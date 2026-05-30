الرياضة رياضة عالمية

ليفربول يقيل مدربه سلوت… وإيراولا مرشح بارز لخلافته

  ليفربول: «الشرق الأوسط»
ليفربول يقيل مدربه سلوت… وإيراولا مرشح بارز لخلافته

أقال نادي ليفربول، اليوم (السبت)، رسمياً، مدربه الهولندي آرني سلوت، فيما يُعد الإسباني أندوني إيراولا المرشح الأبرز لخلافته في قيادة الفريق.

وحسب صحيفة «التليغراف» البريطانية، فإن إيراولا، المدرب السابق لبورنموث، يتصدر قائمة المرشحين لتولي المنصب، حيث من المنتظر أن يُجري ملَّاك النادي في مجموعة «فينواي سبورتس غروب» محادثات مع ثلاثة مدربين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وترى مصادر مقربة من النادي أن إيراولا يُعد الخيار الأقوى والأكثر إقناعاً، رغم أن المجموعة المالكة ستتَّبع إجراءاتها الرسمية قبل اتخاذ القرار النهائي. كما تضم القائمة المختصرة كلاً من سيباستيان هونيس، مدرب شتوتغارت البالغ من العمر 44 عاماً، وبيير ساج، مدرب لانس الفرنسي البالغ من العمر 47 عاماً.

وكان سلوت قد تولى تدريب ليفربول قبل عامين خلفاً للألماني يورغن كلوب في عام 2025.

وحقق المدرب الهولندي نجاحاً كبيراً في موسمه الأول بعدما قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن موسمه الثاني جاء أقل كثيراً من التوقعات.

ورغم إنفاق ليفربول نحو 450 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف الماضي للتعاقد مع أسماء بارزة مثل ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتس وهوغو إيكيتيكي، فإن الفريق عانى في إيجاد الانسجام المطلوب، واكتفى بإنهاء الموسم في المركز الخامس بفارق 24 نقطة أقل من رصيده في الموسم السابق.

كما واجه سلوت انتقادات متزايدة بسبب أسلوب لعب الفريق، في وقت ازدادت فيه حالة الاستياء بين جماهير ملعب أنفيلد مع تقدم الموسم، مما أسهم في تعجيل قرار رحيله عن النادي.

يعتزم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الرحيل عن فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عند انتهاء عقده الشهر المقبل.

مدرب بلجيكا: هدفنا الأول تصدُّر مجموعتنا في كأس العالم

  لندن: «الشرق الأوسط»
مدرب بلجيكا: هدفنا الأول تصدُّر مجموعتنا في كأس العالم

اعتمد رودي غارسيا، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، خطاباً واقعياً قبل انطلاق «كأس العالم 2026»، مؤكداً أن الهدف الأول لمنتخب بلاده هو تجاوز دور المجموعات، بعد خيبة الخروج المبكر من «مونديال قطر 2022».

وفي تصريحات للموقع الرسمي لـ«الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، أوضح غارسيا أن الأولوية الحالية تكمن في تصدر المجموعة الـ7 لضمان مسار أكبر ملاءمة في الأدوار الإقصائية، مشيراً إلى أن بلجيكا تملك من الخبرة ما يجعلها المرشح الأبرز لاحتلال المركز الأول في مجموعة تضم مصر وإيران ونيوزيلندا.

ورغم الأفضلية النظرية للمنتخب البلجيكي، فإن المدرب الفرنسي شدد على احترام جميع المنافسين، مؤكداً أن مصر تعدّ من أبرز المنتخبات الأفريقية، كما أبدى حماسه لمواجهة منتخبي إيران ونيوزيلندا والتعرف أكثر إلى قدراتهما.

وتدخل بلجيكا البطولة بملامح مختلفة عن الجيل الذي حقق المركز الثالث في «مونديال روسيا 2018»، بعدما اعتزل عدد من نجوم ذلك الفريق، يتقدمهم إيدين هازارد ويان فيرتونخن وتوبي ألدرفيريلد ودريس ميرتنز.

في المقابل، لا يزال المنتخب البلجيكي يعتمد على مجموعة من الأسماء البارزة؛ يتقدمهم كيفن دي بروين وتيبو كورتوا وروميلو لوكاكو، إلى جانب جيل جديد من اللاعبين مثل جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد ودييغو موريرا.

وأكد غارسيا أن منتخب بلاده لم يعد يدخل البطولة ضمن دائرة المرشحين الأوائل للتتويج كما كانت الحال في السنوات الماضية، لكنه يرى في ذلك أمراً إيجابياً قد يخفف الضغوط عن اللاعبين.

وقال المدرب الفرنسي إن بلجيكا تمتلك الجودة والطموح الكافيين للذهاب بعيداً في البطولة، مشدداً على أن لاعبيه يجب ألا يخشوا أي منتخب في العالم، وأن يؤمنوا بقدرتهم على منافسة الجميع.

وختم غارسيا تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب البلجيكي سيقاتل من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، عادّاً أن هذه المجموعة من اللاعبين قادرة على صناعة إنجاز جديد رغم اختلاف الظروف مقارنة بالجيل الذهبي السابق.

