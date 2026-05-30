«دوري أبطال أوروبا»: ديكلان رايس قلب آرسنال النابض

يبدو ديكلان رايس من أبرز الأسلحة التي يعول عليها آرسنال الإنجليزي في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بنهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تحوّل لاعب الوسط إلى القلب النابض للفريق اللندني بفضل أدواره المتعددة داخل الملعب وتأثيره الكبير على أداء «المدفعجية».

ويُعد رايس، البالغ من العمر 27 عاماً، من الركائز الأساسية في منظومة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا؛ حيث يجمع بين القوة الدفاعية والقدرة على بناء اللعب وتنفيذ الكرات الثابتة، فضلاً عن شخصيته القيادية التي جعلته من أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة.

وأشاد أرتيتا بالدولي الإنجليزي، مؤكداً أنه كان مقتنعاً منذ البداية بقدرته على أن يصبح أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي، مشيراً إلى أن ما يقدمه داخل الملعب وخارجه يجعله نموذجاً يحتذى به بالنسبة للاعبين الشباب.

وإلى جانب موهبته الفنية، كسب رايس احترام الجماهير وزملائه بفضل شخصيته المتواضعة وروحه القتالية، فيما تعكس أرقامه حجم دوره المحوري، بعدما خاض 54 مباراة مع آرسنال هذا الموسم، منها 48 مباراة أساسياً، ليكون أكثر لاعبي الفريق مشاركة باستثناء حراس المرمى.

ولم تكن مسيرة رايس خالية من التحديات، إذ اضطر إلى تجاوز خيبة استغناء تشيلسي عنه عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، قبل أن يُعيد بناء نفسه في صفوف وست هام يونايتد؛ حيث تطور بشكل لافت، وانتقل من مركز قلب الدفاع إلى لاعب وسط، ليصبح لاحقاً أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي.

وخاض رايس 245 مباراة بقميص وست هام، كما مثّل منتخب آيرلندا قبل أن يقرر تمثيل منتخب إنجلترا، قبل أن يقود فريقه اللندني إلى التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وهو الإنجاز الذي رفع من قيمته السوقية بشكل كبير.

وفي صيف عام 2023، أتم آرسنال التعاقد معه في أغلى صفقة بتاريخ النادي، مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، في خطوة عكست طموحات النادي بالعودة إلى المنافسة على أكبر الألقاب المحلية والقارية.

ويرى مدربه السابق في وست هام، الاسكوتلندي ديفيد مويس، أن رايس يعد من أفضل لاعبي الوسط الدفاعيين في إنجلترا، مؤكداً أن إمكاناته كانت تستحق أكثر من قيمة الصفقة التي انتقل بها إلى آرسنال.

ومنذ وصوله إلى ملعب «الإمارات»، واصل اللاعب الإنجليزي تطوره على مختلف المستويات، حتى بات البعض يرشحه لحمل شارة قيادة الفريق مستقبلاً، بفضل شخصيته القيادية وحضوره المؤثر داخل غرفة الملابس.

ويتميز رايس بقدرته على كسر خطوط المنافسين عبر التمريرات والانطلاقات المتواصلة، وهي الصفات التي أكسبته لقب «الحصان» بين زملائه، كما أصبح من أبرز منفذي الركلات الثابتة والركنيات في الفريق.

وبرزت قدراته الهجومية بشكل لافت خلال مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما سجّل هدفين من ركلتين حرتين مباشرتين في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، في أول مرة ينجح فيها بتسجيل أهداف مباشرة من ركلات حرة خلال مسيرته.

وأكد زميله الإسباني ميكيل ميرينو آنذاك أن رايس يمتلك واحدة من أفضل قدرات التسديد التي شاهدها طوال مسيرته الكروية.

ومع اقتراب نهائي دوري أبطال أوروبا، تتجه الأنظار مجدداً نحو لاعب الوسط الإنجليزي الذي سيكون مطالباً بقيادة آرسنال نحو تحقيق حلمه التاريخي بحصد اللقب القاري الأول في تاريخه، في مواجهة ينتظر أن يكون فيها أحد أبرز مفاتيح اللعب لدى الفريق اللندني.