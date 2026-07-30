عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

الاتحاد الخليجي لكرة القدم يدشن هويته البصرية ويعتمد مسماه الجديد

يجسد الشعار الجديد قيم الثقة والحيوية والحداثة (الشرق الأوسط)
يجسد الشعار الجديد قيم الثقة والحيوية والحداثة (الشرق الأوسط)
TT
TT

الاتحاد الخليجي لكرة القدم يدشن هويته البصرية ويعتمد مسماه الجديد

يجسد الشعار الجديد قيم الثقة والحيوية والحداثة (الشرق الأوسط)
يجسد الشعار الجديد قيم الثقة والحيوية والحداثة (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من رؤية جديدة تربط بين إرث الماضي وتطلعات المستقبل، كشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم، عن هويته الرسمية ومسماه الجديد. وذلك إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرته، وتعزيز حضوره المؤسسي، ومواكبة التطور الذي تشهده كرة القدم الخليجية على مختلف الأصعدة العالمية.

ويجسد هذا الإعلان نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد، حيث يشمل تحديث هويته البصرية واعتماد اسمه الجديد «الاتحاد الخليجي لكرة القدم» بدلاً من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بما يعكس رؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانته بوصفه منصةً رياضيةً رائدةً، وبناء حضور عصري يعكس روح اللعبة، وطموحات كرة القدم الخليجية تحت مظلة واحدة.

ويجسد الشعار الجديد قيم الثقة والحيوية والحداثة، ويحمل مضامين مستوحاة من هوية المنطقة وثقافتها وإرثها، مع التعبير في الوقت ذاته عن التطور المتسارع الذي تشهده كرة القدم الخليجية، وإلهام الأجيال الصاعدة.

ويتضمن الشعار عنصراً بصرياً مميزاً يتمثل في شريط ديناميكي يعكس الحركة والانسيابية التي تميز كرة القدم، وتعكس الهوية المتجددة للاتحاد التي ترمز إلى الترابط، والثقة، والانسجام، والطموح المشترك.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم: «إننا نمر بلحظة محورية في مسيرة نمونا، ومن الضروري تبنّي هوية جديدة تعكس الرحلة التحولية التي نستعد لخوضها خلال العقود المقبلة».

وأضاف: «تبقى رؤيتنا للمستقبل ثابتة؛ ونطمح إلى الإسهام في تعزيز حضور كرة القدم الخليجية ونجاح منتخباتها وأنديتها على الساحة العالمية. وتجسد هذه الهوية الجديدة طموحاتنا لتحقيق مستويات غير مسبوقة من التميز والنجاح».

وأوضح: «خلال السنوات الأخيرة، تمكنا من بناء شراكات استراتيجية أسهمت في دعم مسيرة كرة القدم الخليجية وتعزيز نمو بطولات الاتحاد، ورسخت مكانة مسابقاته، وعكست الشغف المتزايد بكرة القدم في المنطقة، بما يمهد الطريق نحو آفاق جديدة من التميز والنجاح».

واختتم قائلاً: «أتقدم بأطيب التمنيات إلى كل الاتحادات الخليجية الأعضاء بمزيد من النجاح والازدهار، ونحن نستهل هذه المرحلة الجديدة بثقة وطموح ونثمن جهودهم في دعم مسيرة الاتحاد منذ التأسيس».

مواضيع
كأس الخليج رياضة السعودية قطر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الاطمئنان على جاهزية ملعب دهوك لاستضافة السوبر الخليجي

رياضة عربية ملعب دهوك العراقي يستضيف السوبر الخليجي (الاتحاد العراقي)

الاطمئنان على جاهزية ملعب دهوك لاستضافة السوبر الخليجي

زار وفد من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم محافظة دهوك في العراق؛ للاطلاع على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مباراة كأس السوبر الخليجي للأندية.

«الشرق الأوسط» (دهوك)
رياضة سعودية بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)
رياضة سعودية

بدر الرزيزاء يستقيل من رئاسة نادي القادسية... ويتأهب لانتخابات اتحاد القدم السعودي

أعلنت شركة نادي القادسية اليوم الأحد عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة رئيس المجلس بدر بن سليمان الرزيزاء من منصبه، وذلك بناءً على طلبه.

علي القطان
رياضة سعودية بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)
رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بدر الرزيزاء يدرس بجدية رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الاطلاع أن بدر الرزيزاء، رئيس نادي القادسية، يدرس بجدية الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية 12 نادياً في دوري أبطال الخليج للأندية (اتحاد كأس الخليج)
رياضة سعودية

الاتفاق ونيوم يمثلان السعودية في كأس أندية الخليج… والقرعة 9 سبتمبر

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الثلاثاء، عن تحديد يوم 9 سبتمبر المقبل موعداً لإجراء سحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية كوزمين (المنتخب الإماراتي)
رياضة عالمية

منتخب الإمارات يقيل مدربه الروماني أولاريو كوزمين

أقال «الاتحاد الإماراتي لكرة القدم» مدربَ المنتخب الأول، الروماني أولاريو كوزمين، قبل عام من انتهاء عقده، على خلفية النتائج السابقة وفشل التأهل للمونديال...

«الشرق الأوسط» (دبي)