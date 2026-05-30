رياضة سعودية

سباق بين الأندية السعودية والإنجليزية للفوز بخدمات الجناح جان باهويا

جان ماتيو باهويا (رابطة الدوري الألماني لكرة القدم)
يجذب الجناح الأيسر لنادي آينتراخت فرانكفورت، جان ماتيو باهويا، اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والأندية السعودية تمهيداً لانتقال محتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقاً لمصادر شبكة «سكاي سبورت».

ولا تزال الأندية السعودية مهتمة باللاعب البالغ من العمر 21 عاماً؛ حيث حاول الهلال التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين تقدّم الاتحاد بعرض لضمه خلال الصيف الماضي.

ويحمل باهويا، وهو لاعب دولي فرنسي تحت 21 عاماً، الرقم القياسي لأعلى سرعة جرى تسجيلها على الإطلاق في تاريخ الدوري الألماني.

وفي حالة التعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي من أي نادٍ سعودي سيكون متاحاً للتسجيل في خانة المواليد، بسبب عمر اللاعب؛ حيث ولد عام 2005.

ويحتاج نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بيع لاعب أساسي لتمويل الفريق مالياً بعد عدم نجاح النادي في التأهل إلى المسابقات الأوروبية بعد احتلاله المركز الثامن في الدوري الألماني.

ولعب جان ماتيو باهويا خلال الموسم الماضي 37 مباراة بقميص النادي الألماني سجّل خلالها 4 أهداف، وصنع 4 أهداف، وتبلغ قيمته السوقية وفقاً لـ«ترانسفير ماركت» 24 مليون يورو.

اعتقال رحيم ستيرلينغ للاشتباه في القيادة تحت تأثير المخدرات

كشفت تقارير بريطانية أن رحيم ستيرلينغ، الدولي الإنجليزي السابق، يمر بفترة صعبة على الصعيدين الشخصي والنفسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
5 مرشحين لخلافة سلوت في قيادة ليفربول

بدأ نادي ليفربول رحلة البحث عن مدير فني جديد، بعد قراره إقالة الهولندي آرني سلوت، عقب موسمين في منصبه، وذلك إثر فشل الفريق في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
ليفربول يقيل مدربه سلوت… وإيراولا مرشح بارز لخلافته

أقال نادي ليفربول، اليوم (السبت)، رسمياً، مدربه الهولندي آرني سلوت، فيما يُعد الإسباني أندوني إيراولا المرشح الأبرز لخلافته في قيادة الفريق.

«الشرق الأوسط» (ليفربول)
برناردو سيلفا... نجم متعدد المواهب يرحل وهو في أوج عطائه

سيلفا متعدد المهارات... ليس لاعباً بارعاً فقط بل كثيراً ما يلعب في جميع المراكز في مباراة واحدة.

نهائي دوري أبطال أوروبا: أبرز الأرقام في مواجهة سان جيرمان وآرسنال

يسعى باريس سان جرمان الفرنسي إلى تمديد سلسلته المميزة في الأدوار الإقصائية أمام الأندية الإنجليزية وتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
خيسوس والنصر... هل انتهت المهمة بمجرد تحقيق حلم رونالدو؟

شكَّل رحيل المدرب البرتغالي خيسوس من النصر حالة عاطفية خاصة لدى أنصار الأخير، خصوصاً بعد نجاحه في إنهاء السنوات العجاف وتتويج الفريق بطلاً للدوري السعودي.

وجاء المدرب البرتغالي في الموسم المنصرم من أجل هدف واحد وواضح وهو مساعدة مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو على تحقيق مجد كبير في مشواره الاحترافي الأخير في المملكة بعد أن ظل يعاني من عدم تحقيق أي إنجاز في البطولات الرسمية السعودية، وحتى القارية، حيث ظل هذا الهاجس يطارد أنصار اللاعب وناديه.

وحسب خيسوس فإنه خطط لهذا الرحيل من قبل، وأنه جاء من أجل مساعدة مواطنه رونالدو على تحقيق الألقاب وفي النهاية نجح في الفوز بالدوري، الذي انتظر فيه حتى الجولة الأخيرة بالفوز على ضمك وإبقاء الفارق بينه وبين منافسه الهلال عند نقطتين.

وعلى الرغم من مساعي إدارة نادي النصر من أجل بقاء هذا المدرب على رأس الجهاز الفني للموسم المقبل، الذي سيشهد تحديات أكبر من بينها العودة إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى السعي للحفاظ على بطولة الدوري واستهداف كسر الإخفاقات في تحقيق بطولة كأس الملك عدا بطولة السوبر السعودي، فإن خيسوس قرر الرحيل والاكتفاء بما قدمه من مساعدة «الدون» وكتيبته لتحقيق المزيد من الإنجازات مع أن رونالدو سيعتزل على الأرجح كرة القدم بعد نهاية عقده الحالي مع النصر الممتد حتى الموسم المقبل، وبالتالي يريد نهاية سعيدة في مسيرته الاحترافية حيث إن أهم الألقاب التي يود حصدها دوري أبطال آسيا للنخبة لتضاف إلى سجله من المنجزات، التي تركزت على مستوى الدوريات الأوروبية المحلية والقارية وحتى حصده لقب كأس العالم للأندية عدة مرات من خلال الأندية التي احترف بها، وأشهرها ريال مدريد.

