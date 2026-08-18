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الأفريقي بطل تونس يتعاقد مع السنغالي دياتا

السنغالي مامادو دياتا رسمياً إلى الأفريقي (النادي الأفريقي)
السنغالي مامادو دياتا رسمياً إلى الأفريقي (النادي الأفريقي)
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الأفريقي بطل تونس يتعاقد مع السنغالي دياتا

السنغالي مامادو دياتا رسمياً إلى الأفريقي (النادي الأفريقي)
السنغالي مامادو دياتا رسمياً إلى الأفريقي (النادي الأفريقي)

أعلن الأفريقي، بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع السنغالي مامادو مومو دياتا، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم حتى يونيو (حزيران) 2029.

ورحب النادي في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» باللاعب في صفوف الفريق بعد توقيعه على عقود انضمامه.

وبدأ دياتا (20 عاماً) مسيرته مع نادي كايور فوت السنغالي، وخاض تجربة مع كلوب بروج البلجيكي على سبيل الإعارة، قبل أن يلعب لاحقاً مع باو الفرنسي وجاراف السنغالي.

ويأتي التعاقد مع المدافع السنغالي في وقت يستعد فيه الأفريقي للدفاع عن لقب الدوري التونسي الذي أحرزه الموسم الماضي، والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، إذ يواصل الفريق تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة المدرب ماهر الكنزاري.

ويسعى الأفريقي إلى الحفاظ على استقراره وتعزيز تشكيلته قبل انطلاق منافسات الدوري، في حملة الدفاع عن اللقب ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

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الجزائري بقرار: رونالدو مثلي الأعلى... وهدفي التتويج بكل البطولات مع الأهلي المصري

الجزائري منصف بقرار مهاجم الأهلي المصري (النادي الأهلي)
الجزائري منصف بقرار مهاجم الأهلي المصري (النادي الأهلي)
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الجزائري بقرار: رونالدو مثلي الأعلى... وهدفي التتويج بكل البطولات مع الأهلي المصري

الجزائري منصف بقرار مهاجم الأهلي المصري (النادي الأهلي)
الجزائري منصف بقرار مهاجم الأهلي المصري (النادي الأهلي)

أعرب الجزائري منصف بقرار، مهاجم الأهلي المصري، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق، مؤكداً أن طموحه يتمثل في التتويج بالألقاب وتقديم موسم قوي يساعده على العودة إلى منتخب بلاده.

وقال بقرار، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، الثلاثاء، إنه كان متحمساً بنسبة 100في المائة للانتقال إلى الأهلي بمجرد طرح الفكرة عليه، خاصة أنه كان يرغب في خوض التجربة منذ فترة سابقة، قبل أن تتجدد المفاوضات ويتم التوصل إلى اتفاق لضمه من دينامو زغرب الكرواتي.

وأضاف: «الأهلي فريق كبير وعريق والجميع يعرفه على المستوى العالمي. كنت أرغب في خوض هذه التجربة منذ فترة، لكن الأمر لم يكتب له أن يتم في ذلك الوقت، قبل أن يعود التواصل مجدداً وتتم الصفقة، وأتمنى أن أقدم أفضل ما لدي وأسعد جماهير الفريق».

وأوضح المهاجم الجزائري أن مفاوضات انتقاله إلى الأهلي لم تكن سهلة، مشيداً بالدور الذي قام به عصام سراج الدين في المفاوضات مع مسؤولي دينامو زغرب، حتى انتهت الصفقة بنجاح.

وأشار بقرار إلى أنه اندمج سريعاً مع زملائه منذ التحاقه بمعسكر الفريق في إسبانيا، موضحاً أن الاستقبال الجيد من الجهاز الفني واللاعبين ساعده على الشعور بالراحة منذ اللحظة الأولى.

وأضاف أنه خاض فترة الإعداد كاملة مع دينامو زغرب وشارك في التحضيرات للمباراة الأولى بدوري أبطال أوروبا، لذلك فضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموته، منحه راحة لنحو عشرة أيام قبل انضمامه إلى معسكر الفريق.

وأكد بقرار أن قوة المنافسة بين لاعبي الأهلي تمثل عاملاً إيجابياً، مشيراً إلى أن وجود أكثر من لاعب مميز في كل مركز يمنح الجهاز الفني العديد من الخيارات ويدفع الجميع للعمل بقوة أكبر.

وكشف المهاجم الجزائري أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قدوته في كرة القدم، بسبب مسيرته وما حققه من إنجازات، إلى جانب حرصه المستمر على تطوير مستواه.

وعن منتخب الجزائر، أوضح بقرار أن هناك تواصلاً حدث معه من جانب الجهاز الفني للمنتخب عقب انتقاله إلى الأهلي، مؤكداً أن العودة إلى صفوف المنتخب الوطني تمثل أحد أهدافه الرئيسية.

وختم بقرار تصريحاته: «أتمنى أن أقدم موسماً ممتازاً مع الأهلي حتى أتمكن من العودة إلى المنتخب الوطني. هذا حلم لأي لاعب جزائري، وأتمنى أن يوفقني الله لتحقيقه».

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الرياضة رياضة عربية

الشيخ سلمان آل خليفة يرد على الاتحاد القطري: لم أتجاوز صلاحياتي الآسيوية في أزمة إنفانتينو

الشيخ سلمان آل خليفة (رويترز)
الشيخ سلمان آل خليفة (رويترز)
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الشيخ سلمان آل خليفة يرد على الاتحاد القطري: لم أتجاوز صلاحياتي الآسيوية في أزمة إنفانتينو

الشيخ سلمان آل خليفة (رويترز)
الشيخ سلمان آل خليفة (رويترز)

ازداد الشرخ في عائلة الكرة الآسيوية الثلاثاء بعدما رد رئيس الاتحاد القاري للعبة، الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على الانتقادات الموجهة من الاتحاد القطري في قضية رئيس الهيئة الدولية للعبة (فيفا) جاني إنفانتينو الذي حاول إدخال استثمارات خاصة إلى كأس العالم.

