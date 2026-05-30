رياضة عالمية

«دوري أبطال أوروبا»: ديكلان رايس قلب آرسنال النابض

ديكلان رايس (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
يبدو ديكلان رايس من أبرز الأسلحة التي يعول عليها آرسنال الإنجليزي في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بنهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تحوّل لاعب الوسط إلى القلب النابض للفريق اللندني بفضل أدواره المتعددة داخل الملعب وتأثيره الكبير على أداء «المدفعجية».

ويُعد رايس، البالغ من العمر 27 عاماً، من الركائز الأساسية في منظومة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا؛ حيث يجمع بين القوة الدفاعية والقدرة على بناء اللعب وتنفيذ الكرات الثابتة، فضلاً عن شخصيته القيادية التي جعلته من أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة.

وأشاد أرتيتا بالدولي الإنجليزي، مؤكداً أنه كان مقتنعاً منذ البداية بقدرته على أن يصبح أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي، مشيراً إلى أن ما يقدمه داخل الملعب وخارجه يجعله نموذجاً يحتذى به بالنسبة للاعبين الشباب.

وإلى جانب موهبته الفنية، كسب رايس احترام الجماهير وزملائه بفضل شخصيته المتواضعة وروحه القتالية، فيما تعكس أرقامه حجم دوره المحوري، بعدما خاض 54 مباراة مع آرسنال هذا الموسم، منها 48 مباراة أساسياً، ليكون أكثر لاعبي الفريق مشاركة باستثناء حراس المرمى.

ولم تكن مسيرة رايس خالية من التحديات، إذ اضطر إلى تجاوز خيبة استغناء تشيلسي عنه عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، قبل أن يُعيد بناء نفسه في صفوف وست هام يونايتد؛ حيث تطور بشكل لافت، وانتقل من مركز قلب الدفاع إلى لاعب وسط، ليصبح لاحقاً أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي.

وخاض رايس 245 مباراة بقميص وست هام، كما مثّل منتخب آيرلندا قبل أن يقرر تمثيل منتخب إنجلترا، قبل أن يقود فريقه اللندني إلى التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وهو الإنجاز الذي رفع من قيمته السوقية بشكل كبير.

وفي صيف عام 2023، أتم آرسنال التعاقد معه في أغلى صفقة بتاريخ النادي، مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، في خطوة عكست طموحات النادي بالعودة إلى المنافسة على أكبر الألقاب المحلية والقارية.

ويرى مدربه السابق في وست هام، الاسكوتلندي ديفيد مويس، أن رايس يعد من أفضل لاعبي الوسط الدفاعيين في إنجلترا، مؤكداً أن إمكاناته كانت تستحق أكثر من قيمة الصفقة التي انتقل بها إلى آرسنال.

ومنذ وصوله إلى ملعب «الإمارات»، واصل اللاعب الإنجليزي تطوره على مختلف المستويات، حتى بات البعض يرشحه لحمل شارة قيادة الفريق مستقبلاً، بفضل شخصيته القيادية وحضوره المؤثر داخل غرفة الملابس.

ويتميز رايس بقدرته على كسر خطوط المنافسين عبر التمريرات والانطلاقات المتواصلة، وهي الصفات التي أكسبته لقب «الحصان» بين زملائه، كما أصبح من أبرز منفذي الركلات الثابتة والركنيات في الفريق.

وبرزت قدراته الهجومية بشكل لافت خلال مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما سجّل هدفين من ركلتين حرتين مباشرتين في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، في أول مرة ينجح فيها بتسجيل أهداف مباشرة من ركلات حرة خلال مسيرته.

وأكد زميله الإسباني ميكيل ميرينو آنذاك أن رايس يمتلك واحدة من أفضل قدرات التسديد التي شاهدها طوال مسيرته الكروية.

ومع اقتراب نهائي دوري أبطال أوروبا، تتجه الأنظار مجدداً نحو لاعب الوسط الإنجليزي الذي سيكون مطالباً بقيادة آرسنال نحو تحقيق حلمه التاريخي بحصد اللقب القاري الأول في تاريخه، في مواجهة ينتظر أن يكون فيها أحد أبرز مفاتيح اللعب لدى الفريق اللندني.

