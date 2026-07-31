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الرياضة رياضة عالمية

منظمون يتوقعون حضوراً قياسياً في سباق «جائزة أميركا الكبرى»

سباق جائزة أميركا الكبرى يجتذب المزيد من الحضور الجماهيري (رويترز)
سباق جائزة أميركا الكبرى يجتذب المزيد من الحضور الجماهيري (رويترز)
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منظمون يتوقعون حضوراً قياسياً في سباق «جائزة أميركا الكبرى»

سباق جائزة أميركا الكبرى يجتذب المزيد من الحضور الجماهيري (رويترز)
سباق جائزة أميركا الكبرى يجتذب المزيد من الحضور الجماهيري (رويترز)

قال بوبي إبستين، مؤسس حلبة ومنظم سباق جائزة أميركا الكبرى في أوستن بولاية تكساس، إن سباق العام الحالي سيشهد حضوراً جماهيرياً قياسياً رغم الانتقادات التي وجّهها بعض المشجعين والسائقين إلى القواعد الجديدة لسباقات بطولة العالم لـ«فورمولا 1» للسيارات.

ومن المقرر أن يُقام السباق على حلبة الأميركتين في 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل باعتباره الجولة الـ18 من البطولة.

وقال إبستين للصحافيين، في رده على سؤال بشأن عصر المحركات الجديد: «لم يؤثر ذلك سلباً على مبيعات التذاكر لدينا هذا العام. نحن في الواقع في طريقنا لتحقيق رقم قياسي هذا العام. نشهد طلباً هائلاً، ويمكننا بسهولة تحطيم الرقم القياسي الذي سجلناه العام الماضي».

وأضاف: «أعتقد أن الكثير من مشجعينا يحبون فعاليتنا بقدر ما يحبون الرياضة نفسها، لذلك فإن بعض هذه (الانتقادات) ربما تكون ضجة متوقعة تحدث في عام تشهد فيه القواعد تغييراً جذرياً. ستسمع هذه الضجة، لكنها ستتلاشى من تلقاء نفسها».

وتابع: «أعتقد أن معظم المشجعين يدركون ذلك... أعتقد أن ما نشهده هو اهتمام هائل بالسباق، ولذلك فأنا لا أركز كثيراً على القواعد واللوائح التي تؤثر على المنافسة».

وبِيعت تذاكر سباق العام الماضي في أوستن بالكامل، وبلغ عدد الجماهير ما يُقدّر بأكثر من 400 ألف متفرج.

وقال إبستين إن تحسينات الطرق والمسارات الإضافية التي تسهّل الدخول للحلبة والخروج منها قد تسمح باستيعاب ما بين 15 ألفاً و30 ألف متفرج إضافي يومياً.

وأعلنت بطولة العالم هذا الأسبوع أن ست من 11 جولة أُقيمت حتى الآن هذا الموسم قد استقطبت أعداداً قياسية من الجماهير.

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 أميركا

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