فولر ينتقد تغيير اللاعبين المنتخبات... ويدعو لقرار نهائي عند بلوغ 18 عاماً

قال رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، إنه ينبغي على لاعبي كرة القدم عندما يبلغون 18 عاماً أن يقرروا المنتخب الذي يريدون أن يلعبوا له على المستوى الدولي.

وصرح فولر، اليوم السبت، لمجموعة الصحف التابعة لدار «فونكه» للنشر إنه غير سعيد بالقاعدة الحالية التي تُمكّن اللاعبين من تغيير أهليتهم الرياضية في مرحلة لاحقة.

وقال: «هذا التنقل بين المنتخبات أمر سيئ للغاية، كما أنه يضر بالمنتخبات الوطنية. لا يمكن أن يكون من حق اللاعبين أن يقرروا باستمرار المنتخب الذي يريدون تمثيله. هذا ليس جيداً».

في السابق كان اللاعب يلتزم باللعب لمنتخب واحد بمجرد خوضه مباراة مع المنتخب الأول. أما الآن، فيمكنه تغيير المنتخب الذي يمثله إذا لم يشارك في أكثر من 3 مباريات دولية، خارج البطولات الكبرى قبل بلوغه سن 21 عاماً، على أن تكون قد مرت 3 سنوات على الأقل منذ آخر مباراة خاضها.

ووصف فولر هذه اللوائح بأنها معقدة للغاية، مقترحاً حلّاً أبسط بقوله: «لماذا لا تكون هناك قاعدة أسهل تلزم اللاعب باتخاذ قراره النهائي بشأن المنتخب الذي سيمثله عند بلوغه 18 عاماً بوصفه حداً أقصى؟ سيكون ذلك أفضل حل. هذا ما أؤمن به بشدة».

ويوجد عدد من اللاعبين المشاركين في كأس العالم المقبلة كان بإمكانهم تمثيل المنتخب الألماني، كما سبق لهم اللعب لمنتخبات ألمانيا في الفئات السنية، مثل جان أوزون لاعب منتخب تركيا، وإبراهيم مازا لاعب منتخب الجزائر، وراني خضيرة لاعب منتخب تونس، الذي يُعد شقيق سامي خضيرة بطل العالم مع ألمانيا عام 2014.

ولكن المنتخب الألماني لديه أيضاً جمال موسيالا، الذي لعب أولاً في المنتخبات السنية للمنتخب الإنجليزي، كما كشف جوناثان تاه أنه رفض قبل سنوات عرضاً لتمثيل منتخب كوت ديفوار. كذلك كان بإمكان ماليك تياو تمثيل فنلندا أو السنغال، بلدي والديه، بدلاً من ألمانيا.

من جانبه، أكد يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، أنه لن يحاول أبداً إقناع أي لاعب بتمثيل ألمانيا، وأن القرار يجب أن يكون نابعاً من اللاعب نفسه.

وقال: «يجب أن يكون تمثيل ألمانيا شرفاً لكل لاعب».