ورغم تراجعه عن مشروع إدخال القطاع الخاص في مسابقاته، لا سيما كأس العالم، يتواصل الضغط على إنفانتينو الذي تجدد الهجوم عليه الأسبوع الماضي في رسالة مشتركة صادرة عن اتحادات آسيا، وأوروبا، وكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وشددت الاتحادات الثلاثة على أن كرة القدم «ليست ملكاً لأي فرد»، في رسالة مفتوحة موجهة ضد إنفانتينو، قائلة في «رسالة مفتوحة إلى أسرة كرة القدم» إن «القيادة في كرة القدم ليست ملكية. لا تتعلق بالاحتفاظ (بالسلطة)، أو المطالبة بالاحتفاظ بها»، مضيفة: «عندما تُفقد الثقة نتيجة الخداع، عندما يضع فرد نفسه فوق الجماعة التي ائتمنته على السلطة، يكون قد تخلى عن هذا الواجب».

وطالب منتقدو إنفانتينو بتنحيه عن منصبه بسبب المشروع الفاشل لبيع حصص في كأس العالم.

ولم يكن الاتحاد القطري راضياً عن موقف الاتحاد الآسيوي، والرسالة المفتوحة المشتركة، معتبراً السبت أن أي موقف جماعي «يجب أن يستند إلى تشاور مسبق».

وطالب في بيان وزعه مدير الإعلام بالاتحاد بـ«توضيح خطي بشأن عملية التشاور التي سبقت إصدار البيان»، ومعرفة «آلية إبلاغ الاتحادات الوطنية الأعضاء أو التشاور معها، وتوضيح الأساس الذي استند إليه الاتحاد الآسيوي في التحدث بصورة جماعية نيابة عن أعضائه».

وأوضح رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في البيان أن «الاتحاد القطري لكرة القدم لم تتم استشارته، بشكل رسمي أو غير رسمي، قبل إصدار البيان».

وأضاف: «كما أنه لم يتلقَّ أي إشعار مسبق أو مسودة للبيان، ولم تُتح له فرصة التعليق، أو المساهمة في محتواه قبل نشره باسم الاتحاد الآسيوي، ونيابة عن أعضائه».

واعتبر أن «أي موقف يُقدَّم باعتباره موقفاً جماعياً للاتحادات الأعضاء يجب أن يستند إلى عملية تشاور واضحة تسبق إعلانه، وألا يتم افتراض وجود توافق جماعي دون الرجوع إلى الأعضاء».

ورد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الثلاثاء، نافياً أنه تجاوز صلاحياته، بل تصرف «في إطار التفويض القانوني الممنوح لي بموجب النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي».

وقال البحريني في رسالة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»: «أرفض بشكل قاطع أي تلميح إلى أنني تجاوزت صلاحيتي عبر مشاركتي في البيان، أو أن الاتحاد الآسيوي أخطأ بالمشاركة فيه».

وأردف: «الاتحاد الآسيوي هو الجهة الراعية لكرة القدم في آسيا، ورئيسه يتحمل مسؤولية حماية مصالح اللعبة، وقيمها»، مضيفاً: «في ظروف كالتي أدت إلى إصدار البيان المشترك، فإن التزام الصمت يتعارض مع هذه المسؤولية».

ورفض إنفانتينو الدعوات المطالبة باستقالته، وحصل على «الدعم الكامل» من كبار مسؤولي الاتحاد الدولي خلال اجتماع طارئ دعا إليه في المغرب قبل أسبوعين.

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الترجي التونسي يضم المغربي فراج حتى 2029

المغربي عماد فراج لاعباً للترجي (نادي الترجي)
المغربي عماد فراج لاعباً للترجي (نادي الترجي)
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الترجي التونسي يضم المغربي فراج حتى 2029

المغربي عماد فراج لاعباً للترجي (نادي الترجي)
المغربي عماد فراج لاعباً للترجي (نادي الترجي)

أعلن الترجي وصيف بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، تعاقده مع المغربي عماد فراج لمدة 3 مواسم حتى 2029.

ورحل الجناح فراج (27 عاماً)، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، عن نيفتشي باكو الأذربيجاني في وقت سابق من الشهر الحالي قبل أن ينتقل إلى الترجي.

وقال الترجي في بيان عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «أنهى الترجي الرياضي التونسي، صباح الاثنين، جميع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب المغربي عماد فراج بعقد يمتد 3 مواسم، ليكون بذلك على ذمة الفريق حتى يونيو (حزيران) 2029».

ونشأ اللاعب في صفوف ليل الفرنسي، ولعب لفرق الشباب قبل أن ينضم للفريق الأول.

وانتقل بعد ذلك إلى بلنينسيش البرتغالي على سبيل الإعارة، ثم إلى موسكرون البلجيكي قبل أن يحط الرحال في قبرص مع آيك لارناكا عام 2021.

وأمضى اللاعب 4 مواسم مع آيك لارناكا، وتُوج معه بكأس قبرص موسم 2024 - 2025 قبل أن ينتقل إلى نيفتشي في صيف 2025.

ويأتي التعاقد مع فراج في إطار تعزيز صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد في ظل سعيه للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

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