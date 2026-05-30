مونديال 2026: ألفونسو ديفيس في تشكيلة كندا رغم الإصابة

تصدَّر ألفونسو ديفيس وجوناثان ديفيد تشكيلة كندا لكأس العالم لكرة القدم (الاتحاد الكندي)
  تورونتو كندا: «الشرق الأوسط»
تصدر ألفونسو ديفيس وجوناثان ديفيد تشكيلة كندا لكأس العالم لكرة القدم، بعدما كشف المدرب الأميركي جيسي مارش، الجمعة، عن قائمة الدولة المشاركة في تنظيم البطولة والمؤلفة من 26 لاعباً.

واعتُبر ديفيس، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، لائقاً بما يكفي للانضمام إلى القائمة رغم معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يقود ديفيد، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خط الهجوم لمنتخب لم يسبق له الفوز بأي مباراة في كأس العالم، ولكنه حقق قفزة كبيرة في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) خلال السنوات الأخيرة.

وضمت القائمة أيضاً أسماء بارزة، من بينها صانع ألعاب بورتو البرتغالي ستيفن أوستاكيو، ولاعب الوسط إسماعيل كونيه من ساسوولو الإيطالي، وثنائي فياريال الإسباني تايجون بيوكانان وتاني أولوواسيي، إضافة إلى مهاجم ساوثهامبتون الإنجليزي كايل لارين.

كما تم استدعاء لاعبين تحوم الشكوك حول جاهزيتهم بسبب الإصابات، هم: مدافع نيس الفرنسي مويس بومبيتو، ولاعب وسط نوريتش الإنجليزي علي أحمد، وجناح لوس أنجليس إف سي الأميركي جاكوب شافلبورغ، والمهاجم بروميس ديفيد لاعب أونيون سان جيلواز البلجيكي.

وقال مارش: «لدينا فعلاً أفضل مجموعة من 26 لاعباً جمعتهم هذه البلاد في أي وقت مضى».

وأضاف: «هل هم جميعاً الآن في حالة مائة في المائة؟ لا، ولكنهم قريبون»، معبّراً عن ضيقه من الأسئلة المتكررة من وسائل الإعلام بشأن إصابات اللاعبين.

وكُشف عن اسم كل لاعب في التشكيلة، وعُرض على لافتات نُشرت على برج «سي إن» الشهير في تورونتو.

وبصفتها إحدى الدول الثلاث المضيفة إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، ستخوض كندا مباريات دور المجموعات الثلاث على أرضها.

وتستهل كندا مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة البوسنة والهرسك في تورونتو في 12 يونيو (حزيران)، قبل الانتقال إلى فانكوفر لملاقاة قطر وسويسرا.

وفي مشاركتيها السابقتين في كأس العالم، نهائيات 1986 في المكسيك وبطولة 2022 في قطر، تملك كندا سجلاً من 6 هزائم في 6 مباريات.

لكن الكنديين فاجأوا كثيرين ببلوغهم نصف نهائي «كوبا أميركا» عام 2024؛ حيث خسروا بصعوبة بركلات الترجيح أمام الأوروغواي، في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويُعد ديفيس أبرز مصدر للقلق على صعيد الإصابات؛ إذ يخوض سباقاً مع الوقت ليكون جاهزاً للمباراة الأولى. وقد تعرَّض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء ذلك بعد سلسلة من الإصابات العضلية عقب عودته من غياب دام ثمانية أشهر بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مارش: «كانت لدينا فكرة واضحة منذ فترة عن مجموعتنا الأساسية. العامل المجهول الحقيقي في كل هذه القرارات كان تحديد أي اللاعبين سيكونون أصحاء، ومن يمكننا توقع أن يكون قريباً جداً من نسبة مائة في المائة، وفي أفضل مستوياتهم على الإطلاق».

