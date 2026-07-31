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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مرسيليا يطلب حارس نيوم

مارسين بولكا (موقع نادي نيوم)
مارسين بولكا (موقع نادي نيوم)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مرسيليا يطلب حارس نيوم

مارسين بولكا (موقع نادي نيوم)
مارسين بولكا (موقع نادي نيوم)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي تقدمت بعرض رسمي إلى إدارة نادي نيوم؛ من أجل التعاقد مع الحارس البولندي مارسين بولكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفق المصادر، فإن إدارة نيوم تدرس العرض المقدم، في ظل ارتباط بولكا بعقد يمتد حتى صيف عام 2029، بعدما انضم إلى النادي بعقد طويل الأمد، ما يعني تبقي نحو 3 مواسم في عقده الحالي.

ويُعد بولكا أحد أبرز عناصر مشروع نيوم، الأمر الذي يجعل قرار النادي بشأن مستقبله مرتبطاً بالجوانب الفنية والاستثمارية، إلى جانب القيمة المالية التي يتضمنها العرض الفرنسي، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين الطرفين، خلال الأيام المقبلة.

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