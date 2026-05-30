مونديال 2026: ألفونسو ديفيس في تشكيلة كندا رغم الإصابة

تصدر ألفونسو ديفيس وجوناثان ديفيد تشكيلة كندا لكأس العالم لكرة القدم، بعدما كشف المدرب الأميركي جيسي مارش، الجمعة، عن قائمة الدولة المشاركة في تنظيم البطولة والمؤلفة من 26 لاعباً.

واعتُبر ديفيس، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، لائقاً بما يكفي للانضمام إلى القائمة رغم معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يقود ديفيد، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خط الهجوم لمنتخب لم يسبق له الفوز بأي مباراة في كأس العالم، ولكنه حقق قفزة كبيرة في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) خلال السنوات الأخيرة.

وضمت القائمة أيضاً أسماء بارزة، من بينها صانع ألعاب بورتو البرتغالي ستيفن أوستاكيو، ولاعب الوسط إسماعيل كونيه من ساسوولو الإيطالي، وثنائي فياريال الإسباني تايجون بيوكانان وتاني أولوواسيي، إضافة إلى مهاجم ساوثهامبتون الإنجليزي كايل لارين.

كما تم استدعاء لاعبين تحوم الشكوك حول جاهزيتهم بسبب الإصابات، هم: مدافع نيس الفرنسي مويس بومبيتو، ولاعب وسط نوريتش الإنجليزي علي أحمد، وجناح لوس أنجليس إف سي الأميركي جاكوب شافلبورغ، والمهاجم بروميس ديفيد لاعب أونيون سان جيلواز البلجيكي.

وقال مارش: «لدينا فعلاً أفضل مجموعة من 26 لاعباً جمعتهم هذه البلاد في أي وقت مضى».

وأضاف: «هل هم جميعاً الآن في حالة مائة في المائة؟ لا، ولكنهم قريبون»، معبّراً عن ضيقه من الأسئلة المتكررة من وسائل الإعلام بشأن إصابات اللاعبين.

وكُشف عن اسم كل لاعب في التشكيلة، وعُرض على لافتات نُشرت على برج «سي إن» الشهير في تورونتو.

وبصفتها إحدى الدول الثلاث المضيفة إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، ستخوض كندا مباريات دور المجموعات الثلاث على أرضها.

وتستهل كندا مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة البوسنة والهرسك في تورونتو في 12 يونيو (حزيران)، قبل الانتقال إلى فانكوفر لملاقاة قطر وسويسرا.

وفي مشاركتيها السابقتين في كأس العالم، نهائيات 1986 في المكسيك وبطولة 2022 في قطر، تملك كندا سجلاً من 6 هزائم في 6 مباريات.

لكن الكنديين فاجأوا كثيرين ببلوغهم نصف نهائي «كوبا أميركا» عام 2024؛ حيث خسروا بصعوبة بركلات الترجيح أمام الأوروغواي، في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويُعد ديفيس أبرز مصدر للقلق على صعيد الإصابات؛ إذ يخوض سباقاً مع الوقت ليكون جاهزاً للمباراة الأولى. وقد تعرَّض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء ذلك بعد سلسلة من الإصابات العضلية عقب عودته من غياب دام ثمانية أشهر بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مارش: «كانت لدينا فكرة واضحة منذ فترة عن مجموعتنا الأساسية. العامل المجهول الحقيقي في كل هذه القرارات كان تحديد أي اللاعبين سيكونون أصحاء، ومن يمكننا توقع أن يكون قريباً جداً من نسبة مائة في المائة، وفي أفضل مستوياتهم على الإطلاق».

وأضاف: «لحسن الحظ نحن على المسار الصحيح مع عدد كبير من اللاعبين. هل سيكون الجميع بنسبة مائة في المائة في مباراة البوسنة؟ لا، لن يكون الأمر كذلك. ولكن ستكون لدينا نواة قوية جداً ستكون جاهزة لتلك المباراة، ونحن نعتقد أننا سنزداد قوة مع تقدم البطولة».

وسيُعوَّل كثيراً على ديفيد أغلى لاعب كرة قدم كندي في التاريخ، بعدما دفع ليل 30 مليون يورو (34.8 مليون دولار) لضمه عام 2020.

وبعد أن صعد إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الفرنسي، انتقل «الرجل الجليدي» إلى عملاق الدوري الإيطالي يوفنتوس في صفقة انتقال حر الصيف الماضي؛ حيث كانت مشاركاته أكثر محدودية.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى: داين سانت كلير (إنتر ميامي/ الولايات المتحدة)، ماكسيم كريبو (أورلاندو سيتي/ الولايات المتحدة)، أوين غودمان (كريستال بالاس/ إنجلترا).

وفي الدفاع: أليستير جونستون (سلتيك/ اسكوتلندا)، ديريك كورنيليوس (مرسيليا/ فرنسا)، ريتشي لاريا (تورونتو إف سي/ كندا)، نيكو سيغور (هايدوك سبليت/ كرواتيا)، جويل واترمان (شيكاغو فاير/ الولايات المتحدة)، لوك دو فوغرول (فولهام/ إنجلترا)، مويس بومبيتو (نيس/ فرنسا)، ألفونسو ديفيس (بايرن ميونيخ/ ألمانيا)، ألفي جونز (ميدلسبره/ إنجلترا).

وفي الوسط: ستيفن أوستاكيو (بورتو/ البرتغال)، إسماعيل كونيه (ساسوولو/ إيطاليا)، تايجون بيوكانان (فياريال/ إسبانيا)، ماتيو شوانيير (لوس أنجليس إف سي/ الولايات المتحدة)، علي أحمد (نوريتش سيتي/ إنجلترا)، نايثن صليبا (أندرلخت/ بلجيكا)، ليام ميلار (هال سيتي/ إنجلترا)، مارسيلو فلوريس (تيغريس أونال/ المكسيك)، جاكوب شافلبورغ (تورونتو إف سي/ كندا)، جوناثان أوسوريو (تورونتو إف سي/ كندا)

وفي الهجوم: جوناثان ديفيد (يوفنتوس/ إيطاليا)، كايل لارين (ساوثهامبتون/ إنجلترا)، تاني أولوواسيي (فياريال/ إسبانيا)، بروميس ديفيد (أونيون سان جيلواز/ بلجيكا).