تيمبر احتياطياً… وهافرتز يقود هجوم آرسنال في النهائي الأوروبي

رياضة عالمية

تيمبر احتياطياً… وهافرتز يقود هجوم آرسنال في النهائي الأوروبي

كشف ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال الإنجليزي، عن تشكيلته الأساسية لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
رياضة عالمية (رويترز)
رياضة عالمية

كيف سيحسم آرسنال وباريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا؟

يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، آرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية السبت في بودابست

«الشرق الأوسط» (بودابست)
رياضة عالمية آرني سلوت (رويترز)
رياضة عالمية

ليفربول يقيل مدربه سلوت… وإيراولا مرشح بارز لخلافته

أقال نادي ليفربول، اليوم (السبت)، رسمياً، مدربه الهولندي آرني سلوت، فيما يُعد الإسباني أندوني إيراولا المرشح الأبرز لخلافته في قيادة الفريق.

«الشرق الأوسط» (ليفربول)
رياضة عالمية فينيسيوس خلال تحضيرات البرازيل (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

مونديال 2026: فينيسيوس لتعويض موسمه مع ريال مدريد

بعد موسم مخيّب مع ريال مدريد، يأمل فينيسيوس جونيور في تعويض إخفاقه عندما يخوض مونديال 2026 ليثبت قدرته على أن يكون قائد هجوم البرازيل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية أرتيتا (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

أرتيتا: لقب أبطال أوروبا فرصة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ أرسنال

كشف الإسباني أرتيتا مدرب أرسنال أن تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتظار دام 22 عاماً لم يخفف من طموحات اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

The Athletic (بودابست)
أونداف يقترب من تمديد عقده مع شتوتغارت حتى 2029

  • شتوتغارت: «الشرق الأوسط»
اقترب المهاجم الألماني دينيز أونداف من تمديد عقده مع شتوتغارت لعامين إضافيين، ليستمر مع النادي حتى صيف عام 2029.

وأفادت صحيفة «بيلد» وشبكة «سكاي ألمانيا» بأن اللاعب توصّل إلى اتفاق مع إدارة النادي قبل سفره المرتقب إلى الولايات المتحدة للمشاركة مع المنتخب الألماني في نهائيات «كأس العالم 2026».

ووفق التقارير، سيحصل أونداف، بموجب العقد الجديد، على زيادة كبيرة في راتبه السنوي ليصل إلى ستة ملايين يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع تتجاوز مليون يورو.

ويُعد أونداف أحد أبرز عناصر شتوتغارت منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2023، حيث أسهم في النجاحات التي حققها النادي، خلال الأعوام الأخيرة، أبرزها التتويج بكأس ألمانيا، الموسم الماضي، إضافة إلى احتلال المركز الثاني في «الدوري الألماني» عام 2024، والمركز الرابع في الموسم الماضي، ما ضَمِن للفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقدَّم المهاجم، البالغ من العمر 29 عاماً، موسماً مميزاً، بعدما أنهى موسم 2025-2026 كأفضل هدّاف ألماني في «الدوري الألماني» برصيد 19 هدفاً.

وخلال مسيرته مع شتوتغارت، سجل أونداف 46 هدفاً في 86 مباراة، ضِمن منافسات «الدوري الألماني»، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في المسابقة، خلال السنوات الأخيرة.

كما فرَضَ نفسه على تشكيلة المنتخب الألماني، حيث خاض 7 مباريات دولية سجل خلالها 4 أهداف، من بينها هدف الفوز في المباراة الودية التي تغلّب فيها المنتخب الألماني على غانا بنتيجة 2-1 في مارس (آذار) الماضي.

وكان أونداف قد أكد، في تصريحات سابقة، رغبته في حسم مستقبله التعاقدي قبل انطلاق «كأس العالم»، وهو ما يبدو أنه تحقَّق قبل أيام قليلة من بداية مشوار المنتخب الألماني في البطولة.

«رولان غاروس»: سفايدا يواصل مفاجآته… ويضرب موعداً مع كوبولي في الدور الرابع

  • باريس: «الشرق الأوسط»
واصل الأميركي زاكاري سفايدا كتابة قصته الاستثنائية في «بطولة فرنسا المفتوحة للتنس - رولان غاروس»، بعدما تأهل إلى الدور الرابع لأول مرة في مسيرته ببطولات «غراند سلام»، بفوزه المثير على الأرجنتيني فرنسيسكو سيروندولو في 5 مجموعات.

وتمكن سفايدا؛ المصنف الـ85 عالمياً، من تجاوز المصنف الـ25 في البطولة بنتيجة 6 - 3 و6 - 4 و3 - 6 و4 - 6 و6 - 3، في مباراة استمرت 3 ساعات و3 دقائق على الملعب رقم «14».

