعد هذا الأداء المتواضع».

من جانبه، طالب إزري كونسا مدافع آرسنال زملائه بضرورة استغلال فترة التوقف الطويلة، قائلاً إن هذه الخسارة أكدت أن آرسنال لن يكون مشواره سهلاً نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف كونسا: «طموحاتنا كبيرة هنا؛ لذا نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هذه الخسارة، واستقبال 3 أهداف في مرمانا، أمر غريب علينا، وبصفتي مدافعاً، فإننا نفتخر دائماً بالخروج بشباك نظيفة بعد أي مباراة».

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