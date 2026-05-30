منتخب الإمارات يقيل مدربه الروماني أولاريو كوزمين

أقال «الاتحاد الإماراتي لكرة القدم»، السبت، مدرب المنتخب الأول، الروماني أولاريو كوزمين، من منصبه قبل عام من انتهاء عقده، على خلفية النتائج السابقة والفشل في التأهل إلى «كأس العالم 2026».

وأكد اتحاد اللعبة الإماراتي في بيان أن القرار أتى «في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع أهدافه وخططه الرامية إلى تطوير مسيرة المنتخب وتعزيز جاهزيته للمنافسات المقبلة»، على أن يعلن عن اسم المدرب البديل لاحقاً.

وكان أولاريو (56 عاماً) عُيّن بمنصبه في أبريل (نيسان) 2025 حتى 2027، لكنه فشل في قيادة «الأبيض» إلى كأس العالم، بعدما خسر أمام العراق المتأهل لاحقاً في الملحق الآسيوي (1 - 1 ذهاباً و1 - 2 إياباً).

كما حلت الإمارات ثالثة في «كأس العرب 2025» التي أقيمت في قطر.

وكشفت وسائل إعلام إماراتية عن أن أولاريو مرشح للبقاء في الدولة الخليجية؛ حيث تلقى عرضين من ناديي الجزيرة والنصر.

ويعرف أولاريو كرة القدم الإماراتية جيداً من خلال تدريبه العين (2011 - 2013)، وشباب الأهلي (2013 - 2017)، والشارقة منذ 2021.

كما يعدّ أولاريو أكثر مدرب في تاريخ كرة الإمارات تحقيقاً للألقاب برصيد 14 لقباً، بينها 4 في الدوري. وقد قاد الشارقة للفوز بلقب «دوري أبطال آسيا» الثاني عام 2025.