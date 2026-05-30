الرياضة رياضة عالمية

منتخب الإمارات يقيل مدربه الروماني أولاريو كوزمين

  دبي: «الشرق الأوسط»
أقال «الاتحاد الإماراتي لكرة القدم»، السبت، مدرب المنتخب الأول، الروماني أولاريو كوزمين، من منصبه قبل عام من انتهاء عقده، على خلفية النتائج السابقة والفشل في التأهل إلى «كأس العالم 2026».

وأكد اتحاد اللعبة الإماراتي في بيان أن القرار أتى «في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع أهدافه وخططه الرامية إلى تطوير مسيرة المنتخب وتعزيز جاهزيته للمنافسات المقبلة»، على أن يعلن عن اسم المدرب البديل لاحقاً.

وكان أولاريو (56 عاماً) عُيّن بمنصبه في أبريل (نيسان) 2025 حتى 2027، لكنه فشل في قيادة «الأبيض» إلى كأس العالم، بعدما خسر أمام العراق المتأهل لاحقاً في الملحق الآسيوي (1 - 1 ذهاباً و1 - 2 إياباً).

كما حلت الإمارات ثالثة في «كأس العرب 2025» التي أقيمت في قطر.

وكشفت وسائل إعلام إماراتية عن أن أولاريو مرشح للبقاء في الدولة الخليجية؛ حيث تلقى عرضين من ناديي الجزيرة والنصر.

ويعرف أولاريو كرة القدم الإماراتية جيداً من خلال تدريبه العين (2011 - 2013)، وشباب الأهلي (2013 - 2017)، والشارقة منذ 2021.

كما يعدّ أولاريو أكثر مدرب في تاريخ كرة الإمارات تحقيقاً للألقاب برصيد 14 لقباً، بينها 4 في الدوري. وقد قاد الشارقة للفوز بلقب «دوري أبطال آسيا» الثاني عام 2025.

ليفربول يقيل مدربه سلوت… وإيراولا مرشح بارز لخلافته

آرني سلوت (رويترز)
  ليفربول: «الشرق الأوسط»
أقال نادي ليفربول، اليوم (السبت)، رسمياً، مدربه الهولندي آرني سلوت، فيما يُعد الإسباني أندوني إيراولا المرشح الأبرز لخلافته في قيادة الفريق.

وحسب صحيفة «التليغراف» البريطانية، فإن إيراولا، المدرب السابق لبورنموث، يتصدر قائمة المرشحين لتولي المنصب، حيث من المنتظر أن يُجري ملَّاك النادي في مجموعة «فينواي سبورتس غروب» محادثات مع ثلاثة مدربين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وترى مصادر مقربة من النادي أن إيراولا يُعد الخيار الأقوى والأكثر إقناعاً، رغم أن المجموعة المالكة ستتَّبع إجراءاتها الرسمية قبل اتخاذ القرار النهائي. كما تضم القائمة المختصرة كلاً من سيباستيان هونيس، مدرب شتوتغارت البالغ من العمر 44 عاماً، وبيير ساج، مدرب لانس الفرنسي البالغ من العمر 47 عاماً.

وكان سلوت قد تولى تدريب ليفربول قبل عامين خلفاً للألماني يورغن كلوب في عام 2025.

وحقق المدرب الهولندي نجاحاً كبيراً في موسمه الأول بعدما قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن موسمه الثاني جاء أقل كثيراً من التوقعات.

ورغم إنفاق ليفربول نحو 450 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف الماضي للتعاقد مع أسماء بارزة مثل ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتس وهوغو إيكيتيكي، فإن الفريق عانى في إيجاد الانسجام المطلوب، واكتفى بإنهاء الموسم في المركز الخامس بفارق 24 نقطة أقل من رصيده في الموسم السابق.

كما واجه سلوت انتقادات متزايدة بسبب أسلوب لعب الفريق، في وقت ازدادت فيه حالة الاستياء بين جماهير ملعب أنفيلد مع تقدم الموسم، مما أسهم في تعجيل قرار رحيله عن النادي.

مدرب بلجيكا: هدفنا الأول تصدُّر مجموعتنا في كأس العالم

رودي غارسيا المدير الفني للمنتخب البلجيكي (رويترز)
  لندن: «الشرق الأوسط»
اعتمد رودي غارسيا، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، خطاباً واقعياً قبل انطلاق «كأس العالم 2026»، مؤكداً أن الهدف الأول لمنتخب بلاده هو تجاوز دور المجموعات، بعد خيبة الخروج المبكر من «مونديال قطر 2022».

