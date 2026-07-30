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أنشيلوتي يجدّد دماء البرازيل... ونيمار وكاسيميرو ودانيلو خارج الحسابات

أنشيلوتي يسعى لبناء جيل جديد يُنافس بدءاً من كوبا أميركا المقبلة (أ.ب)
أنشيلوتي يسعى لبناء جيل جديد يُنافس بدءاً من كوبا أميركا المقبلة (أ.ب)
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أنشيلوتي يجدّد دماء البرازيل... ونيمار وكاسيميرو ودانيلو خارج الحسابات

أنشيلوتي يسعى لبناء جيل جديد يُنافس بدءاً من كوبا أميركا المقبلة (أ.ب)
أنشيلوتي يسعى لبناء جيل جديد يُنافس بدءاً من كوبا أميركا المقبلة (أ.ب)

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل لشبكة «جي إي» الإخبارية البرازيلية إن نيمار وكاسيميرو ودانيلو لن يكونوا ضمن حسابات الفريق، مع سعي المنتخب لبناء تشكيلة أصغر سناً لخوض كأس كوبا أميركا لكرة القدم 2028.

وكان المهاجم نيمار (34 عاماً) قد اعتزل اللعب الدولي بعد خروج البرازيل من كأس العالم بالخسارة أمام النرويج في دور 16، في حين لم يعلن لاعب الوسط كاسيميرو (34 عاماً)، والمدافع دانيلو (35 عاماً) اعتزالهما دولياً.

وقال أنشيلوتي في مقابلة نُشرت الأربعاء: «أعتقد أن كأس العالم هذه تمثل نهاية جيل من اللاعبين المهمين للغاية. بداية من نيمار ومروراً بدانيلو وكاسيميرو وجميع اللاعبين الذين تجاوزوا 30 عاماً في كأس العالم».

وأضاف: «سنستكشف لاعبين جدداً يمكنهم الانضمام، لا أقول لكأس العالم المقبلة في 2030، بل لاعبين يمكنهم المنافسة بالفعل في الهدف الأول، وهو كوبا أميركا 2028».

ووصلت البرازيل - التي ستواجه أستراليا في مباراتين وديتين في سبتمبر (أيلول) - إلى قبل نهائي كأس العالم مرة واحدة فقط منذ تتويجها الخامس القياسي عام 2002، ولم تفز بكوبا أميركا منذ 2019.

وقال أنشيلوتي الذي تولى تدريب البرازيل في يونيو (حزيران) 2025: «لن أقول إنني سأستبدل جميع اللاعبين البالغ عددهم 26. سنبقي على بعض اللاعبين المهمين الذين يمكنهم مواصلة العمل، مثل ماركينيوس على سبيل المثال».

وتابع: «أعتقد أنه من المهم أن يبقى لإعطاء مؤشر على استمرارية العمل. لكن الفكرة هي التغيير وإدخال جيل جديد».

وقام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بجس نبض أنشيلوتي بشأن توليه تدريب منتخب إيطاليا. وقال أنشيلوتي: «كان هناك مجرد اتصال من الاتحاد، لكن الأهم أن المسألة ليست متعلقة بالعقد، بل بالالتزام».

وأضاف: «لديّ التزام تجاه البرازيل ليس لأنني وقّعت العقد، بل استناداً إلى العام الذي قضيته هنا، حظيت باستقبال رائع للغاية، ولا أريد خرق هذا الالتزام».

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