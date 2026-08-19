إصابة في المعصم تهدد مشاركة حجار في جائزة هولندا الكبرىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5308755-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
إصابة في المعصم تهدد مشاركة حجار في جائزة هولندا الكبرى
إسحاق حجار (أ.ف.ب)
من المتوقع أن يغيب الفرنسي إسحاق حجار، سائق رد بول، عن سباق جائزة هولندا الكبرى المقرر إقامته مطلع الأسبوع المقبل بعد تعرضه لإصابة في المعصم خلال تدريبات، وفقاً لتقارير إعلامية.
وذكرت التقارير أن السائق البالغ من العمر 21 عاماً أصيب خلال تدريب اعتيادي في صالة الألعاب الرياضية، ما يجعل مشاركته في السباق ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للسيارات محل شك كبير.
ولم يصدر فريق رد بول أي تأكيد رسمي بشأن الإصابة حتى الآن. وبحسب التقارير، يتوقع أن يحل النيوزيلندي ليام لاوسون محل حجار.
ويقود لاوسون حالياً لفريق ريسنغ بولز، ويحتل المركز التاسع في ترتيب بطولة السائقين. وستمثل هذه المشاركة، إذا تأكدت، عودة مؤقتة للاوسون إلى صفوف رد بول، إذ سبق له خوض أول سباق في مسيرته بفورمولا-1 على حلبة تساندفورت عام 2023، عندما حل بديلاً للأسترالي دانييل ريكاردو في فريق ألفا تاوري، بعد تعرض الأخير لكسر في المعصم.
ومن المتوقع أن يشغل يوكي تسونودا، السائق السابق في رد بول، مقعد لاوسون في فريق ريسنغ بولز إلى جانب أرفيد ليندبلاد.
وقدم حجار مستويات لافتة في موسمه الأول بفورمولا-1، ما جعله أحد أبرز المرشحين لشغل مقعد دائم إلى جانب بطل العالم أربع مرات ماكس فرستابن في المستقبل.
ويشكل سباق جائزة هولندا الكبرى الجولة الثانية عشرة من بطولة فورمولا-1، على أن تستأنف المنافسات بعده بجائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا بعد أسبوعين.
تمنى مشجعو بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم والمنتخب الألماني الشفاء والسلامة للنجم جمال موسيالا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء.
«الشرق الأوسط» (ميونخ )
اليابان تستهدف الحصول على أكثر من 218 ميدالية متنوعة في الألعاب الآسيويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5308762-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-218-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8
اليابان تستهدف الحصول على أكثر من 218 ميدالية متنوعة في الألعاب الآسيوية
إينوي مع البعثة اليابانية (أ.ف.ب)
تسعى اليابان إلى إحراز عدد من الميداليات يفوق أي حصيلة سابقة لها في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها على أرضها الشهر المقبل في ناغويا، بحسب ما قال رئيس البعثة كوسي إينوي الأربعاء عقب مراسم الإعلان عن الفريق.
وكانت أكبر حصيلة لليابان في الألعاب الآسيوية قد تحققت في آخر مرة استضافت فيها الحدث متعدد الرياضات، إذ أحرزت 218 ميدالية -بينها 64 ذهبية- في هيروشيما عام 1994.
وسيمثل اليابان أكثر من 1400 رياضي ومسؤول في دورة هذا العام التي تقام في ناغويا ومنطقة آيتشي من 19 سبتمبر (أيلول) إلى 4 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال إينوي، البطل الأولمبي السابق في الجودو والفائز أيضاً بذهبية الألعاب الآسيوية في بانكوك عام 1998، إنه يعلق آمالاً كبيرة على مجموعة الرياضيين المشاركين هذا العام «أحرزنا 218 ميدالية في ألعاب هيروشيما الآسيوية، لذلك فإن السقف مرتفع جداً من هذه الناحية».
وتابع: «لكننا نريد أن نبذل كل ما في وسعنا لمعادلة ذلك المستوى على الأقل، وإذا أمكننا تجاوزه».
واحتلت اليابان المركز الثاني في جدول الميداليات خلال دورة هانغجو الصينية عام 2023، بإجمالي 188 ميدالية، بينها 52 ذهبية.