وفي تصريحات للموقع الرسمي لـ«الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، أوضح غارسيا أن الأولوية الحالية تكمن في تصدر المجموعة الـ7 لضمان مسار أكبر ملاءمة في الأدوار الإقصائية، مشيراً إلى أن بلجيكا تملك من الخبرة ما يجعلها المرشح الأبرز لاحتلال المركز الأول في مجموعة تضم مصر وإيران ونيوزيلندا.

ورغم الأفضلية النظرية للمنتخب البلجيكي، فإن المدرب الفرنسي شدد على احترام جميع المنافسين، مؤكداً أن مصر تعدّ من أبرز المنتخبات الأفريقية، كما أبدى حماسه لمواجهة منتخبي إيران ونيوزيلندا والتعرف أكثر إلى قدراتهما.

وتدخل بلجيكا البطولة بملامح مختلفة عن الجيل الذي حقق المركز الثالث في «مونديال روسيا 2018»، بعدما اعتزل عدد من نجوم ذلك الفريق، يتقدمهم إيدين هازارد ويان فيرتونخن وتوبي ألدرفيريلد ودريس ميرتنز.

في المقابل، لا يزال المنتخب البلجيكي يعتمد على مجموعة من الأسماء البارزة؛ يتقدمهم كيفن دي بروين وتيبو كورتوا وروميلو لوكاكو، إلى جانب جيل جديد من اللاعبين مثل جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد ودييغو موريرا.

وأكد غارسيا أن منتخب بلاده لم يعد يدخل البطولة ضمن دائرة المرشحين الأوائل للتتويج كما كانت الحال في السنوات الماضية، لكنه يرى في ذلك أمراً إيجابياً قد يخفف الضغوط عن اللاعبين.

وقال المدرب الفرنسي إن بلجيكا تمتلك الجودة والطموح الكافيين للذهاب بعيداً في البطولة، مشدداً على أن لاعبيه يجب ألا يخشوا أي منتخب في العالم، وأن يؤمنوا بقدرتهم على منافسة الجميع.

وختم غارسيا تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب البلجيكي سيقاتل من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، عادّاً أن هذه المجموعة من اللاعبين قادرة على صناعة إنجاز جديد رغم اختلاف الظروف مقارنة بالجيل الذهبي السابق.

«إن بي إيه»: الإصابة تبعد ويليامز عن مواجهة أوكلاهوما وسبيرز الحاسمة

سيغيب جايلن ويليامز نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر عن المواجهة الحاسمة الـ7 أمام سان أنتونيو سبيرز (أ.ف.ب)
  لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
سيغيب نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر، جايلن ويليامز، عن المواجهة الحاسمة الـ7 أمام سان أنتونيو سبيرز في نهائي المنطقة الغربية بـ«دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)»، وفق ما أعلن النادي الجمعة.

وأوضح التقرير الطبي أن ويليامز لن يكون قادراً على المشاركة في مباراة السبت الكبيرة، التي يتحدد على أساسها المتأهل إلى نهائي الدوري؛ وذلك بسبب شد في العضلة الخلفية اليسرى.

ويعاني جناح ثاندر البارز من مشكلة في العضلة الخلفية منذ بداية الأدوار الإقصائية.

وكان قد خرج بعد 7 دقائق فقط من المباراة الثانية أمام سبيرز، قبل أن يغيب عن المباريات الـ3 والـ4 والـ5.

وشارك ويليامز لمدة 10 دقائق فقط في الخسارة الثقيلة 118 - 91 يوم الخميس، ولم يظهر في الربع الأخير.

وأدى سقوط أوكلاهوما سيتي أمام سان أنتونيو إلى تعادل السلسلة، التي تُلعب بنظام الأفضل من 7 مباريات، 3 - 3، على أن تُقام المباراة الفاصلة النهائية في أوكلاهوما سيتي مساء السبت.

وكان ويليامز قد لعب دوراً محورياً في مشوار ثاندر الناجح نحو إحراز لقب الدوري الموسم الماضي.

وسيواجه الفائز في مباراة السبت فريق نيويورك نيكس على لقب هذا العام.

ويقدم نيكس مستويات رائعة، ويتمتع براحة كبيرة بعد أن اكتسح كلاً من كليفلاند كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، محققاً سلسلة من 11 فوزاً متتالياً في طريقه إلى النهائي.