وأضاف: «لحسن الحظ نحن على المسار الصحيح مع عدد كبير من اللاعبين. هل سيكون الجميع بنسبة مائة في المائة في مباراة البوسنة؟ لا، لن يكون الأمر كذلك. ولكن ستكون لدينا نواة قوية جداً ستكون جاهزة لتلك المباراة، ونحن نعتقد أننا سنزداد قوة مع تقدم البطولة».

وسيُعوَّل كثيراً على ديفيد أغلى لاعب كرة قدم كندي في التاريخ، بعدما دفع ليل 30 مليون يورو (34.8 مليون دولار) لضمه عام 2020.

وبعد أن صعد إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الفرنسي، انتقل «الرجل الجليدي» إلى عملاق الدوري الإيطالي يوفنتوس في صفقة انتقال حر الصيف الماضي؛ حيث كانت مشاركاته أكثر محدودية.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى: داين سانت كلير (إنتر ميامي/ الولايات المتحدة)، ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي/ الولايات المتحدة)، أوين غودمان (كريستال بالاس/ إنجلترا).

وفي الدفاع: أليستير جونستون (سلتيك/ اسكوتلندا)، ديريك كورنيليوس (مرسيليا/ فرنسا)، ريتشي لاريا (تورونتو إف سي/ كندا)، نيكو سيغور (هايدوك سبليت/ كرواتيا)، جويل واترمان (شيكاغو فاير/ الولايات المتحدة)، لوك دو فوغرول (فولهام/ إنجلترا)، مويس بومبيتو (نيس/ فرنسا)، ألفونسو ديفيس (بايرن ميونيخ/ ألمانيا)، ألفي جونز (ميدلسبره/ إنجلترا).

وفي الوسط: ستيفن أوستاكيو (بورتو/ البرتغال)، إسماعيل كونيه (ساسوولو/ إيطاليا)، تايجون بيوكانان (فياريال/ إسبانيا)، ماتيو شوانيير (لوس أنجليس إف سي/ الولايات المتحدة)، علي أحمد (نوريتش سيتي/ إنجلترا)، نايثن صليبا (أندرلخت/ بلجيكا)، ليام ميلار (هال سيتي/ إنجلترا)، مارسيلو فلوريس (تيغريس أونال/ المكسيك)، جاكوب شافلبورغ (تورونتو إف سي/ كندا)، جوناثان أوسوريو (تورونتو إف سي/ كندا)

وفي الهجوم: جوناثان ديفيد (يوفنتوس/ إيطاليا)، كايل لارين (ساوثهامبتون/ إنجلترا)، تاني أولوواسيي (فياريال/ إسبانيا)، بروميس ديفيد (أونيون سان جيلواز/ بلجيكا).

كأس العالم فيفا رياضة كرة القدم كندا

مدرب بلجيكا: هدفنا الأول تصدُّر مجموعتنا في كأس العالم

رياضة عالمية

مدرب بلجيكا: هدفنا الأول تصدُّر مجموعتنا في كأس العالم

اعتمد رودي غارسيا، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، خطاباً واقعياً قبل انطلاق «كأس العالم 2026»، مؤكداً أن الهدف الأول لمنتخب بلاده هو تجاوز دور المجموعات...

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية رودي فولر خلال تدريبات ألمانيا (رويترز)
رياضة عالمية

فولر ينتقد تغيير اللاعبين المنتخبات... ويدعو لقرار نهائي عند بلوغ 18 عاماً

قال رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، إنه ينبغي على لاعبي كرة القدم عندما يبلغون 18 عاماً أن يقرروا المنتخب الذي يريدون أن يلعبوا له.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عالمية فينيسيوس خلال تحضيرات البرازيل (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

مونديال 2026: فينيسيوس لتعويض موسمه مع ريال مدريد

بعد موسم مخيّب مع ريال مدريد، يأمل فينيسيوس جونيور في تعويض إخفاقه عندما يخوض مونديال 2026 ليثبت قدرته على أن يكون قائد هجوم البرازيل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية أمتع الثنائي الموهوب موسيالا وفيرتر الجماهير الألمانية خلال كأس أوروبا 2024 على أرضهم (د.ب.أ)
رياضة عالمية

