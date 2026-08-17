السعودية تتوج بجائزة «أفضل دولة مستضيفة» لـ«فورمولا إي»

أعلنت بطولة «فورمولا إي» عن منح المملكة العربية السعودية جائزة «أفضل دولة مستضيفة»، التي استحدثتها البطولة مؤخراً؛ تقديراً لتميزها في تنظيم إحدى أبرز بطولات سباقات السيارات الكهربائية في العالم.

وقُدمت الجائزة لأول مرة في تاريخ البطولة خلال حفل جوائز نهاية موسم 2025 - 2026، الذي أقيم في لندن مساء الأحد؛ لتكريم «الوجهة التي ترسي معياراً عالمياً في تنظيم الفعاليات، وتطوير البنية التحتية، وبناء الشراكات».

يعدّ حصول المملكة على هذه الجائزة شاهداً على تميزها في تنظيم سباقات بطولة العالم «إيه بي بي فورمولا إي» (فورمولا إي)

ويعدّ حصولُ المملكة على هذه الجائزة المرموقة شاهداً على تميزها في تنظيم سباقات بطولة العالم «إيه بي بي فورمولا إي»، المعتمدة من «الاتحاد الدولي للسيارات»، وعلى المعايير المتقدمة التي أرستها منذ استضافتها البطولة أول مرة عام 2018.

من ناحيته، قال منصور المقبل، الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية» الرئيس التنفيذي لـ«شركة رياضة المحركات» السعودية: «نتقدم بخالص الشكر لبطولة (فورمولا إي) على هذا التكريم. ويُعدّ حصولنا على جائزة (أفضل دولة مستضيفة) من (فورمولا إي) ثمرةً للجهود الجماعية التي بذلها جميع من أسهموا في استضافة وتنظيم سباقات البطولة بالمملكة، منذ انطلاقتها في الدرعية وصولاً إلى جدة، ودليلاً على التزام المملكة تنظيم فعاليات عالمية المستوى لرياضة المحركات».

أعلنت بطولة «فورمولا إي» عن منح المملكة العربية السعودية جائزة «أفضل دولة مستضيفة» (فورمولا إي)

وتابع: «كما يعكس هذا الإنجاز قوة شراكاتنا وخبراتنا وتفانينا، التي تواصل تعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية لرياضة المحركات».

وأضاف: «طموحنا لا يقتصر على استضافة البطولات الدولية، بل يمتد إلى بناء منظومة مستدامة لرياضة المحركات؛ منظومة تلهم الأجيال المقبلة، وتنمّي المواهب السعودية، وتفتح آفاقاً وفرصاً مستدامة في مختلف مجالات القطاع. وكل فعالية نستضيفها تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً لرياضة المحركات، فيما تعزز جوائز كهذه التزامنا مواصلة رفع معايير التميز».

واصلت الشراكة بين المملكة العربية السعودية و«فورمولا إي» نموها منذ عام 2018 (فورمولا إي)

من جهته، قال ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لبطولة العالم لـ«فورمولا إي»: «كان للدعم المستمر، والشراكة طويلة الأمد، اللذين يجمعاننا بوزارة الرياضة و(الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية) و(شركة رياضة المحركات) السعودية، دور محوري في مسيرتنا منذ عام 2018. وقد أسهم هذا الدور الفاعل في ترسيخ مكانة (فورمولا إي) بوصفها إحدى البطولات الرائدة عالمياً في رياضة المحركات، وفي تعزيز حضورها ضمن الفعاليات الدولية الكبرى التي تستضيفها المملكة. وتواصل (فورمولا إي) انسجامها التام مع مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، ومع رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام. نحن ممتنون للغاية لالتزامهما المتواصل، ونرى أن حصولهما على أول جائزة لـ(أفضل دولة مستضيفة) من (فورمولا إي) تكريم مستحق، ونتطلع إلى أعوام طويلة أخرى من الابتكار معاً».

وتُواصل الشراكة بين المملكة العربية السعودية و«فورمولا إي» نموها منذ عام 2018.

وبعد انتقال السباق من الدرعية إلى جدة عام 2025، أصبحت النسخة الأولى من سباق «جدة إي بري» بعطلة نهاية الأسبوع الأكثر مشاهدة في تاريخ «فورمولا إي»، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 65 مليون «مُشاهد تراكمي» حول العالم.

كما أدت جدة دوراً رائداً في التطور المستمر للبطولة، عندما أصبحت أول وجهة تطبق ميزة «تعزيز الطاقة» المبتكرة في الموسم الـ11، التي شهدت تطبيق التوقف الإلزامي في منطقة الصيانة خلال السباق لأول مرة، وذلك خلال الجولتين اللتين استضافتهما المملكة، قبل تطبيقها لاحقاً في جميع الجولات المزدوجة التالية خلال الموسم.

واستكمالاً لسلسلة الإنجازات غير المسبوقة التي رسخت مكانة المملكة في رياضة المحركات العالمية، تستضيف المملكة العربية السعودية الجولتين الافتتاحيتين لموسم 2026 - 2027 من بطولة العالم «إيه بي بي فورمولا إي»، المعتمدة من «الاتحاد الدولي للسيارات»، خلال عطلة نهاية الأسبوع التي توافق يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) 2026، مواصِلة تقديم محطات بارزة في تاريخ البطولة.

وسيشهد الحدث الظهور التنافسي الأول لسيارة السباق الثورية من «الجيل الرابع» من «فورمولا إي»، في خطوة تدشن حقبة جديدة للبطولة الكهربائية بالكامل، بما توفره من أداء أسرع وكفاءة أعلى ومنافسات أعلى تطوراً.