وفرض خيسوس السؤال الكبير على قرار رحيله، الذي أُعلن رسمياً من إدارة نادي النصر. ما الذي جعله يفضل الرحيل؟ هل كان خشية تجربة مماثلة لما حصل له مع الهلال حينما أقيل مرتين وحرم حتى من حلم قيادته للفريق في كأس العالم للأندية في نسختها الماضية في أميركا، أم أنه أدرك صعوبة تكرار ما حققه الموسم المنصرم مع النصر، وبالتالي قرر الرحيل ليحفظ الصورة الإيجابية له بعد أن أنجز المهمة التي جاء من أجلها؟

تلك الأسئلة تراود المشجع النصراوي البسيط، الذي بات يترقب أي أخبار إيجابية يمكن أن تسهم في قدرة فريقه الحفاظ على لقب الدوري، وكذلك حصد أول لقب قاري ما زال مستعصياً على الفريق، حيث سيكون ذلك اللقب بطاقة عبور مؤكدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2029 عدا المباريات التي سيخوضها فيما يعرف بـ«بطولة القارات» التي ستضيف في سجل أنصار هذا النادي الذي يطلق عليه أنصاره لقب «العالمي».

ودية الأخضر والإكوادور… تذاكر تبدأ من 82 وتصل إلى 726 دولاراً

تتجه أنظار الجماهير السعودية نحو ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي الأميركية، الذي يفتح أبوابه لاحتضان واحدة من المواجهات التحضيرية المثيرة بين الأخضر ومنتخب الإكوادور، في اللقاء الأول للمدرب الجديد جورجوس دونيس.

وتزامن هذا الترقب الجماهيري مع طرح تذاكر اللقاء التي تنوعت فئاتها لتلبية رغبات المشجعين؛ إذ تتراوح أسعار تذاكر المباراة الودية المرتقبة بين 82.30 دولار وتصل إلى 726 دولاراً أميركياً للمقاعد الأكثر تميزاً في الملعب، وذلك قبل احتساب الرسوم والضرائب الإضافية عند الدفع.

وتبدأ الفئة الاقتصادية من السعر البالغ 82.30 دولار وتتراوح حتى 127 دولاراً، وتتركز في المقاعد العلوية والقطاعات الخلفية، بينما تتراوح أسعار الفئة المتوسطة بين 133 و267 دولاراً أميركياً، وتوفر زوايا رؤية مميزة من المدرجات الجانبية والصفوف المتقدمة، في حين تبدأ الفئة المميزة من 303 دولارات وتتدرج صعوداً حتى 726 دولاراً، وتشمل المقاعد الأقرب إلى أرضية الملعب ومقاعد الصفوف الأمامية القريبة من دكتي البدلاء.

ويُعد ملعب سبورتس إليستريتد من أبرز ملاعب كرة القدم في الولايات المتحدة، إذ افتُتح عام 2010 ويتسع لأكثر من 25 ألف متفرج، وشهد على مدار السنوات الماضية عديداً من المباريات الدولية والودية البارزة، حيث استضاف مواجهات جمعت منتخبات عالمية من أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، كما احتضن مباريات للمنتخب الأميركي للرجال والسيدات، إلى جانب لقاءات ودية لأندية أوروبية وعالمية كبيرة مثل آرسنال ويوفنتوس وبايرن ميونيخ خلال جولاتها التحضيرية في الولايات المتحدة، فضلاً عن استضافته مباريات ضمن بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي عام 2023.

وتحظى مواجهة السعودية والإكوادور بأهمية خاصة، كونها تأتي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، وهو ما يمنحها أهمية فنية وجماهيرية كبيرة، إلى جانب كونها الظهور الأول للمدرب دونيس على رأس الجهاز الفني للأخضر.

الأخضر يختتم تحضيراته لودية الإكوادور… والعقيدي يواصل التأهيل

اختتم المنتخب السعودي تحضيراته استعداداً لمواجهة منتخب الإكوادور ودياً، السبت، على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي، ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية بالغة، كونها المباراة الودية الوحيدة التي يخوضها الأخضر قبل الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً للمونديال، كما يُنتظر أن تظهر أمام الإكوادور اللمسات الفنية الأولى للمدرب اليوناني جورجوس دونيس مع المنتخب السعودي.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، تحت إشراف المدير الفني جورجوس دونيس، حيث أدّوا مراناً لياقياً، تلاه مران للتمرير، ثم طبَّق الجهاز الفني مراناً تكتيكياً، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلث مساحة الملعب.

في سياق متصل، واصل حارس الأخضر نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص تحت إشراف ومتابعة الجهاز الطبي.

