العقود الآجلة الأميركية تستقر قرب مستويات قياسية وسط ارتفاع النفط

اتسمت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بالاستقرار إلى حد كبير يوم الجمعة، بعد يوم من إغلاق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند مستوى قياسي، في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام عقب التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، ما أبقى المستثمرين في حالة من الحذر.

وساهم تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة وقوة أرباح الشركات في وضع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب لهما منذ أوائل أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».

وتراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) هذا الأسبوع، بعدما ساهم تباطؤ التضخم الاستهلاكي في تهدئة المخاوف بشأن ضغوط الأسعار.

لكن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط حدّ من تحسن المعنويات، ودفع أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى الارتفاع يوم الجمعة.

وقالت الولايات المتحدة إنها قد تبقي على الحصار البحري المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، وتكثف الضغوط الاقتصادية على طهران، في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار.

وبحلول الساعة 6:07 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 64 نقطة، أو 0.12 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 5.75 نقطة، أو 0.07 في المائة. كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 54.25 نقطة، أو 0.18 في المائة.

وتراجع سهم «أبلايد ماتيريالز» بنسبة 5.4 في المائة، رغم توقع الشركة المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية تحقيق إيرادات في الربع الرابع تتجاوز تقديرات «وول ستريت». وكان السهم قد ارتفع إلى أكثر من مثلي قيمته منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «ريديت» بنسبة 12.4 في المائة بعد اختيار الشركة للانضمام إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» اعتباراً من 18 أغسطس (آب).

وارتفعت أسهم الفئة «أ» لشركة «فوكس كورب» بنسبة 2.1 في المائة، بعدما رفعت «جيه بي مورغان» تصنيف الشركة الإعلامية من «محايد» إلى «زيادة الوزن».

كما ارتفعت أسهم بعض الشركات المصنعة للطائرات المسيرة، بعدما قال الرئيس دونالد ترمب في وقت متأخر من الخميس إنه سيفرض رسوماً جمركية على واردات الطائرات المسيرة ومكوناتها.

وقفز سهم «ريد كات» بنسبة 7.1 في المائة، بينما ارتفع سهم «أن يوجوال ماشينز» بنسبة 13 في المائة، وصعد سهم «إيروفايرونمنت» بنسبة 3 في المائة.

وسجلت أسهم الشركات العملاقة وأسهم النمو مكاسب طفيفة، إذ ارتفع سهما «إنفيديا» و«ألفابت» بنحو 0.3 في المائة لكل منهما.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، في وقت متأخر من الخميس، إن أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة «أفضل قليلاً»، معرباً عن أمله في استمرار تحسن التضخم مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب مع إيران.

كما تترقب الأسواق تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المؤقتة في أتلانتا، شيريل فينابل، في وقت لاحق من اليوم.