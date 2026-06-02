الاتفاق ونيوم يمثلان السعودية في كأس أندية الخليج… والقرعة 9 سبتمبر

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الثلاثاء، عن تحديد يوم 9 سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لإجراء سحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026 - 2027، على أن تنطلق منافسات البطولة خلال الفترة من 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 وحتى 30 أبريل (نيسان) 2027.

واعتمد الاتحاد الخليجي زيادة عدد الأندية المشاركة في النسخة الجديدة إلى 12 نادياً بدلاً من 8 أندية، كما حدد آلية توزيع المقاعد وفق تصنيف الاتحادات الوطنية الأعضاء استناداً إلى تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية لموسم 2026 - 2027.

وسيحصل كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث سيشارك من جانبه ناديا الاتفاق ونيوم باعتبارهما صاحبي المركزين السابع والثامن في الدوري، والاتحاد الإماراتي لكرة القدم، والاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد العراقي لكرة القدم، على مقعدين لكل اتحاد ضمن التصنيف الأول، فيما سيحصل كل من الاتحاد العُماني لكرة القدم، والاتحاد البحريني لكرة القدم، والاتحاد الكويتي لكرة القدم، والاتحاد اليمني لكرة القدم، على مقعد واحد لكل اتحاد ضمن التصنيف الثاني.

ووجّه اتحاد كأس الخليج دعوة رسمية إلى الاتحادات الوطنية لتسمية الأندية التي ستمثلها في البطولة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 17 يونيو (حزيران) 2026، مؤكداً ضرورة أن تكون الأندية المرشحة من بين الأعلى ترتيباً في مسابقات الدوري المحلي بعد الأندية المشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم ذاته، وفي حال عدم الالتزام يحق للاتحاد اختيار نادٍ آخر يراه مناسباً.

وأكد الاتحاد الخليجي أنه سيقوم في وقت لاحق بتزويد الاتحادات الوطنية باللائحة التنظيمية للبطولة والمخصصات المالية التي ستُمنح للأندية المشاركة.

وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على ضمان أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة، التي ستشهد مشاركة نخبة الأندية الخليجية الممثلة للاتحادات الوطنية الأعضاء.

وتحظى النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج باهتمام متزايد بعد النجاح الذي حققته النسختان الأولى والثانية على المستويين التنظيمي والفني، بما يعزز مكانة البطولة كواحدة من أبرز المسابقات الإقليمية للأندية في منطقة الخليج.

يُذكر أن نادي دهوك العراقي تُوّج بلقب النسخة الأولى بعد فوزه في المباراة النهائية على القادسية الكويتي بهدفين مقابل هدف، فيما أحرز نادي الريان القطري لقب النسخة الثانية عقب انتصاره على نادي الشباب السعودي في المباراة النهائية.