سباق بين الأندية السعودية والإنجليزية للفوز بخدمات الجناح جان باهويا

يجذب الجناح الأيسر لنادي آينتراخت فرانكفورت، جان ماتيو باهويا، اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والأندية السعودية تمهيداً لانتقال محتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقاً لمصادر شبكة «سكاي سبورت».
ولا تزال الأندية السعودية مهتمة باللاعب البالغ من العمر 21 عاماً؛ حيث حاول الهلال التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين تقدّم الاتحاد بعرض لضمه خلال الصيف الماضي.
ويحمل باهويا، وهو لاعب دولي فرنسي تحت 21 عاماً، الرقم القياسي لأعلى سرعة جرى تسجيلها على الإطلاق في تاريخ الدوري الألماني.
وفي حالة التعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي من أي نادٍ سعودي سيكون متاحاً للتسجيل في خانة المواليد، بسبب عمر اللاعب؛ حيث ولد عام 2005.
ويحتاج نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بيع لاعب أساسي لتمويل الفريق مالياً بعد عدم نجاح النادي في التأهل إلى المسابقات الأوروبية بعد احتلاله المركز الثامن في الدوري الألماني.
ولعب جان ماتيو باهويا خلال الموسم الماضي 37 مباراة بقميص النادي الألماني سجّل خلالها 4 أهداف، وصنع 4 أهداف، وتبلغ قيمته السوقية وفقاً لـ«ترانسفير ماركت» 24 مليون يورو.