ويعدّ هذا الإنجاز لافتاً للاعب الأميركي البالغ من العمر 23 عاماً، الذي وصل إلى باريس وهو يملك فوزاً واحداً فقط على الملاعب الرملية، قبل أن ينجح في تحقيق أفضل نتيجة له على الإطلاق بإحدى البطولات الكبرى.

وبعد نقطة الحسم، أشار سفايدا إلى السماء احتفالاً بالفوز، في لفتة مؤثرة إلى والده توم الذي توفي في أكتوبر (تشرين الماضي) الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان.

وضمن اللاعب الأميركي بفضل هذا الإنجاز تحقيق أفضل تصنيف في مسيرته الاحترافية، حيث يتقدم حالياً 26 مركزاً في التصنيف المباشر لـ«رابطة اللاعبين المحترفين» ليحتل المركز الـ59 عالمياً.

وفي الدور المقبل، سيواجه سفايدا الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنف الـ10 في البطولة، الذي تأهل بدوره بعد فوزه السهل على مواطنه الأميركي ليرنر تيان بـ3 مجموعات دون رد بنتيجة 6 - 2 و6 - 2 و6 - 3.

وأنهى كوبولي بهذا الفوز سلسلة من 6 انتصارات متتالية لتيان، ليبلغ الدور الرابع في إحدى بطولات «غراند سلام» لثاني مرة في مسيرته، بعدما سبق له الوصول إلى ربع نهائي بطولة «ويمبلدون» عام 2025.

ويعدّ الإيطالي، البالغ من العمر 24 عاماً والمصنف الـ14 عالمياً، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، خصوصاً بعد خروج عدد من الأسماء الكبيرة من البطولة؛ إذ أصبح رابع أعلى اللاعبين تصنيفاً بين المتأهلين المتبقين، خلف الألماني ألكسندر زفيريف، والكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، والروسي آندريه روبليف.

وقال كوبولي عقب تأهله: «أريد التركيز على كل مباراة على حدة... هذه هي الطريقة التي أفكر بها طيلة الأسبوع».

وأضاف: «أعلم أن هناك فرصة لتتويج بطل جديد في إحدى بطولات (غراند سلام)؛ لكنني لا أريد التفكير في ذلك الآن. تنتظرني مباراة صعبة أخرى ويجب أن أركز عليها بالكامل».

اعتقال رحيم ستيرلينغ للاشتباه في القيادة تحت تأثير المخدرات

  • لندن: «الشرق الأوسط»
كشفت تقارير بريطانية أن رحيم ستيرلينغ، الدولي الإنجليزي السابق، يمر بفترة صعبة على الصعيدين الشخصي والنفسي، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن اعتقاله؛ للاشتباه في قيادته مَركبة تحت تأثير المخدرات.

ونقلت مصادر مقرَّبة من اللاعب أن ستيرلينغ يشعر بأنه «مهمَّش» و«غير مقدَّر»، مشيرة إلى أنه عانى، خلال العامين الماضيين، ضغوطاً نفسية كبيرة، في ظل الظروف الصعبة التي مر بها على المستوى المهني.

يأتي ذلك بعدما ألقت شرطة هامبشاير القبض على اللاعب، البالغ من العمر 31 عاماً، صباح الخميس، أثناء قيادته سيارة لامبورغيني على الطريق السريع «إم 3»، جنوب إنجلترا.

وأوضحت الشرطة، في بيان رسمي، أنها تلقت بلاغاً، قبل الساعة التاسعة صباحاً بقليل، بشأن حادث اصطدام سيارة لامبورغيني بالحواجز الجانبية للطريق، بالقرب من منطقة مينلي.

وأكد البيان أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات، كما لم تكن هناك أي مركبات أخرى متورطة فيه.

وأضافت الشرطة أن السائق، وهو رجل يبلغ من العمر 31 عاماً من مقاطعة بيركشاير، جرى توقيفه للاشتباه في قيادته تحت تأثير المخدرات، والقيادة المتهورة، وحيازة مادة مصنَّفة ضِمن الفئة «ج»، إضافة إلى الامتناع عن تقديم عيّنة للفحص.

وأشارت السلطات إلى أن اللاعب أُفرج عنه لاحقاً بكفالة، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن جميع ملابسات الحادث.

كان ستيرلينغ قد أنهى الموسم المنصرم مع نادي فينورد الهولندي، بعدما سبق له اللعب مع أندية كبرى أبرزها ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي، إضافة إلى مسيرة دولية طويلة مع المنتخب الإنجليزي.

