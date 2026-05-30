مونديال 2026: موسيالا وفيرتز ثنائي ألماني يبحث عن استعادة المستوى

أمتع الثنائي الموهوب جمال موسيالا وفلوريان فيرتز، الجماهير الألمانية، خلال كأس أوروبا 2024 على أرضهم، ويصلان إلى الولايات المتحدة بحثاً عن استعادة مستواهما المفقود، بعد موسم معقّد على صعيد الأندية، لكن مع بعض مؤشرات الأمل.

ويملك مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان في جعبته هذا الثنائي الهجومي الذي لا غنى عنه، من أجل الأمل في الذهاب بعيداً في هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم، الأولى بمشاركة 48 منتخباً وفي ثلاث دول (كندا، الولايات المتحدة، المكسيك).

بدا موسم جمال موسيالا مع بايرن ميونيخ، وفلوريان فيرتز مع ليفربول الانجليزي، أشبه بدرب آلام لموهبتي مانشافت، لكن لأسباب مختلفة.

بالنسبة لموسيالا، بدأ الموسم بشكل مأساوي خلال ظهيرة من يوليو (تموز) 2025 في أتلانتا، في ربع نهائي كأس العالم للأندية. وبعد عودته من تمزق عضلي في الجهة الخلفية من فخذه الأيسر أبعده عن المنافسات لمدة شهرين، تعرض موسيالا لإصابة بالغة الخطورة قبيل نهاية الشوط الأول من المباراة أمام باريس سان جرمان الفرنسي، عندما سقط الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما على ساقه اليسرى.

ضحية كسر في عظم الشظية مع خلع في الكاحل، لم يعد موسيالا إلى المنافسات إلا في 19 يناير (كانون الثاني)، أي بعد نحو 200 يوم من الإصابة.

واستخدمه مدربه في بايرن، البلجيكي فنسان كومباني، بحذر، ولم يستعد موسيالا إلا في بعض الفترات مراوغاته في المساحات الضيقة وانطلاقاته بالكرة التي طالما أسعدت جماهير أليانتس أرينا في ميونيخ.

وقال كومباني في نهاية أبريل (نيسان): «السؤال الوحيد هو: متى سيعود ماجيك موسيالا. رأيناه في بعض اللحظات خلال المباريات الأخيرة، لكن عندما تعود تلك الحرية الكاملة، سنحصل عندها على نسخة متطورة من جمال».

أما فلوريان فيرتز، فقد بدأ صيف 2025 بطريقة مختلفة تماماً، بانتقال مدوّ من ليفركوزن، حيث لعب منذ 2020، إلى ليفربول، مقابل مبلغ هائل قُدّر بنحو 125 مليون يورو (نحو 145 مليون دولار).

وضع يصعب تحمّله بالنسبة للاعب الذي اختير أفضل لاعب في موسم 2025 في ألمانيا من قبل الصحافيين الرياضيين الألمان، إضافة إلى فترة تأقلم ضرورية مع أسلوب لعب مختلف وأكثر بدنية.

وبالنسبة لناغلسمان، الذي لم يتمكن من إشراك موهبتيه معاً أساسيين بقميص مانشافت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بسبب إصابات أحدهما أو الآخر، فقد ظهرت إشارات إيجابية في الأشهر الأخيرة.

فمنذ عودته، صعد موسيالا تدريجياً في المستوى، رغم انتكاسة طفيفة في مارس (آذار). وفي أبريل (نيسان)، خاض سبع مباريات في 21 يوماً، سجل خلالها هدفين وقدّم أربع تمريرات حاسمة، لكنه عانى أكثر أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ناغلسمان الأسبوع الماضي: «جمال يعود شيئاً فشيئاً، اللاعب الذي كان عليه قبل هذه الإصابة الخطيرة. وحتى لو كان جمال بنسبة 95 في المائة فقط، فإنه يبقى أحد أكثر اللاعبين استثنائية على هذا الكوكب»، معرباً عن سعادته بامتلاكه مهاجماً «قادراً على صناعة لحظات مختلفة».

أما فيرتز، فقد استعاد هو الآخر بريقه، أولاً مع المنتخب من خلال مباراة مكتملة ضد سلوفاكيا لتأكيد بطاقة التأهل إلى الولايات المتحدة، وأخيراً أيضاً في مباراة ودية في سويسرا. ومع ليفربول، بدأ تدريجياً في صقل التفاهمات مع زملائه في الخط الأمامي، لا سيما الفرنسي أوغو إيكيتيكي.

وقال الأسبوع الماضي في مقابلة مع «ذي أثلتيك»: «أنا متحمس جداً لأول كأس عالم لي. أنا في حالة جيدة. أريد أن ألعب دوراً كبيراً، وأن أتحمل المسؤوليات، وأن أساعد في قيادة الفريق».

وسيحصل ثنائي «فوسيالا»، وهو اللقب الذي أُطلق عليهما خلال كأس أوروبا 2024، على فرصة أولى لإعادة سحر الجمهور الألماني، الأحد، في ماينتس أمام فنلندا، ودياً، قبل التوجه إلى الحلم الأميركي.

أقال نادي ليفربول، اليوم (السبت)، رسمياً، مدربه الهولندي آرني سلوت، فيما يُعد الإسباني أندوني إيراولا المرشح الأبرز لخلافته في قيادة الفريق.

