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الرياضة رياضة سعودية

«صندوق الاستثمارات العامة» و«فورمولا إي» يوسّعان منصة «درايفنغ فورس» التعليمي

صندوق الاستثمارات العامة يعلن شراكته مع «فورمولا إي» (صندوق الاستثمارات العامة)
صندوق الاستثمارات العامة يعلن شراكته مع «فورمولا إي» (صندوق الاستثمارات العامة)
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«صندوق الاستثمارات العامة» و«فورمولا إي» يوسّعان منصة «درايفنغ فورس» التعليمي

صندوق الاستثمارات العامة يعلن شراكته مع «فورمولا إي» (صندوق الاستثمارات العامة)
صندوق الاستثمارات العامة يعلن شراكته مع «فورمولا إي» (صندوق الاستثمارات العامة)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، بالشراكة مع «فورمولا إي»، الجمعة، إطلاق نسخة مطوَّرة من منصة البرنامج التعليمي «درايفنغ فورس بريزنتد باي بي آي إف»، وتوسيع نطاق التعلم الإلكتروني، بما يفيد مزيداً من الشباب حول العالم، ويتيح لهم فرصة الاطلاع على مستقبل رياضة المحركات الكهربائية من خلال محتوى تعليمي تفاعلي في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. ويأتي الإعلان بعد نجاح البرنامج، منذ إطلاقه العام الماضي، في الوصول إلى أكثر من 4500 طالب على مستوى المملكة.

ويقدِّم البرنامج، الذي أُطلق في أبريل (نيسان) 2025، نموذج تَعلُّم متكاملاً يشمل ورش عمل مباشرة أُقيمت في مدينتَي الرياض وجدة، إضافة إلى مدن أخرى عالمية، وخططاً ومحتوى تدريبياً للمعلمين، إلى جانب محتوى تَعلُّم تفاعلي متاح عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج.

ووصل البرنامج عالمياً إلى 111200 طالب ضمن 1100 مدرسة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.

وانطلاقاً من هذا النجاح، يسعى صندوق الاستثمارات العامة و«فورمولا إي» إلى توسيع نطاق ومحتوى منصة البرنامج عبر إقامة ورش عمل إضافية في مختلف مدن المملكة، وتعزيز إمكانية التَّعلُّم الإلكتروني من المنزل والفصول الدراسية، لتصبح المنصة الرقمية الرائدة عالمياً في هذا المجال، بما يتيح مزيداً من الفرص للشباب للاطلاع والتفاعل مع مستقبل رياضة المُحرِّكات الكهربائية ومستقبل التنقل المستدام، من خلال محتوى تفاعلي في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وتُعدُّ النسخة المُطوَّرة من منصة البرنامج وجهةً رقميةً تفاعليةً للشباب وأولياء الأمور والمعلمين، تضم تجارب مخصَّصة لكل فئة، وتوفِّر للشباب الوصول إلى محتوى يشمل تحديات تفاعلية واختبارات وألعاباً وجوائز، لتسهيل تَعلُّم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وتحويلها إلى تجربة أكثر إمتاعاً وقابلة للمشاركة. كما توفِّر المنصة لأولياء الأمور محتوى يعزِّز قدراتهم على دعم اهتمامات أبنائهم بهذا النوع من العلوم، ويساعدهم على استكشاف المسارات المهنية المستقبلية في مجال التنقل، في حين تتيح للمعلمين محتوى وخططاً وأنشطةً تعليميةً جاهزةً وقابلةً للاستخدام داخل الفصول الدراسية.

ويتمحور محتوى المنصة الجديد حول سيارة «فورمولا إي» من الجيل الرابع الجديدة التي أُطلقت مؤخراً، مما يتيح لمستخدمي المنصة التفاعل مع أجواء سباقات «فورمولا إي»، ويعزِّز فهمهم لأحدث تقنيات ومعايير الاستدامة المطبقة ومسارات تطويرها. وسيتم تطوير محتوى المنصة بصورة دورية بما يعزِّز التجربة التفاعلية والتشاركية للشباب وأولياء الأمور والمعلمين حول العالم.

ويُعدُّ صندوق الاستثمارات العامة شريكاً رئيسياً لبطولة «فورمولا إي»، وذلك في إطار التزام الصندوق بدعم رياضة المحركات الكهربائية والاستدامة ومستقبل التنقل.

