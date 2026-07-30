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الرياضة رياضة سعودية

‫الفيصلي يوقّع مع الغابوني أندري جوردي

أندري جوردي (موقع النادي)
أندري جوردي (موقع النادي)
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‫الفيصلي يوقّع مع الغابوني أندري جوردي

أندري جوردي (موقع النادي)
أندري جوردي (موقع النادي)

أنهت إدارة الفيصلي، الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين، إجراءات التعاقد مع لاعب المواليد الغابوني أندري جوردي (21 عاماً) حتى نهاية 2027. ولعب جوردي في الدوري الألباني، والدوري القبرصي، والمنتخب الغابوني (تحت 23 عاماً).

يُذكر أن الفريق وقّع في وقت سابق مع الحارس الإسباني فيرناندو باتشيكو، والمدافع السنغالي عبد الله سيك (قلب دفاع)، والبرازيلي أندريه جيروتو (قلب دفاع)، والإسباني جايمي سيواني (محور)، والسنغالي كريستيان باسوغوغ (طرف أيمن)، والمهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي.

ومن العناصر المحلية تم تجديد عقد الحارس محمد الحساوي وياسين برناوي والقائد محمد جحفلي، والتوقيع مع عبد الله المقرن قادماً من نادي الفتح.

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