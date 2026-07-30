إرث مونديال 2026... تجديد 500 ملعب كرة قدم في أحياء مكسيكو سيتي

شهدت مدينة مكسيكو إطلاق مشروع ضخم عقب استضافتها بطولة كأس العالم 2026، حيث أدركت الحكومة الفوائد الاجتماعية العميقة لهذه الرياضة، مستغلة الحدث العالمي كنقطة انطلاق لتجديد 500 ملعب وإنعاش الأحياء المحيطة بها.

شكّل استاد مدينة مكسيكو مسرحاً رائعاً لـ5 مباريات ضمن المونديال، بأجواء ساحرة أبهرت الجماهير والفرق الزائرة، بينما خرج مئات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع بعد كل فوز للاحتفال، مظهرين شغف البلاد الكبير بالكرة.

وقالت أليخاندرا فراوستو، وزيرة السياحة في حكومة مدينة مكسيكو، إن المدينة كبيرة جداً وشغف الناس بالكرة لا يوصف، حيث يصنعون ملعباً من حجرين أو حقيبة مدرسية، مؤكدة أن المساحات العامة هي المكان الذي يتشكل فيه المجتمع وتبنى فيه الروابط، ما جعل تجديد الملاعب أمراً في غاية الأهمية.

يعدّ هذا المشروع مثالاً على كيفية استفادة المدن المضيفة من كأس العالم لترك إرث دائم، حيث تؤمن الحكومة بأن كل ملعب يمثل بذرة تنبت الحياة والتواصل الاجتماعي من حولها، مشيرة إلى أن البطولة كانت ذريعة ممتازة لدعم مشاريع الأشغال العامة وتوفير بنية تحتية اجتماعية يحتاجها الجميع بشكل مستمر.

وتتألف الملاعب الـ500 في مكسيكو سيتي من مزيج من العشب الصناعي والطبيعي، وتتنوع بين ملاعب سباعية وأخرى كاملة الحجم. نظمت حكومة المدينة بطولة من أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026 شهدت أكثر من 2000 مباراة بمشاركة 7648 فتاة وفتى.

أوضحت أليخاندرا فراوستو، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيمانها بأهمية وجود بنية تحتية تتيح للشباب التطور من خلال الرياضة والأنشطة التي تحميهم من العزلة والشاشات الصغرى، مشيرة إلى توفير أنشطة تشمل كرة القدم للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة ومستخدمي الكراسي المتحركة لضمان عدم حرمان أي شخص من هذه الفرص.

وأكدت فراوستو أن فرانسيسكو فونسيكا، مهاجم المكسيك السابق، أوضح أنه كان يتدرب على ملاعب خشنة وقاسية تقع على منحدرات وتسبب الجروح عند السقوط، مؤكداً أن الملاعب الجديدة تختلف تماماً، وتوفر بيئة أفضل للأجيال الجديدة.

افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخراً أول ملعب مصغر من طراز «فيفا أرينا» في المكسيك داخل مدرسة أوكتافيو باز ببلدية لاباز، على بعد 30 كيلومتراً من العاصمة، كجزء من تعهد رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، بإنشاء 1000 ملعب مصغر في المناطق الأقل حظّاً حول العالم، بالتعاون بين الاتحاد الدولي والاتحاد المكسيكي لكرة القدم وبنك التنمية للبلدان الأميركية.

اختتمت أليخاندرا فراوستو حديثها بالتأكيد على أن الحاجة لمزيد من الملاعب مستمرة دائماً، وأن تجديد 500 ملعب لا يعني الاكتفاء، بل هو بداية لمزيد من التطوير.