لكن هذا الرقم بدا متواضعاً مقارنة بالدولة المضيفة التي تصدرت الترتيب بـ383 ميدالية، بينها 201 ذهبية.
وقال إينوي: «المستوى في آسيا تطور كثيراً، ومع أن الصين في الصدارة، إلا أنه تطور أيضاً في مناطق أبعد في آسيا الوسطى».
وأضاف: «يتألق عدد متزايد من الرياضيين الآسيويين على الساحة العالمية».
ويضم الفريق الياباني المشارك في الألعاب الآسيوية بطلي أولمبياد باريس شينوسوكي أوكا في الجمباز، وهاروكا كيتاغوتشي في رمي الرمح.
مورينيو بعد انتقال رودري إلى برشلونة: ريال مدريد لا يحتمل المترددينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5308751-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D9%86
مورينيو بعد انتقال رودري إلى برشلونة: ريال مدريد لا يحتمل المترددين
جوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، أن ناديه تجاوز فشل التعاقد مع الإسباني رودري، الذي اختار الانتقال من مانشستر سيتي إلى الغريم برشلونة، مشدداً على أن ارتداء قميص الفريق الملكي يتطلب قراراً واضحاً من اللاعب.
ووفقاً لما نقلته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، كان رودري هدفاً رئيسياً لريال مدريد منذ كأس العالم، إلا أن برشلونة دخل لاحقاً على خط المفاوضات، ونجح في حسم الصفقة لمصلحته، في ضربة اعتُبرت مؤلمة للنادي المدريدي، خصوصاً أن اللاعب الإسباني تُوج بجائزة أفضل لاعب في مونديال 2026.
وقال مورينيو، في حديث لبرنامج «إل تشيرانغيتو» الإسباني: «تحدثت مع رودري في أكثر من مناسبة، وريال مدريد قدم له عرضاً جيداً جداً. لكنه كان متردداً، وكانت لديه شكوك، وهذه الشكوك جعلتني أنا أيضاً أشكك في إمكانية إتمام الصفقة».
وأضاف المدرب البرتغالي: «رودري لاعب استثنائي، وكان محترماً جداً معنا، لكن ريال مدريد نادٍ بحجم كبير، ولا يمكنه تحمل وجود لاعبين يترددون في الانضمام إليه».
ورغم خسارة صفقة رودري، بدا مورينيو مقتنعاً بالتشكيلة التي يملكها حالياً، مؤكداً أن سوق الانتقالات لا يحتاج إلى مزيد من التدعيمات. وقال: «إذا سألتموني، فإن سوق الانتقالات انتهت. أحب كثيراً تشكيلتي الحالية. رودري ليس مفقوداً، لدينا حلول ولدينا الجودة، وأنا أحب أيضاً فكرة أنني قادر على تطوير اللاعبين».
وأنفق ريال مدريد أكثر من 220 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الحالية لتعزيز صفوفه، في وقت لا يزال فيه مركز لاعب الوسط الدفاعي من بين المراكز التي قد تحتاج إلى دعم، إلى جانب الفرنسي أوريلين تشواميني.
ويرى مورينيو أن خسارة صفقة رودري لا تعني خسارة المعركة أمام برشلونة، مشدداً على أن الحكم الحقيقي يكون داخل الملعب، وليس في سوق الانتقالات.
وقال: «الانتصارات تتحقق في الملعب؛ إنها النقاط والألقاب، وهناك فقط توجد الانتصارات».
ديمبيلي - كفارا - دويه... ثلاثي هجوم سان جيرمان الذهبي
عثمان ديمبيلي (أ.ف.ب)
يشكّل الثلاثي المتألق المؤلف من عثمان ديمبيلي والجورجي خفيتشا كفارا تسخيليا وديزيريه دويه، الذي كان أساس الإنجازات الكبيرة لباريس سان جيرمان خلال العامين الماضيين، رأس الحربة مجدداً هذا الموسم لقيادة هجوم الفريق على الساحتين الفرنسية، والأوروبية.
ديمبيلي... اتبعوا القائد: عزّز الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025 مكانته أكثر كقائد للمنظومة الهجومية بعدما لعب دوراً محورياً في مساعي النادي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا الثاني في تاريخه. ورغم خيبة الخروج من الدور نصف النهائي، خرج «ديمبوز» أيضاً من كأس العالم بأداء ناجح نسبياً، حيث وجد أخيراً مكانه في المنتخب الفرنسي بعد عدة مشاركات سابقة في أدوار ثانوية خلال البطولات الكبرى.