وحسب صحيفة «التليغراف» البريطانية، فإن إيراولا، المدرب السابق لبورنموث، يتصدر قائمة المرشحين لتولي المنصب، حيث من المنتظر أن يُجري ملَّاك النادي في مجموعة «فينواي سبورتس غروب» محادثات مع ثلاثة مدربين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وترى مصادر مقربة من النادي أن إيراولا يُعد الخيار الأقوى والأكثر إقناعاً، رغم أن المجموعة المالكة ستتَّبع إجراءاتها الرسمية قبل اتخاذ القرار النهائي. كما تضم القائمة المختصرة كلاً من سيباستيان هونيس، مدرب شتوتغارت البالغ من العمر 44 عاماً، وبيير ساج، مدرب لانس الفرنسي البالغ من العمر 47 عاماً.

وكان سلوت قد تولى تدريب ليفربول قبل عامين خلفاً للألماني يورغن كلوب في عام 2025.

وحقق المدرب الهولندي نجاحاً كبيراً في موسمه الأول بعدما قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن موسمه الثاني جاء أقل كثيراً من التوقعات.

ورغم إنفاق ليفربول نحو 450 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف الماضي للتعاقد مع أسماء بارزة مثل ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتس وهوغو إيكيتيكي، فإن الفريق عانى في إيجاد الانسجام المطلوب، واكتفى بإنهاء الموسم في المركز الخامس بفارق 24 نقطة أقل من رصيده في الموسم السابق.

كما واجه سلوت انتقادات متزايدة بسبب أسلوب لعب الفريق، في وقت ازدادت فيه حالة الاستياء بين جماهير ملعب أنفيلد مع تقدم الموسم، مما أسهم في تعجيل قرار رحيله عن النادي.

اعتمد رودي غارسيا، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، خطاباً واقعياً قبل انطلاق «كأس العالم 2026»، مؤكداً أن الهدف الأول لمنتخب بلاده هو تجاوز دور المجموعات، بعد خيبة الخروج المبكر من «مونديال قطر 2022».

وفي تصريحات للموقع الرسمي لـ«الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، أوضح غارسيا أن الأولوية الحالية تكمن في تصدر المجموعة الـ7 لضمان مسار أكبر ملاءمة في الأدوار الإقصائية، مشيراً إلى أن بلجيكا تملك من الخبرة ما يجعلها المرشح الأبرز لاحتلال المركز الأول في مجموعة تضم مصر وإيران ونيوزيلندا.

ورغم الأفضلية النظرية للمنتخب البلجيكي، فإن المدرب الفرنسي شدد على احترام جميع المنافسين، مؤكداً أن مصر تعدّ من أبرز المنتخبات الأفريقية، كما أبدى حماسه لمواجهة منتخبي إيران ونيوزيلندا والتعرف أكثر إلى قدراتهما.

وتدخل بلجيكا البطولة بملامح مختلفة عن الجيل الذي حقق المركز الثالث في «مونديال روسيا 2018»، بعدما اعتزل عدد من نجوم ذلك الفريق، يتقدمهم إيدين هازارد ويان فيرتونخن وتوبي ألدرفيريلد ودريس ميرتنز.

في المقابل، لا يزال المنتخب البلجيكي يعتمد على مجموعة من الأسماء البارزة؛ يتقدمهم كيفن دي بروين وتيبو كورتوا وروميلو لوكاكو، إلى جانب جيل جديد من اللاعبين مثل جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد ودييغو موريرا.

وأكد غارسيا أن منتخب بلاده لم يعد يدخل البطولة ضمن دائرة المرشحين الأوائل للتتويج كما كانت الحال في السنوات الماضية، لكنه يرى في ذلك أمراً إيجابياً قد يخفف الضغوط عن اللاعبين.

وقال المدرب الفرنسي إن بلجيكا تمتلك الجودة والطموح الكافيين للذهاب بعيداً في البطولة، مشدداً على أن لاعبيه يجب ألا يخشوا أي منتخب في العالم، وأن يؤمنوا بقدرتهم على منافسة الجميع.

وختم غارسيا تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب البلجيكي سيقاتل من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، عادّاً أن هذه المجموعة من اللاعبين قادرة على صناعة إنجاز جديد رغم اختلاف الظروف مقارنة بالجيل الذهبي السابق.

سيغيب نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر، جايلن ويليامز، عن المواجهة الحاسمة الـ7 أمام سان أنتونيو سبيرز في نهائي المنطقة الغربية بـ«دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)»، وفق ما أعلن النادي الجمعة.

وأوضح التقرير الطبي أن ويليامز لن يكون قادراً على المشاركة في مباراة السبت الكبيرة، التي يتحدد على أساسها المتأهل إلى نهائي الدوري؛ وذلك بسبب شد في العضلة الخلفية اليسرى.

ويعاني جناح ثاندر البارز من مشكلة في العضلة الخلفية منذ بداية الأدوار الإقصائية.

وكان قد خرج بعد 7 دقائق فقط من المباراة الثانية أمام سبيرز، قبل أن يغيب عن المباريات الـ3 والـ4 والـ5.

وشارك ويليامز لمدة 10 دقائق فقط في الخسارة الثقيلة 118 - 91 يوم الخميس، ولم يظهر في الربع الأخير.

وأدى سقوط أوكلاهوما سيتي أمام سان أنتونيو إلى تعادل السلسلة، التي تُلعب بنظام الأفضل من 7 مباريات، 3 - 3، على أن تُقام المباراة الفاصلة النهائية في أوكلاهوما سيتي مساء السبت.

وكان ويليامز قد لعب دوراً محورياً في مشوار ثاندر الناجح نحو إحراز لقب الدوري الموسم الماضي.

وسيواجه الفائز في مباراة السبت فريق نيويورك نيكس على لقب هذا العام.

ويقدم نيكس مستويات رائعة، ويتمتع براحة كبيرة بعد أن اكتسح كلاً من كليفلاند كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، محققاً سلسلة من 11 فوزاً متتالياً في طريقه إلى النهائي.

