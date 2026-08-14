كاريك: مان يونايتد يحتاج لمزيد من التعاقدات!

طالب مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بإبرام المزيد من الصفقات في الصيف، في وقت يقل فيه إنفاق النادي على اللاعبين الجدد عن جميع منافسيه الرئيسيين في الدوري الإنجليزي الممتاز

وأنفق مانشستر حوالي 85 مليون جنيه إسترليني (115 مليون دولار) على ثلاثة لاعبين -أندري سانتوس ويوري تيليمانس بالإضافة للحارس كارل دارلو- خلال فترة الانتقالات الصيفية، بينما استعاد ماركوس راشفورد بعد انتهاء إعارته من برشلونة.

بالنسبة لكاريك، الذي يدخل أول موسم كامل له كمدير فني لمانشستر يونايتد وسيقود الفريق في دوري أبطال أوروبا، فإن هذه التعاقدات غير كافية.

وقال كاريك: «أعتقد أننا أبرمنا صفقات جيدة للغاية، وحصلنا بالفعل على لاعبين من أعلى مستوى. نحن سعداء بذلك. لكننا نريد دائما التطور».

وأضاف: «نريد المزيد، ونحتاج إلى المزيد، ونواصل البحث عن الطرق التي تمكننا من تحقيق ذلك».

وأنفق كل من تشيلسي، ومانشستر سيتي وتوتنهام 100 مليون جنيه على لاعب واحد، حيث تعاقدت الأندية الثلاثة مع مورجان روجرز وإليوت أندرسون وساندرو تونالي على الترتيب.

وفي الواقع، تجاوز إنفاق تشيلسي على اللاعبين الجدد 450 مليون دولار.

وأضاف كاريك بشأن وضع مانشستر يونايتد: «بالتأكيد، الوضع كما هو عليه أيضا، سواء تعلق الأمر بالجانب المالي أو أي شيء آخر. في الوقت الحالي، علينا تحقيق أقصى استفادة من المتاح، لكن يتعين علينا مواصلة الضغط، وبذل كل ما في وسعنا وتجاوز كل الحدود التي نستطيع تجاوزها حتى نتمكن من العودة إلى الفوز».

وعاد راشفورد إلى يونايتد هذا الأسبوع بعد كأس العالم، بعدما رفض برشلونة تفعيل خيار شرائه عقب فترة إعارته إلى النادي الكاتالوني.

وعندما سُئل كاريك مباشرة عما إذا كان راشفورد معروضاً للبيع، قال: «إنه لاعبنا، وهو لاعب جيد، ويمنحنا شيئاً مختلفاً قليلاً داخل المجموعة».

وأضاف: «ماركوس يمكنه أن يقدم لنا الكثير. لقد فعل ذلك من قبل، ويمكنه أن يفعله مجدداً، ولذلك فإن الأمر مثير للغاية بالنسبة لنا».

ويملك مانشستر يونايتد الرقم القياسي بالتساوي مع ليفربول في عدد ألقاب الدوري الإنجليزي، برصيد 20 لقباً، لكنه توج آخر مرة بلقب الدوري الممتاز في عام 2013.