من جانبه، صرّح محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة: «صُمم برنامج (درايفنغ فورس بريزنتد باي بي آي إف) لإلهام وتمكين جيل الشباب وتحفيزهم على الابتكار في مستقبل التنقل، وتعزيز المهارات الفنية للكفاءات الوطنية في كثير من المجالات ذات العلاقة بقطاعات المستقبل. ويعكس وصول البرنامج إلى آلاف الطلبة في المملكة والعالم خلال عامه الأول الأثر الذي تحقِّقه شراكات ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة، وتأتي توسعة وتعزيز إمكانات التَّعلُّم الإلكتروني للمنصة في إطار التزام الصندوق بتحفيز نمو رياضة المُحرِّكات الكهربائية، وتطوير التنقل المستدام في المملكة والعالم».

وصرَّحت جوليا بالي، نائبة رئيس الاستدامة في «فورمولا إي»: «يسعدنا توسعة نطاق وتحديث محتوى منصة برنامج (درايفنغ فورس بريزنتد باي بي آي إف) بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، حيث يهدف المحتوى الجديد الذي يرتكز على سيارة (فورمولا إي) من الجيل الرابع الحديثة التي تم إطلاقها مؤخراً إلى إيجاد ترابط وتكامل بين رياضة السيارات الكهربائية الاحترافية والتعليم الأكاديمي، مما يحفز اهتمام الشباب عالمياً بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ويعزِّزه من خلال تجربة تعليمية تفاعلية ممتعة تهيئ الجيل المقبل لمستقبل الابتكار».

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: طعن الغامدي على «تسعة الرزيزاء» يصطدم بالمادة 33

الغامدي قدم طعناً إلى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة الانتخابات القاضي بقبول قائمة الرزيزاء (الشرق الأوسط)
الغامدي قدم طعناً إلى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة الانتخابات القاضي بقبول قائمة الرزيزاء (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: طعن الغامدي على «تسعة الرزيزاء» يصطدم بالمادة 33

الغامدي قدم طعناً إلى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة الانتخابات القاضي بقبول قائمة الرزيزاء (الشرق الأوسط)
الغامدي قدم طعناً إلى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار لجنة الانتخابات القاضي بقبول قائمة الرزيزاء (الشرق الأوسط)

قدّم خالد الغامدي طعناً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، القاضي بقبول قائمة بدر الرزيزاء ومنحها الضوء الأخضر للانتقال إلى المرحلة النهائية من سباق انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الطعن الذي تقدم به الغامدي ضد قرار قبول قائمة الرزيزاء تركز على عدد أعضاء القائمة، إذ اعترض على اعتمادها بتسعة مرشحين فقط، معتبراً أن العدد يفترض أن يكون أكثر من ذلك.

وتضم قائمة الرزيزاء تسعة مرشحين، يتقدمهم بدر الرزيزاء مرشحاً للرئاسة، ولؤي مشعبي مرشحاً لنيابة الرئيس، إلى جانب سبعة مرشحين للعضوية، هم لمياء بن بهيان، وفهد المنصور، وسلمان السديري، وثامر السعدون، وعمر الجريسي، ونيكولاس آرثر كاورد، وجيرارد بيرنارد رودي.

وبذلك تتكون القائمة من رئيس واحد، ونائب واحد للرئيس، وسبعة أعضاء عاديين، بإجمالي تسعة مرشحين، وفق القائمة الأولية التي اعتمدتها لجنة الانتخابات.

وحسب المصادر، فإن مركز التحكيم الرياضي السعودي سيرفض الطعن في حال كان محصوراً في الاعتراض على عدد أعضاء قائمة الرزيزاء، إذ يصطدم بنص المادة «33» من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص صراحة على أن مجلس الإدارة «يتكون من 12 عضواً بحد أقصى، من بينهم امرأة واحدة على الأقل»، لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، ونواب للرئيس بحد أقصى اثنين، إلى جانب تسعة أعضاء عاديين في حال تعيين نائبين للرئيس، أو عشرة أعضاء عاديين في حال تعيين نائب واحد للرئيس.

وحسب المصادر، فإن عبارة «بحد أقصى» الواردة في المادة تعني أن النظام لا يشترط اكتمال المجلس بـ12 عضواً، وإنما يحدد السقف الأعلى لعدد أعضائه، وهو ما يجعل قبول قائمة الرزيزاء المكونة من تسعة مرشحين غير متعارض مع النص من حيث العدد، وبالتالي فإن الاعتراض على عدم بلوغ القائمة العدد الأقصى لا يشكل، وفق هذا الأساس، سبباً لإلغاء قرار قبولها.

ويأتي طعن الغامدي ضد قائمة الرزيزاء بالتزامن مع تقدمه بطعن آخر ضد قرار استبعاد قائمته من الانتخابات، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الغامدي تقدم رسمياً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي اعتراضاً على قرار لجنة الانتخابات القاضي باستبعاد قائمته بسبب عدم استيفائه لمتطلبات المادة «33/2/د».