«إن بي إيه»: الإصابة تبعد ويليامز عن مواجهة أوكلاهوما وسبيرز الحاسمة

  لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
«إن بي إيه»: الإصابة تبعد ويليامز عن مواجهة أوكلاهوما وسبيرز الحاسمة

سيغيب نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر، جايلن ويليامز، عن المواجهة الحاسمة الـ7 أمام سان أنتونيو سبيرز في نهائي المنطقة الغربية بـ«دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)»، وفق ما أعلن النادي الجمعة.

وأوضح التقرير الطبي أن ويليامز لن يكون قادراً على المشاركة في مباراة السبت الكبيرة، التي يتحدد على أساسها المتأهل إلى نهائي الدوري؛ وذلك بسبب شد في العضلة الخلفية اليسرى.

ويعاني جناح ثاندر البارز من مشكلة في العضلة الخلفية منذ بداية الأدوار الإقصائية.

وكان قد خرج بعد 7 دقائق فقط من المباراة الثانية أمام سبيرز، قبل أن يغيب عن المباريات الـ3 والـ4 والـ5.

وشارك ويليامز لمدة 10 دقائق فقط في الخسارة الثقيلة 118 - 91 يوم الخميس، ولم يظهر في الربع الأخير.

وأدى سقوط أوكلاهوما سيتي أمام سان أنتونيو إلى تعادل السلسلة، التي تُلعب بنظام الأفضل من 7 مباريات، 3 - 3، على أن تُقام المباراة الفاصلة النهائية في أوكلاهوما سيتي مساء السبت.

وكان ويليامز قد لعب دوراً محورياً في مشوار ثاندر الناجح نحو إحراز لقب الدوري الموسم الماضي.

وسيواجه الفائز في مباراة السبت فريق نيويورك نيكس على لقب هذا العام.

ويقدم نيكس مستويات رائعة، ويتمتع براحة كبيرة بعد أن اكتسح كلاً من كليفلاند كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، محققاً سلسلة من 11 فوزاً متتالياً في طريقه إلى النهائي.

فولر ينتقد تغيير اللاعبين المنتخبات... ويدعو لقرار نهائي عند بلوغ 18 عاماً

  ميونيخ: «الشرق الأوسط»
فولر ينتقد تغيير اللاعبين المنتخبات... ويدعو لقرار نهائي عند بلوغ 18 عاماً

قال رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، إنه ينبغي على لاعبي كرة القدم عندما يبلغون 18 عاماً أن يقرروا المنتخب الذي يريدون أن يلعبوا له على المستوى الدولي.

وصرح فولر، اليوم السبت، لمجموعة الصحف التابعة لدار «فونكه» للنشر إنه غير سعيد بالقاعدة الحالية التي تُمكّن اللاعبين من تغيير أهليتهم الرياضية في مرحلة لاحقة.

وقال: «هذا التنقل بين المنتخبات أمر سيئ للغاية، كما أنه يضر بالمنتخبات الوطنية. لا يمكن أن يكون من حق اللاعبين أن يقرروا باستمرار المنتخب الذي يريدون تمثيله. هذا ليس جيداً».

في السابق كان اللاعب يلتزم باللعب لمنتخب واحد بمجرد خوضه مباراة مع المنتخب الأول. أما الآن، فيمكنه تغيير المنتخب الذي يمثله إذا لم يشارك في أكثر من 3 مباريات دولية، خارج البطولات الكبرى قبل بلوغه سن 21 عاماً، على أن تكون قد مرت 3 سنوات على الأقل منذ آخر مباراة خاضها.

ووصف فولر هذه اللوائح بأنها معقدة للغاية، مقترحاً حلّاً أبسط بقوله: «لماذا لا تكون هناك قاعدة أسهل تلزم اللاعب باتخاذ قراره النهائي بشأن المنتخب الذي سيمثله عند بلوغه 18 عاماً بوصفه حداً أقصى؟ سيكون ذلك أفضل حل. هذا ما أؤمن به بشدة».

ويوجد عدد من اللاعبين المشاركين في كأس العالم المقبلة كان بإمكانهم تمثيل المنتخب الألماني، كما سبق لهم اللعب لمنتخبات ألمانيا في الفئات السنية، مثل جان أوزون لاعب منتخب تركيا، وإبراهيم مازا لاعب منتخب الجزائر، وراني خضيرة لاعب منتخب تونس، الذي يُعد شقيق سامي خضيرة بطل العالم مع ألمانيا عام 2014.

ولكن المنتخب الألماني لديه أيضاً جمال موسيالا، الذي لعب أولاً في المنتخبات السنية للمنتخب الإنجليزي، كما كشف جوناثان تاه أنه رفض قبل سنوات عرضاً لتمثيل منتخب كوت ديفوار. كذلك كان بإمكان ماليك تياو تمثيل فنلندا أو السنغال، بلدي والديه، بدلاً من ألمانيا.

من جانبه، أكد يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، أنه لن يحاول أبداً إقناع أي لاعب بتمثيل ألمانيا، وأن القرار يجب أن يكون نابعاً من اللاعب نفسه.

وقال: «يجب أن يكون تمثيل ألمانيا شرفاً لكل لاعب».

