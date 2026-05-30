«إن بي إيه»: الإصابة تبعد ويليامز عن مواجهة أوكلاهوما وسبيرز الحاسمة

سيغيب نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر، جايلن ويليامز، عن المواجهة الحاسمة الـ7 أمام سان أنتونيو سبيرز في نهائي المنطقة الغربية بـ«دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)»، وفق ما أعلن النادي الجمعة.

وأوضح التقرير الطبي أن ويليامز لن يكون قادراً على المشاركة في مباراة السبت الكبيرة، التي يتحدد على أساسها المتأهل إلى نهائي الدوري؛ وذلك بسبب شد في العضلة الخلفية اليسرى.

ويعاني جناح ثاندر البارز من مشكلة في العضلة الخلفية منذ بداية الأدوار الإقصائية.

وكان قد خرج بعد 7 دقائق فقط من المباراة الثانية أمام سبيرز، قبل أن يغيب عن المباريات الـ3 والـ4 والـ5.

وشارك ويليامز لمدة 10 دقائق فقط في الخسارة الثقيلة 118 - 91 يوم الخميس، ولم يظهر في الربع الأخير.

وأدى سقوط أوكلاهوما سيتي أمام سان أنتونيو إلى تعادل السلسلة، التي تُلعب بنظام الأفضل من 7 مباريات، 3 - 3، على أن تُقام المباراة الفاصلة النهائية في أوكلاهوما سيتي مساء السبت.

وكان ويليامز قد لعب دوراً محورياً في مشوار ثاندر الناجح نحو إحراز لقب الدوري الموسم الماضي.

وسيواجه الفائز في مباراة السبت فريق نيويورك نيكس على لقب هذا العام.

ويقدم نيكس مستويات رائعة، ويتمتع براحة كبيرة بعد أن اكتسح كلاً من كليفلاند كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، محققاً سلسلة من 11 فوزاً متتالياً في طريقه إلى النهائي.