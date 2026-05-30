مدرب الجزائر يدرس خيارات تعويض بوداوي في حال فشله في الاختبار الطبي

يترقب الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، نتائج الفحوص الطبية التي سيخضع لها لاعب الوسط هشام بوداوي قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن قائمة «محاربي الصحراء» المشاركة في كأس العالم 2026.

ويأتي هذا التحرك بعد الإصابة التي تعرّض لها بوداوي خلال مباراة نيس أمام سانت إتيان في ذهاب ملحق البقاء والصعود بالدوري الفرنسي؛ حيث اضطر إلى مغادرة الملعب مبكراً في الدقيقة الـ11، قبل أن يغيب عن مباراة الإياب التي فاز بها فريقه بنتيجة 4-1.

ويسعى بيتكوفيتش إلى التأكد من الجاهزية البدنية الكاملة للاعب قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن ضمه إلى القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً، والتي سيكشف عنها خلال مؤتمر صحافي مرتقب الأحد.

وتُشير المعطيات إلى أن الجهاز الفني لا يرغب في المجازفة بأي لاعب يعاني مشكلات عضلية أو بدنية قد تؤثر على مستواه خلال البطولة، وهو النهج نفسه الذي اعتمده المدرب مع إسماعيل بن ناصر، بعدما فضّل استبعاده من الحسابات بسبب المخاوف من تجدد إصابته.

ووفق مصادر مطلعة، وضع بيتكوفيتش عدة خيارات لتعويض بوداوي في حال تأكد غيابه، يتقدمها آدم زرقان لاعب سان جيلواز البلجيكي، فيما تضم القائمة أيضاً حيماد عبدلي لاعب مارسيليا الفرنسي، إلى جانب عديل أوشيش لاعب شالكه الألماني.

ويُعد بوداوي من العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الجزائري خلال الفترة الأخيرة؛ حيث شارك أساسياً في جميع المباريات الأربع خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في المغرب.

وفي الوقت نفسه، يواصل المنتخب الجزائري تحضيراته في المركز الفني الوطني بسيدي موسى بالعاصمة الجزائرية؛ حيث يخوض اللاعبون حصتين تدريبيتين يومياً استعداداً للمواجهة الودية المرتقبة أمام هولندا الأربعاء المقبل في مدينة روتردام.

ويستهل المنتخب الجزائري مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام الأرجنتين حاملة اللقب يوم 17 يونيو (حزيران) في كانساس سيتي، قبل أن يواجه الأردن في 23 يونيو بمدينة سان فرانسيسكو، ثم يختتم منافسات دور المجموعات بملاقاة النمسا بعد 5 أيام.