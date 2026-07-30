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الرياضة رياضة سعودية

«‫الفيحاء» يجدد مع الحارثي حتى 2030

نواف الحارثي (الشرق الأوسط)
نواف الحارثي (الشرق الأوسط)
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«‫الفيحاء» يجدد مع الحارثي حتى 2030

نواف الحارثي (الشرق الأوسط)
نواف الحارثي (الشرق الأوسط)

أنهى نادي الفيحاء إجراءات تجديد عقد اللاعب نواف الحارثي لمدة 4 سنوات، ليواصل تمثيل الفريق حتى عام 2030. وكان الحارثي قد انضم إلى «الفيحاء» في صيف عام 2023، وشارك، خلال الفترة الماضية، في مشوار الفريق بمختلف الاستحقاقات.

وعبّر الحارثي عن سعادته بتجديد عقده مع «الفيحاء»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة العمل مع الفريق، خلال المرحلة المقبلة، وبذل أقصى جهوده للإسهام في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره، متمنياً أن يوفَّق مع زملائه في تقديم موسم يليق بطموحات «الفيحاء» وعشاقه، وأن يسهم مع زملائه اللاعبين في مواصلة التألق والثبات في المستويات التي عرف عنها برتقالي المجمعة لسنوات ماضية.

وعن تجديد عقده، أشار إلى أن معاملة «الفيحاء» معه كانت محل تقدير، مما ساعده على التأقلم سريعاً مع المجموعة الحالية «التي، بكل تأكيد، شرف لي ارتداء شعار الفيحاء من جديد».

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