القادسية يظفر بالسياحي وهارون... والرياض يجني 30 مليوناً

أعلنت إدارة نادي القادسية التعاقد بشكل رسمي مع اللاعبين أحمد السياحي وسلطان هارون من نادي الرياض.

وجاء التعاقد مع الثنائي بناء على توصية من المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز بعدما تابع مستواهما في الموسم الماضي.

ويلعب السياحي في خط الوسط حيث تم استقطابه من نادي العدالة الموسم الماضي، فيما يلعب سلطان هارون في خط الهجوم وسبق أن لعب لعدة أندية آخرها الحزم قبل أن ينتقل لنادي الرياض الموسم الماضي ومنه إلى نادي القادسية.

وحرص القادسية على ضم اللاعبين لكونهما من الأسماء الشابة بعقود تمتد حتى «2030».

وتشير المصادر إلى أن مكسب نادي الرياض من الصفقتين تجاوز الـ30 مليون ريال عدا حصة كل لاعب.

وكانت «الشرق الأوسط» أشارت، في وقت سابق، إلى وجود مفاوضات رسمية بين القادسية والرياض من أجل إنهاء صفقة انتقال اللاعبين معاً لفارس الخبر.