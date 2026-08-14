مصادر: مختار علي يقترب من «الاتحاد»

قدّم خالد الغامدي طعناً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، القاضي بقبول قائمة بدر الرزيزاء ومنحها الضوء الأخضر للانتقال إلى المرحلة النهائية من سباق انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الطعن الذي تقدم به الغامدي ضد قرار قبول قائمة الرزيزاء تركز على عدد أعضاء القائمة، إذ اعترض على اعتمادها بتسعة مرشحين فقط، معتبراً أن العدد يفترض أن يكون أكثر من ذلك.

وتضم قائمة الرزيزاء تسعة مرشحين، يتقدمهم بدر الرزيزاء مرشحاً للرئاسة، ولؤي مشعبي مرشحاً لنيابة الرئيس، إلى جانب سبعة مرشحين للعضوية، هم لمياء بن بهيان، وفهد المنصور، وسلمان السديري، وثامر السعدون، وعمر الجريسي، ونيكولاس آرثر كاورد، وجيرارد بيرنارد رودي.

وبذلك تتكون القائمة من رئيس واحد، ونائب واحد للرئيس، وسبعة أعضاء عاديين، بإجمالي تسعة مرشحين، وفق القائمة الأولية التي اعتمدتها لجنة الانتخابات.

وحسب المصادر، فإن مركز التحكيم الرياضي السعودي سيرفض الطعن في حال كان محصوراً في الاعتراض على عدد أعضاء قائمة الرزيزاء، إذ يصطدم بنص المادة «33» من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص صراحة على أن مجلس الإدارة «يتكون من 12 عضواً بحد أقصى، من بينهم امرأة واحدة على الأقل»، لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، ونواب للرئيس بحد أقصى اثنين، إلى جانب تسعة أعضاء عاديين في حال تعيين نائبين للرئيس، أو عشرة أعضاء عاديين في حال تعيين نائب واحد للرئيس.

وحسب المصادر، فإن عبارة «بحد أقصى» الواردة في المادة تعني أن النظام لا يشترط اكتمال المجلس بـ12 عضواً، وإنما يحدد السقف الأعلى لعدد أعضائه، وهو ما يجعل قبول قائمة الرزيزاء المكونة من تسعة مرشحين غير متعارض مع النص من حيث العدد، وبالتالي فإن الاعتراض على عدم بلوغ القائمة العدد الأقصى لا يشكل، وفق هذا الأساس، سبباً لإلغاء قرار قبولها.

ويأتي طعن الغامدي ضد قائمة الرزيزاء بالتزامن مع تقدمه بطعن آخر ضد قرار استبعاد قائمته من الانتخابات، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الغامدي تقدم رسمياً إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي اعتراضاً على قرار لجنة الانتخابات القاضي باستبعاد قائمته بسبب عدم استيفائه لمتطلبات المادة «33/2/د».

وحسب المصادر، فإن الغامدي، المرشح لرئاسة قائمته التي تضم 12 عضواً، استُبعد بسبب عدم تجاوزه اختبار اللغة الإنجليزية، بعدما جاء تقييمه ضعيفاً جداً من قِبل الشركة البريطانية المعنية بإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت المصادر أن الغامدي يعمل على استكمال سداد الرسوم الخاصة بإجراءات الطعن، والبالغة 143 ألف ريال، في انتظار بدء مركز التحكيم الرياضي السعودي النظر في القضية وفق الإجراءات المعتمدة، كما سيدفع المبلغ ذاته في طعنه ضد قائمة الرزيزاء.

ويأتي تحرك الغامدي ضمن مرحلة الطعون والتظلمات في البرنامج الزمني للانتخابات؛ إذ بدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي استقبال الطعون على القوائم الأحد الماضي، وانتهت مهلة تقديمها الخميس، فيما تبدأ فترة الفصل فيها السبت المقبل، وتستمر حتى الأحد 23 أغسطس (آب) الحالي، على أن تعلن نتائج الفصل في الطعون الاثنين 24 أغسطس.

ومن المقرر إعلان القوائم النهائية للمرشحين في 26 أغسطس، قبل إجراء الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم في 30 أغسطس.