مونديال 2026: موسيالا وفيرتز ثنائي ألماني يبحث عن استعادة المستوى

أمتع الثنائي الموهوب، جمال موسيالا وفلوريان فيرتز، الجماهير الألمانية، خلال كأس أوروبا 2024 على أرضهم، ويصلان إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (ميونخ)
رياضة عالمية السفر إلى الولايات المتحدة قبل كأس العالم ينذر بصعوبات في الإجراءات (رويترز)
رياضة عالمية

مونديال 2026: مطار لوس أنجليس يربك المسافرين

بعد رحلة شاقة استغرقت 18 ساعة، خرج تي جيه جيمس المنهك لتوه من مطار لوس أنجليس الدولي.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
الرياضة رياضة عالمية

ليفربول يقيل مدربه سلوت… وإيراولا مرشح بارز لخلافته

  ليفربول: «الشرق الأوسط»
أقال نادي ليفربول، اليوم (السبت)، رسمياً، مدربه الهولندي آرني سلوت، فيما يُعد الإسباني أندوني إيراولا المرشح الأبرز لخلافته في قيادة الفريق.

وحسب صحيفة «التليغراف» البريطانية، فإن إيراولا، المدرب السابق لبورنموث، يتصدر قائمة المرشحين لتولي المنصب، حيث من المنتظر أن يُجري ملَّاك النادي في مجموعة «فينواي سبورتس غروب» محادثات مع ثلاثة مدربين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وترى مصادر مقربة من النادي أن إيراولا يُعد الخيار الأقوى والأكثر إقناعاً، رغم أن المجموعة المالكة ستتَّبع إجراءاتها الرسمية قبل اتخاذ القرار النهائي. كما تضم القائمة المختصرة كلاً من سيباستيان هونيس، مدرب شتوتغارت البالغ من العمر 44 عاماً، وبيير ساج، مدرب لانس الفرنسي البالغ من العمر 47 عاماً.

وكان سلوت قد تولى تدريب ليفربول قبل عامين خلفاً للألماني يورغن كلوب في عام 2025.

وحقق المدرب الهولندي نجاحاً كبيراً في موسمه الأول بعدما قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن موسمه الثاني جاء أقل كثيراً من التوقعات.

ورغم إنفاق ليفربول نحو 450 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف الماضي للتعاقد مع أسماء بارزة مثل ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتس وهوغو إيكيتيكي، فإن الفريق عانى في إيجاد الانسجام المطلوب، واكتفى بإنهاء الموسم في المركز الخامس بفارق 24 نقطة أقل من رصيده في الموسم السابق.

كما واجه سلوت انتقادات متزايدة بسبب أسلوب لعب الفريق، في وقت ازدادت فيه حالة الاستياء بين جماهير ملعب أنفيلد مع تقدم الموسم، مما أسهم في تعجيل قرار رحيله عن النادي.

ليفربول الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا كرة القدم الرياضة بريطانيا
مدرب بلجيكا: هدفنا الأول تصدُّر مجموعتنا في كأس العالم

  لندن: «الشرق الأوسط»
اعتمد رودي غارسيا، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، خطاباً واقعياً قبل انطلاق «كأس العالم 2026»، مؤكداً أن الهدف الأول لمنتخب بلاده هو تجاوز دور المجموعات، بعد خيبة الخروج المبكر من «مونديال قطر 2022».

وفي تصريحات للموقع الرسمي لـ«الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، أوضح غارسيا أن الأولوية الحالية تكمن في تصدر المجموعة الـ7 لضمان مسار أكبر ملاءمة في الأدوار الإقصائية، مشيراً إلى أن بلجيكا تملك من الخبرة ما يجعلها المرشح الأبرز لاحتلال المركز الأول في مجموعة تضم مصر وإيران ونيوزيلندا.

