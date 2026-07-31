نيوم يختتم معسكر ماربيا بفوز معنوي على لاس بالماس

اختتم فريق نادي نيوم، الجمعة، معسكره الإعدادي الخارجي في ماربيا، الذي استمر 22 يوماً، وشمل برنامجاً تحضيرياً مكثفاً وحصصاً تدريبية صباحية ومسائية، بإشراف المدير الفني الفرنسي كريستوف غالتييه، وذلك ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني على رفع المعدل البدني للاعبين، وتطبيق الجوانب التكتيكية، وتعزيز الانسجام بين العناصر الجديدة واللاعبين المستمرين، في إطار بناء فريق قادر على تقديم مستويات تنافسية منذ انطلاقة الموسم.

وخاض نيوم 5 مباريات ودية أمام فرق من مدارس كروية مختلفة، استهلها بالتعادل السلبي أمام بيتربوره يونايتد الإنجليزي، قبل أن يخسر أمام غرناطة الإسباني بنتيجة

0 - 2. ونجح الفريق بعد ذلك في استعادة توازنه بتحقيق 3 انتصارات متتالية، بدأها بالفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بهدف دون مقابل، ثم تفوق على العربي القطري بنتيجة 4-1، واختتم مبارياته الودية بانتصار معنوي ثمين على لاس بالماس الإسباني بهدف نظيف.

وأظهرت نتائج المعسكر تصاعداً ملحوظاً في مستوى الفريق من مباراة إلى أخرى، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، وهو ما يعكس حجم العمل الذي نفذه الجهاز الفني بقيادة غالتييه، والالتزام الكبير من اللاعبين طوال فترة الإعداد.