وحسب المصادر، فإن الغامدي، المرشح لرئاسة قائمته التي تضم 12 عضواً، استُبعد بسبب عدم تجاوزه اختبار اللغة الإنجليزية، بعدما جاء تقييمه ضعيفاً جداً من قِبل الشركة البريطانية المعنية بإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت المصادر أن الغامدي يعمل على استكمال سداد الرسوم الخاصة بإجراءات الطعن، والبالغة 143 ألف ريال، في انتظار بدء مركز التحكيم الرياضي السعودي النظر في القضية وفق الإجراءات المعتمدة، كما سيدفع المبلغ ذاته في طعنه ضد قائمة الرزيزاء.

ويأتي تحرك الغامدي ضمن مرحلة الطعون والتظلمات في البرنامج الزمني للانتخابات؛ إذ بدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي استقبال الطعون على القوائم الأحد الماضي، وانتهت مهلة تقديمها الخميس، فيما تبدأ فترة الفصل فيها السبت المقبل، وتستمر حتى الأحد 23 أغسطس (آب) الحالي، على أن تعلن نتائج الفصل في الطعون الاثنين 24 أغسطس.

ومن المقرر إعلان القوائم النهائية للمرشحين في 26 أغسطس، قبل إجراء الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم في 30 أغسطس.

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رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتفاق يضم الجناح الفرنسي ريان ميسي

الفرنسي الشاب ريان ميسي (نادي الاتفاق)
الفرنسي الشاب ريان ميسي (نادي الاتفاق)
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الاتفاق يضم الجناح الفرنسي ريان ميسي

الفرنسي الشاب ريان ميسي (نادي الاتفاق)
الفرنسي الشاب ريان ميسي (نادي الاتفاق)

أعلن الاتفاق المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، الجمعة، تعاقده مع الجناح الأيسر الفرنسي الشاب ريان ميسي (19 عاماً) الذي لعب الموسم الماضي معاراً إلى نيوم قادماً من ستراسبورغ.

وقال النادي على منصة «إكس» مع صور للاعب: «ميسي اتفاقي».

وأضاف دون الكشف عن تفاصيل: «فصل جديد لميسي مع الاتفاق».

وذكرت تقارير أن ميسي، الذي يرتبط بعقد طويل الأمد مع ستراسبورغ حتى صيف 2030، سيلعب على سبيل الإعارة في الاتفاق لمدة موسم واحد.

ويجيد الجناح الفرنسي اللعب في أكثر من مركز هجومي ويمثل منتخب بلاده تحت 19 عاماً.

ويستهل الاتفاق مشواره في الموسم الجديد للدوري بمواجهة الرياض في وقت لاحق الجمعة.

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فلاتة أساسياً مع الفيصلي ضد الهلال

أيمن فلاتة الوافد الجديد لنادي الفيصلي (المنتخب السعودي)
أيمن فلاتة الوافد الجديد لنادي الفيصلي (المنتخب السعودي)
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فلاتة أساسياً مع الفيصلي ضد الهلال

أيمن فلاتة الوافد الجديد لنادي الفيصلي (المنتخب السعودي)
أيمن فلاتة الوافد الجديد لنادي الفيصلي (المنتخب السعودي)

سيكون اللاعب أيمن فلاتة، الوافد الجديد لنادي الفيصلي، من ضمن الأسماء التي سيعتمد عليها جيوفاني سوليناس، مدرب الفريق، أمام الهلال مساء الجمعة ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن اللاعب وصل قبل يومين للنادي، وشارك في التمارين المعتادة التي تسبق المواجهة، وغادر أيضاً مع بعثة الفريق مساء الخميس إلى الرياض استعداداً للدخول في المعسكر التحضيري للمواجهة.

يذكر أن الفيصلي أعلن ظهر الجمعة رسمياً التوقيع مع اللاعب، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد كما ذكرت «الشرق الأوسط» قبل يومين من إعلان الصفقة.

ويأتي انضمام فلاتة إلى العنابي ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه، في ظهوره الأول بعد عودته من جديد ضمن منافسات دوري المحترفين، مع زميله عيد المولد. التي أعلنت إدارة النادي مساء الخميس التعاقد معه بنظام الإعارة وتعزيز احتياجات الفريق من حيث التعاقدات المحلية والأجنبية التي نجح النادي من خلالها في جلب بعض العناصر المحلية والأجنبية، وهناك تحركات في الأيام المقبلة لحسم صفقتين أجنبية.

يذكر أن أيمن فلاتة بدأ في النادي الأهلي ووصل إلى الفريق الأول في عام 2023، وأعير إلى نادي ضمك في عام 2024. وتمت إعارته في الموسم الماضي لنادي نيوم بعد صعوده للمرة الأولى.

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