ورغم الأفضلية النظرية للمنتخب البلجيكي، فإن المدرب الفرنسي شدد على احترام جميع المنافسين، مؤكداً أن مصر تعدّ من أبرز المنتخبات الأفريقية، كما أبدى حماسه لمواجهة منتخبي إيران ونيوزيلندا والتعرف أكثر إلى قدراتهما.

وتدخل بلجيكا البطولة بملامح مختلفة عن الجيل الذي حقق المركز الثالث في «مونديال روسيا 2018»، بعدما اعتزل عدد من نجوم ذلك الفريق، يتقدمهم إيدين هازارد ويان فيرتونخن وتوبي ألدرفيريلد ودريس ميرتنز.

في المقابل، لا يزال المنتخب البلجيكي يعتمد على مجموعة من الأسماء البارزة؛ يتقدمهم كيفن دي بروين وتيبو كورتوا وروميلو لوكاكو، إلى جانب جيل جديد من اللاعبين مثل جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد ودييغو موريرا.

وأكد غارسيا أن منتخب بلاده لم يعد يدخل البطولة ضمن دائرة المرشحين الأوائل للتتويج كما كانت الحال في السنوات الماضية، لكنه يرى في ذلك أمراً إيجابياً قد يخفف الضغوط عن اللاعبين.

وقال المدرب الفرنسي إن بلجيكا تمتلك الجودة والطموح الكافيين للذهاب بعيداً في البطولة، مشدداً على أن لاعبيه يجب ألا يخشوا أي منتخب في العالم، وأن يؤمنوا بقدرتهم على منافسة الجميع.

وختم غارسيا تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب البلجيكي سيقاتل من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، عادّاً أن هذه المجموعة من اللاعبين قادرة على صناعة إنجاز جديد رغم اختلاف الظروف مقارنة بالجيل الذهبي السابق.

كأس العالم بلجيكا
«إن بي إيه»: الإصابة تبعد ويليامز عن مواجهة أوكلاهوما وسبيرز الحاسمة

  لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
سيغيب نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر، جايلن ويليامز، عن المواجهة الحاسمة الـ7 أمام سان أنتونيو سبيرز في نهائي المنطقة الغربية بـ«دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)»، وفق ما أعلن النادي الجمعة.

وأوضح التقرير الطبي أن ويليامز لن يكون قادراً على المشاركة في مباراة السبت الكبيرة، التي يتحدد على أساسها المتأهل إلى نهائي الدوري؛ وذلك بسبب شد في العضلة الخلفية اليسرى.

ويعاني جناح ثاندر البارز من مشكلة في العضلة الخلفية منذ بداية الأدوار الإقصائية.

وكان قد خرج بعد 7 دقائق فقط من المباراة الثانية أمام سبيرز، قبل أن يغيب عن المباريات الـ3 والـ4 والـ5.

وشارك ويليامز لمدة 10 دقائق فقط في الخسارة الثقيلة 118 - 91 يوم الخميس، ولم يظهر في الربع الأخير.

وأدى سقوط أوكلاهوما سيتي أمام سان أنتونيو إلى تعادل السلسلة، التي تُلعب بنظام الأفضل من 7 مباريات، 3 - 3، على أن تُقام المباراة الفاصلة النهائية في أوكلاهوما سيتي مساء السبت.

وكان ويليامز قد لعب دوراً محورياً في مشوار ثاندر الناجح نحو إحراز لقب الدوري الموسم الماضي.

وسيواجه الفائز في مباراة السبت فريق نيويورك نيكس على لقب هذا العام.

ويقدم نيكس مستويات رائعة، ويتمتع براحة كبيرة بعد أن اكتسح كلاً من كليفلاند كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، محققاً سلسلة من 11 فوزاً متتالياً في طريقه إلى النهائي.

دوري السلة الأميركي رياضة أميركا