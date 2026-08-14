علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي الاتحاد توصل لاتفاق مع نظيره الاتفاق على ضم مختار علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وحسب المصادر ذاتها، سينضم مختار علي إلى صفوف العميد بعقد يمتد لثلاث سنوات.وجاء تحرك الاتحاد لضم مختار علي بعد إصابة لاعبه حامد الغامدي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، خلال مباراة ودية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بالمعسكر الإعدادي.ويحظى مختار علي، صاحب الـ28 عاماً، بمسيرة كروية مميزة بدأت في أكاديميات نادي تشيلسي الإنجليزي، إذ تلقى تدريبه الأساسي وكان جزءاً من فريق الشباب الذي توّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب في موسمي 2015 و2016، قبل أن يخوض تجربة إعارة مع نادي فيتيسه الهولندي. وانتقل اللاعب بعدها إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي النصر عام 2019، ليتنقل لاحقاً بين عدد من الأندية، من بينها الفتح والطائي، قبل أن يستقر به المقام في نادي الاتفاق مطلع عام 2025 بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم.
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مصادر: مختار علي يقترب من «الاتحاد» https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5306858-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
مصادر: مختار علي يقترب من «الاتحاد»
مصادر: مختار علي يقترب من «الاتحاد»
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