الاتحاد الخليجي لكرة القدم يدشن هويته البصرية ويعتمد مسماه الجديد

انطلاقاً من رؤية جديدة تربط بين إرث الماضي وتطلعات المستقبل، كشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم، عن هويته الرسمية ومسماه الجديد. وذلك إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرته، وتعزيز حضوره المؤسسي، ومواكبة التطور الذي تشهده كرة القدم الخليجية على مختلف الأصعدة العالمية.

ويجسد هذا الإعلان نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد، حيث يشمل تحديث هويته البصرية واعتماد اسمه الجديد «الاتحاد الخليجي لكرة القدم» بدلاً من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بما يعكس رؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانته بوصفه منصةً رياضيةً رائدةً، وبناء حضور عصري يعكس روح اللعبة، وطموحات كرة القدم الخليجية تحت مظلة واحدة.

ويجسد الشعار الجديد قيم الثقة والحيوية والحداثة، ويحمل مضامين مستوحاة من هوية المنطقة وثقافتها وإرثها، مع التعبير في الوقت ذاته عن التطور المتسارع الذي تشهده كرة القدم الخليجية، وإلهام الأجيال الصاعدة.

ويتضمن الشعار عنصراً بصرياً مميزاً يتمثل في شريط ديناميكي يعكس الحركة والانسيابية التي تميز كرة القدم، وتعكس الهوية المتجددة للاتحاد التي ترمز إلى الترابط، والثقة، والانسجام، والطموح المشترك.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم: «إننا نمر بلحظة محورية في مسيرة نمونا، ومن الضروري تبنّي هوية جديدة تعكس الرحلة التحولية التي نستعد لخوضها خلال العقود المقبلة».

وأضاف: «تبقى رؤيتنا للمستقبل ثابتة؛ ونطمح إلى الإسهام في تعزيز حضور كرة القدم الخليجية ونجاح منتخباتها وأنديتها على الساحة العالمية. وتجسد هذه الهوية الجديدة طموحاتنا لتحقيق مستويات غير مسبوقة من التميز والنجاح».

وأوضح: «خلال السنوات الأخيرة، تمكنا من بناء شراكات استراتيجية أسهمت في دعم مسيرة كرة القدم الخليجية وتعزيز نمو بطولات الاتحاد، ورسخت مكانة مسابقاته، وعكست الشغف المتزايد بكرة القدم في المنطقة، بما يمهد الطريق نحو آفاق جديدة من التميز والنجاح».

واختتم قائلاً: «أتقدم بأطيب التمنيات إلى كل الاتحادات الخليجية الأعضاء بمزيد من النجاح والازدهار، ونحن نستهل هذه المرحلة الجديدة بثقة وطموح ونثمن جهودهم في دعم مسيرة الاتحاد منذ التأسيس».