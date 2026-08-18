الأفريقي بطل تونس يتعاقد مع السنغالي دياتا

أعرب الجزائري منصف بقرار، مهاجم الأهلي المصري، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق، مؤكداً أن طموحه يتمثل في التتويج بالألقاب وتقديم موسم قوي يساعده على العودة إلى منتخب بلاده.

وقال بقرار، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، الثلاثاء، إنه كان متحمساً بنسبة 100في المائة للانتقال إلى الأهلي بمجرد طرح الفكرة عليه، خاصة أنه كان يرغب في خوض التجربة منذ فترة سابقة، قبل أن تتجدد المفاوضات ويتم التوصل إلى اتفاق لضمه من دينامو زغرب الكرواتي.

وأضاف: «الأهلي فريق كبير وعريق والجميع يعرفه على المستوى العالمي. كنت أرغب في خوض هذه التجربة منذ فترة، لكن الأمر لم يكتب له أن يتم في ذلك الوقت، قبل أن يعود التواصل مجدداً وتتم الصفقة، وأتمنى أن أقدم أفضل ما لدي وأسعد جماهير الفريق».

وأوضح المهاجم الجزائري أن مفاوضات انتقاله إلى الأهلي لم تكن سهلة، مشيداً بالدور الذي قام به عصام سراج الدين في المفاوضات مع مسؤولي دينامو زغرب، حتى انتهت الصفقة بنجاح.

وأشار بقرار إلى أنه اندمج سريعاً مع زملائه منذ التحاقه بمعسكر الفريق في إسبانيا، موضحاً أن الاستقبال الجيد من الجهاز الفني واللاعبين ساعده على الشعور بالراحة منذ اللحظة الأولى.

وأضاف أنه خاض فترة الإعداد كاملة مع دينامو زغرب وشارك في التحضيرات للمباراة الأولى بدوري أبطال أوروبا، لذلك فضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموته، منحه راحة لنحو عشرة أيام قبل انضمامه إلى معسكر الفريق.

وأكد بقرار أن قوة المنافسة بين لاعبي الأهلي تمثل عاملاً إيجابياً، مشيراً إلى أن وجود أكثر من لاعب مميز في كل مركز يمنح الجهاز الفني العديد من الخيارات ويدفع الجميع للعمل بقوة أكبر.

وكشف المهاجم الجزائري أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قدوته في كرة القدم، بسبب مسيرته وما حققه من إنجازات، إلى جانب حرصه المستمر على تطوير مستواه.

وعن منتخب الجزائر، أوضح بقرار أن هناك تواصلاً حدث معه من جانب الجهاز الفني للمنتخب عقب انتقاله إلى الأهلي، مؤكداً أن العودة إلى صفوف المنتخب الوطني تمثل أحد أهدافه الرئيسية.

وختم بقرار تصريحاته: «أتمنى أن أقدم موسماً ممتازاً مع الأهلي حتى أتمكن من العودة إلى المنتخب الوطني. هذا حلم لأي لاعب جزائري، وأتمنى أن يوفقني الله لتحقيقه».