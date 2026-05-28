أونداف يرغب في حسم مستقبله في شتوتغارت قبل المونديال

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، الخميس، أن المهاجم الألماني دينيز أونداف يرغب في حسم أمره بشأن مستقبله مع نادي شتوتغارت في أسرع وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك بحلول الأسبوع المقبل.

ووفقاً للتقرير، فقد حدد أونداف لنفسه موعداً نهائياً بشأن مفاوضات تجديد عقده.

ويفضل أن يتوجه إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بقرار نهائي، وإلا فسيتم تعليق المفاوضات بشكل مؤقت بينما يركز على المنتخب الوطني.

وينتهي عقد أونداف الحالي في منتصف عام 2027، ويرغب كل من النادي واللاعب في التمديد، ومع ذلك، سيتعين على شتوتغارت تقديم تنازلات كبيرة فيما يتعلق براتبه.

وتشير التقارير إلى أن النادي يسعى لزيادة راتبه من 5.‏4 مليون يورو (24.5 مليون دولار) إلى 6 ملايين يورو.

وقد سجل أونداف 25 هدفاً مع شتوتغارت في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو من اللاعبين المفضلين لدى الجماهير.