وسجّل اللاعب البالغ 29 عاماً ستة أهداف، بعدما كان قبل ذلك عاجزاً عن هز الشباك في أي بطولة كبرى مع «الزرق»، ليؤدي دوراً مثالياً إلى جانب القائد والنجم كيليان مبابي.
ويدخل بذلك الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة سعياً لإحراز لقب الدوري الفرنسي الخامس عشر، والتتويج الثالث توالياً بدوري أبطال أوروبا، كما وعد جماهير سان جيرمان خلال احتفالات التتويج القاري في العاصمة الفرنسية.
وقال ديمبيلي وهو يرفع «الكأس ذات الأذنين الكبيرتين» في ساحة شان دو مارس: «مرة واحدة أمر جيد، لكن مرتين أفضل... سنعود العام المقبل من أجل الثالثة».
وكانت تلك أيضاً وسيلة لوضع حد للتكهنات بشأن مستقبله، علماً أنه مرتبط بعقد مع النادي المملوك لقطر حتى عام 2028.
بعد غياب منتخب جورجيا عن مونديال 2026، أمضى خفيتشا كفارا تسخيليا صيفاً حافلاً بالعمل، واستعاد طاقته بعد موسم طويل، وشاق.
عاد إلى مقر تدريبات سان جيرمان في 27 يوليو (تموز)، في أول أيام استئناف التدريبات، وهو في أفضل حالاته البدنية، والذهنية، وهو ما أكده أداؤه المميز في كأس السوبر الأوروبية أمام أستون فيلا الإنجليزي في سالزبورغ، حين افتتح التسجيل بتسديدة رائعة (2-1).
واستهل «كفارا» موسم 2027 على الأسس القوية نفسها التي أنهى بها الموسم السابق. فبعد تسجيله 10 أهداف وصناعته 7 أهداف أخرى، تألق اللاعب السابق لنابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، واختير أفضل لاعب في المسابقة عقب تتويج باريس سان جيرمان باللقب للمرة الثانية توالياً.
ويُطرح اسمه بإلحاح بين المرشحين الطبيعيين للفوز بالكرة الذهبية، رغم أن غيابه عن كأس العالم قد يؤثر سلباً على حظوظه.
ولتعزيز فرصه، وإثارة الشكوك لدى المصوتين قبل حفل تسليم الجائزة في 26 أكتوبر (تشرين الأول) في لندن، يدرك المهاجم البالغ 25 عاماً أنه مطالب بالتألق منذ بداية الموسم.
وقال القائد البرازيلي ماركينيوس قبيل الفوز بالسوبر الأوروبية: «إنه في فورمة رائعة فعلاً. من الواضح أنه أمضى عطلة جيدة، وحصل على الوقت الكافي للتعافي، والاستعداد. ومن الطبيعي أن يكون لكفارا دور مهم، فهو لاعب قادر على صنع الفارق كما فعل الموسم الماضي. نأمل أن يقدم موسماً استثنائياً جديداً».
على أعتاب موسمه الثالث مع باريس سان جيرمان، بات ديزيريه دويه، رغم أنه لا يتجاوز 21 عاماً، من الركائز الأساسية في هجوم الفريق الباريسي.
وتؤكد مشاركته أساسياً في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2025 و2026، مع تسجيله ثنائية في نهائي 2025، حجم الثقة التي يضعها فيه المدرب الإسباني لويس إنريكي، ومكانته في التسلسل الهجومي للفريق.
وبطبيعة الحال، فإن وصول عدة صفقات بارزة -مثل الإسباني فيران توريس، وماغنيس أكليوش، والبلجيكي ميكا غودتس- سيجعل المنافسة أكثر صعوبة بالنسبة للاعب المتخرج من أكاديمية رين.
لكن الدولي الفرنسي، صاحب 15 مباراة دولية وثلاثة أهداف، فرض نفسه بالفعل بعدما سجل هدف الفوز في السوبر الأوروبية، إثر تألقه أيضاً مع المنتخب الفرنسي في أول مشاركة له بكأس العالم، حيث أحرز هدفين.