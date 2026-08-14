«دورة مونتريال»: شيلتون يحرز اللقب للمرة الثانية توالياً

توّج الأميركي بن شيلتون الخميس بلقب دورة مونتريال الكندية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب للمرة الثانية توالياً، بعد تغلبه على مواطنه براندون ناكاشيما في النهائي بمجموعتين 6-3 و7-6 (7-4).

ورفع اللاعب البالغ 23 عاماً رصيده لسبعة ألقاب في رابطة اللاعبين المحترفين والرابع هذا الموسم، بعد تتويجه في دالاس وميونيخ وشتوتغارت.

وضمِن شيلتون بهذا الفوز التقدّم من المركز العاشر إلى السادس في التصنيف العالمي.

والتحق شيلتون بكل من البريطاني أندي موراي، الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال في لائحة اللاعبين المتوجين بالدورة الكندية مرتين متتاليتين.

وشكّل النهائي أول لقاء يجمع بين أميركيين في المشهد الختامي لدورة ماسترز منذ لقاء أندي روديك وماردي فيش في نهائي دورة سينسيناتي قبل 23 عاماً.

قال شيلتون: «اللعب بالطريقة التي قدمتها هنا، وإنهاء الدورة من دون خسارة أي مجموعة يعكسان حجم العمل الذي بذلته وصلابتي الذهنية».

وأضاف اللاعب الذي لم يفز سوى بمباراة واحدة من أصل خمس خاضها هذا الموسم في دورات ماسترز الألف نقطة، قبل بداية دورة مونتريال: «نجحت في الحفاظ على تركيزي طيلة الأسبوع، رغم أن هذا الموسم لم يكن سهلاً بالنسبة لي. أبذل قصارى جهدي (...) ليس لدي أي كلمات».

وقبل هذا النهائي الأميركي الخالص في كندا الذي يُعد الأول منذ سنة 1995، عندما التقى أسطورتا اللعبة أندري أغاسي وبيت سامبراس، خسر ناكاشيما أمام شيلتون في خمس مواجهات سابقة جمعت بينهما.

ولم يكن شيلتون بحاجة سوى لكسر إرسال وحيد في الشوط السابع للفوز بالمجموعة الأولى، قبل أن يواصل تألقه بالفوز بخمسة أشواط متتالية من دون أن يخسر سوى خمس نقاط متقدماً بمجموعة و1-0 في الثانية.

وتقدم شيلتون 6-5 بفضل إرسالين ساحقين، ثم حسم المباراة في شوط كسر التعادل بضربة أمامية ساحقة في الزاوية بعيدة عن متناول ناكاشيما.

الأميركي بن شيلتون إلى جوار وصيفه ومواطنه ناكاشيما (د.ب.أ)

ومنح هذا الفوز الذي استغرق 87 دقيقة، شيلتون لقبه الرابع هذا الموسم وجميعها أحرزها على أرضيات مختلفة.

توّج أيضا على الملاعب الصلبة داخل قاعة في دالاس، وعلى الملاعب الترابية في ميونيخ، وعلى الملاعب العشبية في شتوتغارت.

ويدخل غمار دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة المقامة وسط غرب الولايات المتحدة، بعد سلسلة انتصارات متتالية بلغت 12 مباراة في كندا.

وسيستغل هذا الموعد الكبير الأخير قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في 30 أغسطس (آب) لمحاولة الحفاظ على مستواه، وذلك قبل آخر بطولات الغراند سلام لهذا الموسم.